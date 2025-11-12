Aus der Versenkung aufgetaucht "Lawrow ist nach dem K.-o. wieder auferstanden"
Erst fehlte Sergej Lawrow beim Sicherheitsrat, dann verlor er den Platz beim G20-Gipfel. Gerüchte, er sei in Ungnade gefalle, machten die Runde. Nun versucht Putins dienstältester Minister, seinen Platz zu behaupten.
Wie so vieles in Putins Russland nahmen auch die neuesten Gerüchte um Sergej Lawrow ihren Anfang mit ein paar Telegram-Posts. Der russische Außenminister, der mehr als 20 Jahre auf seinem Posten sitzt, sei in Ungnade gefallen, hieß es. Diese Publikationen könnte man geflissentlich ignorieren, wäre es nicht parallel zu einer Reihe von denkwürdigen Ereignissen gekommen.
Denn erstens nahm Lawrow nicht an der Sitzung des Sicherheitsrates teil, die Putin am 5. November einberaumt hatte. Das Ziel der inszenierten Veranstaltung: die öffentliche Anweisung des russischen Militärs, sich auf eine mögliche Wiederaufnahme von Atomwaffentests vorzubereiten. Das Spektakel hatte einen einzigen Adressaten: Donald Trump. Lawrow war das einzige ständige Mitglied des Rates, das bei dieser Gelegenheit fehlte – und das als Außenminister.
Zweitens wurde bekannt, dass Lawrow zum ersten Mal seit mehreren Jahren nicht die russische Delegation beim kommenden G20-Gipfel in Johannesburg anführen wird. Diese Aufgabe fällt Maxim Oreschkin zu, dem stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung – und zwar auf Anweisung von Putin persönlich. Auf internationaler Bühne ist Oreschkin ein Niemand. Das Außenministerium wird aber bei dem Gipfel nur durch Lawrows Stellvertreter Alexander Pankin vertreten sein.
Sergej Lawrow kehrt in die Öffentlichkeit zurück
Die Abwesenheit Lawrows bei zwei entscheidenden politischen Ereignissen kann im Machtsystem Putins als Anzeichen für ein baldiges politisches Ende interpretiert werden. Und so brodelte die Gerüchteküche los. Sie köchelte bald so sehr, dass sich der Kreml zu einem Dementi genötigt sah. Lawrow arbeite aktiv weiter, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Berichte ausländischer Medien bezeichnete er als falsch. "Diese Meldungen sind völlig unwahr", behauptete er. "Alles ist in Ordnung", fügte Peskow hinzu.
Doch dies reichte nicht aus, zumal Peskow auch in Russland nur ein Minimum an Glaubwürdigkeit genießt. Und so trat Lawrow am vergangenen Dienstag vor die russische Staatspresse. Fast eine Stunde lang ließ sich der Außenminister aus – über die vermeintliche Doppelmoral der Nato, über Putins Ansichten über seinen Erzfeind Selenskyj und über seine Rolle bei den Verhandlungen zwischen den USA und Russland.
"Unser Gewissen ist rein – weil wir es nur selten benutzen"
Lawrow wies den Bericht der "Financial Times" zurück, wonach die Verhandlungen zwischen Putin und Trump geplatzt seien, weil Lawrow im Vorfeld die russischen Forderungen zu penetrant vertreten habe. Der Minister erklärte, das Memorandum sei bereits zuvor an die US-Seite übergeben worden. Trump habe also von den russischen Forderungen gewusst, bevor er mit dem US-Außenminister Marco Rubio telefoniert hat. "Wir führten ein gutes, höfliches Gespräch ohne jegliche Ausfälle", erklärte Lawrow nun.
"Es gibt so einen Witz: Unser Gewissen ist rein – weil wir es nur selten benutzen. Aber in diesem konkreten Fall trifft das vollkommen zu", witzelte Lawrow und wies damit jegliche Verantwortung für das Scheitern des Gipfels in Budapest zurück.
"Lawrow hat sich von seinen Knien erhoben"
Doch ob Lawrow mit seinem Auftritt sein Problem gelöst hat, sei keineswegs gewiss, erklärte der Politologe Dmitri Oreschkin (nicht zu verwechseln mit dem stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin) im Gespräch mit dem unabhängigen TV-Sender Dozhd. "Wir sind bereit, wir haben nicht abgelehnt, wir bereiten uns vor – der Umstand, dass er oft von 'wir' spricht, macht deutlich, dass er sich als Mitglied von Putins Team begreift."
Gegenwärtig habe Putin kein unmittelbares Interesse daran, ihn abzusetzen. "Aber es kann nicht geleugnet werden, dass Lawrows Position erheblich geschwächt ist", so der langjährige Beobachter des Kremls. Zwischen dem Außenministerium und der Präsidialverwaltung herrsche ein Konkurrenzkampf um die Repräsentanz Russlands in der internationalen Politik. Und in den vergangenen Monaten habe die Präsidialverwaltung die Oberhand gehabt. "Doch Lawrow ist nach dem K.-o. wieder von seinen Knien auferstanden", glaubt Oreschkin.
"Wenn Peskow A sagt, dann stimmt B"
Dass eine Entlassung nun unmittelbar bevorsteht, glaubt der russische Politikexperte nicht. Doch um Lawrows Position sei es nicht gut bestellt. "Folgende Faktoren sprechen dafür: Peskow beeilte sich zu dementieren, dass Lawrow in Ungnade gefallen ist. Und wenn Peskow A sagt, dann stimmt B", zählte Oreschkin auf. Lawrows Abwesenheit bei der Sitzung des Sicherheitsrates sei zudem eine öffentliche Ohrfeige gewesen.
Doch das deutlichste Anzeichen für die Schwächung Lawrows sei dessen plötzlicher Meinungswechsel, was die Ergebnisse des Treffens zwischen Putin und Trump in Alaska angeht. Der Geist von Anchorage sei tot, habe es immer wieder seitens der Vertreter des Außenministeriums geheißen. "Bis der Berater des russischen Präsidenten Uschakow seine Stimme erhob und protestierte", erläuterte der Politologe. Schließlich könne es ja nicht so sein, dass Putin umsonst nach Alaska gereist ist. "Das war ein direkter Schlag in die Milz von Lawrow."
Infolgedessen habe der Außenminister einen Kurs eingeschlagen, der absolut konträr zu seiner vorherigen Position sei. Nun werde der Gipfel in Alaska für richtig befunden. "Lawrow hat verstanden, dass er einen Fehler begangen hat, und versucht mit allen Mitteln, ihn wieder auszubügeln", so Oreschkin. "Endgültig gelingt so etwas meistens nicht. Das Stigma eines Fehltritts bleibt." Doch eine unmittelbare Absetzung Lawrows sei aktuell nicht in Putins Interesse. Putin brauche jemanden, der den bösen Polizisten gibt, während er den guten spielen könne, so die Einschätzung des Politologen.
