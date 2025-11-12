Oberstes Gericht entscheidet Australien gewinnt Botschaftsstreit mit Russland

Von dpa Aktualisiert am 12.11.2025 - 07:52 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Australien gewinnt Botschaftsstreit mit Russland. (Quelle: Rod McGuirk/AP/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die australische Regierung versucht seit zwei Jahren, den Bau einer russischen Botschaft zu verhindern. Jetzt hat ein Gericht entschieden, wie es weitergeht.

Im jahrelangen Streit um ein russisches Botschaftsgrundstück in Australiens Hauptstadt Canberra hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass die Regierung das Areal aus Gründen der nationalen Sicherheit zurückfordern darf – Russland dafür aber entschädigen muss.

Hintergrund ist ein Beschluss der australischen Regierung aus dem Jahr 2023: Damals hatte Premierminister Anthony Albanese den Bau einer neuen russischen Vertretung nahe dem australischen Parlamentsgebäude gestoppt. "Die Regierung hat sehr klare Sicherheitshinweise zu den Risiken bekommen, die eine neue russische Präsenz so nah am Parlamentsgebäude mit sich gebracht hätte", sagte Albanese damals. Innerhalb weniger Stunden wurde ein Gesetz verabschiedet, das Russland die Nutzung des Grundstücks untersagte.

Moskau sprach von "russophober Hysterie" und klagte gegen das Gesetz, das den Pachtvertrag aufhob. Das Gericht erklärte den Schritt nun für rechtmäßig, verpflichtete die Regierung aber, Russland "eine angemessene Entschädigung" zu zahlen und die Hälfte der Gerichtskosten zu übernehmen, wie die Nachrichtenagentur AAP berichtete.