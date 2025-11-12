Aus der Versenkung aufgetaucht "Lawrow ist nach dem K.-o. wieder auferstanden"

Von Ellen Ivits 12.11.2025 - 17:46 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Sergej Lawrow dient Wladimir Putin seit mehr als 20 Jahren als Außenminister. (Quelle: Alexander Nemenov/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Erst fehlte Sergej Lawrow beim Sicherheitsrat, dann verlor er den Platz beim G20-Gipfel. Gerüchte, er sei in Ungnade gefalle, machten die Runde. Nun versucht Putins dienstältester Minister, seinen Platz zu behaupten.

Wie so vieles in Putins Russland nahmen auch die neuesten Gerüchte um Sergej Lawrow ihren Anfang mit ein paar Telegram-Posts. Der russische Außenminister, der mehr als 20 Jahre auf seinem Posten sitzt, sei in Ungnade gefallen, hieß es. Diese Publikationen könnte man geflissentlich ignorieren, wäre es nicht parallel zu einer Reihe von denkwürdigen Ereignissen gekommen.

Denn erstens nahm Lawrow nicht an der Sitzung des Sicherheitsrates teil, die Putin am 5. November einberaumt hatte. Das Ziel der inszenierten Veranstaltung: die öffentliche Anweisung des russischen Militärs, sich auf eine mögliche Wiederaufnahme von Atomwaffentests vorzubereiten. Das Spektakel hatte einen einzigen Adressaten: Donald Trump. Lawrow war das einzige ständige Mitglied des Rates, das bei dieser Gelegenheit fehlte – und das als Außenminister.

Zweitens wurde bekannt, dass Lawrow zum ersten Mal seit mehreren Jahren nicht die russische Delegation beim kommenden G20-Gipfel in Johannesburg anführen wird. Diese Aufgabe fällt Maxim Oreschkin zu, dem stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung – und zwar auf Anweisung von Putin persönlich. Auf internationaler Bühne ist Oreschkin ein Niemand. Das Außenministerium wird aber bei dem Gipfel nur durch Lawrows Stellvertreter Alexander Pankin vertreten sein.

Sergej Lawrow kehrt in die Öffentlichkeit zurück

Die Abwesenheit Lawrows bei zwei entscheidenden politischen Ereignissen kann im Machtsystem Putins als Anzeichen für ein baldiges politisches Ende interpretiert werden. Und so brodelte die Gerüchteküche los. Sie köchelte bald so sehr, dass sich der Kreml zu einem Dementi genötigt sah. Lawrow arbeite aktiv weiter, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Berichte ausländischer Medien bezeichnete er als falsch. "Diese Meldungen sind völlig unwahr", behauptete er. "Alles ist in Ordnung", fügte Peskow hinzu.

Doch dies reichte nicht aus, zumal Peskow auch in Russland nur ein Minimum an Glaubwürdigkeit genießt. Und so trat Lawrow am vergangenen Dienstag vor die russische Staatspresse. Fast eine Stunde lang ließ sich der Außenminister aus – über die vermeintliche Doppelmoral der Nato, über Putins Ansichten über seinen Erzfeind Selenskyj und über seine Rolle bei den Verhandlungen zwischen den USA und Russland.

"Unser Gewissen ist rein – weil wir es nur selten benutzen"