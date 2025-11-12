Putins Schwindel Warum der Kremlchef drei identische Büros besitzt

Wladimir Putin: Der russische Präsident versucht wohl seit Jahren, seine Aufenthalte zu verschleiern. (Quelle: IMAGO/Alexander Kazakov/imago-images-bilder)

Der russische Präsident nutzt mehrere nachgebaute Arbeitszimmer in verschiedenen Residenzen – und das nicht nur, um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten.

Im Zuge der Corona-Pandemie hatte sich der russische Machthaber Wladimir Putin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs war er mitunter monatelang nur in Videoaufnahmen aus seinem Büro zu sehen. Doch bereits in den Jahren zuvor hatte der inzwischen 73-Jährige viel unternommen, um seine Aufenthaltsorte zu verschleiern.

Nun zeigt eine Recherche des russischsprachigen Investigativprojekts "Sistema", was Beobachter und Journalisten seit Jahren vermutet hatten: Putin ließ sich in mindestens drei seiner Residenzen nahezu identische Büros einrichten, aus denen er regelmäßig Ansprachen und Live-Sendungen übertrug.

Laut der Analyse wurden über Jahre hinweg zahlreiche offizielle Termine an Orten inszeniert, an denen sich der russische Präsident in Wirklichkeit gar nicht aufhielt – er unternahm jedoch alles, um den Eindruck zu erwecken, er befinde sich in der Nähe des Kreml in seiner Hauptresidenz Nowo-Ogarjowo bei Moskau.

Für ihre Untersuchung verglichen die Reporter von "Sistema" mehr als 700 offizielle Veröffentlichungen des Kreml über vermeintliche Sitzungen und Auftritte im Präsidentenbüro. Dabei analysierten sie die Innenausstattung auf Fotos und Videoaufnahmen und konnten zahlreiche Ungereimtheiten nachweisen. Ergänzend wurden Reisedaten sowie geleakte E-Mails staatlicher Medienmitarbeiter und Putins Entourage ausgewertet.

Drei identische Arbeitszimmer

Das Ergebnis lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Putin verfügt über drei nahezu identisch gestaltete Arbeitszimmer – eines in Nowo-Ogarjowo nahe Moskau, ein zweites in Sotschi, sowie ein drittes in Waldai, mehrere Hundert Kilometer nördlich der Hauptstadt. Dort befindet sich Putins Familienresidenz.

Ziel ist laut "Sistema", dadurch einerseits seine persönliche Sicherheit zu erhöhen, andererseits aber auch das Bild eines stets anwesenden Staatschefs aufrechtzuerhalten. Besonders in Krisenzeiten sollte der Anschein erweckt werden, Putin sei dauerhaft im Zentrum der Macht nahe dem Kreml tätig.

Putins beigefarbenes Büro

Das erste Büro steht auf dem Gelände der offiziellen Präsidentenresidenz in Nowo-Ogarjowo, westlich von Moskau. Nach Putins Rückkehr ins Präsidentenamt im Jahr 2012 entstand dort ein neues Gebäude, in dem sich das sogenannte beigefarbene Büro befindet.

Der Raum ist schlicht eingerichtet: helle Töne, klare Linien, kaum Dekoration. Persönliche Gegenstände fehlen gänzlich. Experten gehen davon aus, dass das reduzierte Design gezielt für Fernsehbilder entwickelt wurde. Putin soll darin stets als ruhender Mittelpunkt der Macht inszeniert werden.

Doppelgänger-Büro in Sotschi