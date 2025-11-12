Gouverneur attackiert US-Präsident Newsom: "Trump ist nur vorübergehend"

Von dpa , reuters Aktualisiert am 12.11.2025 - 12:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Gavin Newsom: Der kalifornische Gouverneur auf dem UN-Klimagipfel COP30. (Quelle: Andre Penner)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom zählt zu Trumps ärgsten Widersachern. Auf der Weltklimakonferenz kritisiert dieser den US-Präsidenten und seine Politik scharf.

Auf der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém hat der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom die Klimapolitik der US-Bundesregierung scharf kritisiert und zugleich vor einer globalen Vormachtstellung Chinas im Umweltsektor gewarnt. Dabei stellte er Kalifornien als Gegenmodell zur Politik von US-Präsident Donald Trump dar.

Newsom warf Trump unter anderem vor, sich in der Klimafrage verantwortungslos zu verhalten. "Trump ist nur vorübergehend. Und ich hoffe, dass die Menschen weltweit sich daran erinnern", erklärte der demokratische Politiker. Der Präsident sei "rücksichtslos, chaotisch und launisch". Es sei wichtig, sich gegen einen solchen Führungsstil zu behaupten: "Man muss sich gegen einen Tyrannen wehren. So geht man mit einem Tyrannen um."

Mit Blick auf den internationalen Wettbewerb im Klimaschutz sprach Newsom von einem strategischen Versagen der US-Regierung. Er bezeichnete das Verhalten der Vereinigten Staaten als "dumm" und warnte: "China überschwemmt den Markt und wird die nächste große globale Industrie dominieren." Kalifornien hingegen werde sich weiter engagieren, den Ausbau grüner Technologien vorantreiben und in diesem Sektor aktiv konkurrieren.

Kaliforniens Klimaziele bleiben bestehen

Hintergrund seiner Aussagen ist der Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen unter der Regierung Trump. Auf der Weltklimakonferenz ist die Bundesebene der Vereinigten Staaten daher offiziell nicht vertreten. Newsom appellierte an die internationale Staatengemeinschaft, sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Auch US-Bundesstaaten wie Kalifornien würden an ihren Klimazielen festhalten.