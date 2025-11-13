21 Jahre Außenminister Sergei Lawrow: Der Müde
Sergei Lawrow, seit zwei Jahrzehnten russischer Außenminister, zeigt diplomatische Ermüdungserscheinungen. Das könnte ihn bei Putin in Ungnade fallen lassen.
Seit 21 Jahren ist Sergei Lawrow das Gesicht der russischen Außenpolitik. In der jüngeren russischen Geschichte bekleidete nur ein Mann länger dieses Amt: der ehemalige sowjetische Außenminister Andrei Gromyko, der es auf 28 Dienstjahre brachte. Doch schon bevor Wladimir Putin Lawrow 2004 zum Außenminister machte, war dieser auf der internationalen Bühne kein Unbekannter. Von 1994 bis 2004 bekleidete er das Amt des russischen Repräsentanten bei den Vereinten Nationen in New York.
Wo genau der spätere Außenminister geboren wurde, ist nicht ganz klar. Einige Quellen sprechen von Moskau, andere von Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Für Letzteres spricht, dass Lawrow aus einer alten armenischen Adelsfamilie stammt und Armenier die größte Minderheit in Tiflis stellen. Selbst die Webseite des Kremls gibt keinen Geburtsort an.
Fakt ist, dass Lawrows Eltern beide für das sowjetische Außenhandelsministerium tätig und beruflich viel unterwegs waren. Daher wuchs er bei seinen Großeltern mütterlicherseits in der Nähe von Moskau auf. Während seiner Schulzeit in Moskau war Physik sein Lieblingsfach.
Erster Arbeitsplatz: Sri Lanka
Trotzdem entschied er sich nach seinem Schulabschluss zum Studium am Staatlichen Moskauer Institut für Internationale Beziehungen. In einem Interview mit einer russischen Talkshow erklärte Lawrow, er habe eigentlich gern Französisch und Arabisch studieren wollen. Doch die sowjetische Administration hatte andere Pläne und der junge Lawrow wurde für das Studium von Singhalesisch, einer der Amtssprachen in Sri Lanka, eingeteilt.
So war seine erste berufliche Station nach dem Studium 1972 die sowjetische Botschaft in Sri Lanka. Dort blieb er bis 1975. Im Anschluss wechselte er ins Außenministerium, wo er sich die Karriereleiter hocharbeitete und sich so einen Namen machte. Dies ermöglichte ihm, das Ende der Sowjetunion unbeschadet zu überstehen und ab 1994 sogar die neu gegründete Russische Föderation bei den Vereinten Nationen zu vertreten.
Eher Kritiker als Problemlöser
In dieser Zeit erarbeitete sich Lawrow einen gewissen Ruf. Im Gespräch mit der BBC beschrieb ihn ein anonymer UN-Insider so: "Ich glaube, alle haben ihn in seiner Zeit dort als die einflussreichste Persönlichkeit im Sicherheitsrat gesehen – mit einem schnellen Verstand, mit umfassendem und präzisem Wissen darüber, was vor sich ging."
Ehemalige Diplomaten schildern Lawrow als UN-Botschafter, der konsequent russische Interessen über alles andere stellte und eher als scharfer Kritiker fremder Positionen denn als aktiver Problemlöser auftrat. Im Sicherheitsrat habe er zwar verhandlungstaktische Flexibilität besessen, diese aber selten genutzt, um über seine Vorgaben hinauszugehen – gelegentlich habe er sogar sichtbar Freude daran gehabt, die Pläne anderer zu vereiteln. Sein Auftreten wird als "sowjetisch" beschrieben: hart gegenüber dem Westen, misstrauisch gegenüber Initiativen anderer Staaten, sensibel für mögliche diplomatische Fallen und sehr darauf bedacht, dass Russland nicht umgangen wird.
Das Rauchen als großes Laster
Gleichzeitig war Lawrow in New York aber auch als umgänglicher Gesprächspartner bekannt, der zwischen den Sitzungen auf den Gängen des UN-Gebäudes bei einer Zigarette mit Journalisten die Themen des Tages besprach.
Das Rauchen bezeichnete er einmal als sein einziges Laster. Als Anfang der 2000er das Rauchen im UN-Gebäude verboten wurde, legte er öffentlich Beschwerde dagegen ein.
In einem Interview mit der russischen Ausgabe des Magazins "Esquire" erklärte er aber 2018, er habe das Rauchen von anderthalb Schachteln auf vier Zigaretten pro Tag reduziert. "Diplomatische Disziplin", erklärt er lakonisch. "Du musst Schläge einstecken können".
Seine Tochter studiert in New York
Der frühere Botschafter der USA in Russland, Michael McFaul, erklärte in seinem Blog, dass er immer das Gefühl hatte, dass Lawrow sich in New York sehr wohlgefühlt habe. Lawrow habe mit der politischen und wirtschaftlichen Elite der Stadt verkehrt. Seine Begeisterung für die Stadt war so groß, dass er sogar seine einzige Tochter an die Columbia University in New York schickte.
Auch seine musikalischen Vorlieben spiegeln seine Verbundenheit mit New York wider: So erklärte er in dem Interview mit "Esquire", dass Frank Sinatra, der Sänger einer der berühmtesten Hymnen an die Stadt, einer seiner Lieblingskünstler sei.
Als Putin ihn 2004 zum Außenminister ernannte, galt Lawrow zunächst als Außenseiter in der Regierung, aber das änderte sich über die Jahre. Lawrow wurde zu einem engen Vertrauten von Putin. Unklar ist jedoch, wie viel Einfluss er tatsächlich auf die Ausrichtung der russischen Außenpolitik hat, denn die gilt im Kreml als Chefsache.
"Wer zum Teufel sind Sie denn, mich zu belehren?"
Doch unabhängig davon, wie sehr sich die Außenpolitik mit seinen eigenen Werten und Vorstellungen deckte, verteidigte Lawrow diese immer vehement auf der Weltbühne. Und während sich das Verhältnis Putins zum Westen immer mehr verschlechterte, wurde auch das Auftreten Lawrows immer härter und oft undiplomatisch.
So soll er 2008 kurz nach Beginn des Kaukasuskriegs während eines Telefonats zu seinem britischen Amtskollegen gesagt haben: "Wer zum Teufel sind Sie denn, mich zu belehren?" Lawrow selbst bestreitet dies jedoch bis heute.
Nach seinem jahrzehntelangen diplomatischen Werdegang wirkt Lawrow im politischen Alltag oft sichtbar ermüdet von der Routine. Bei Auftritten vor der Presse verbirgt er seinen Unmut über aus seiner Sicht naive oder provokante Fragen kaum und antwortet nicht selten mit spöttischem oder herablassendem Unterton. Immer wieder gab es Spekulationen über einen bevorstehenden Rücktritt. Angeblich war es Putin selbst, der ihn zum Weitermachen überredete.
Spätestens seit dem Beginn des Ukrainekriegs ist der letzte Schatten des zähen, aber umgänglichen Diplomaten aus New Yorker Zeiten verschwunden. Bei öffentlichen Auftritten verfällt Lawrow, der einmal das Wissen über die Geschichte als eine der wichtigsten Eigenschaften eines Diplomaten bezeichnete, wiederholt in ahistorische Tiraden, in denen er die Ukraine mit Nazideutschland vergleicht und gegen den Einfluss des Westens wettert.
Nostalgie für die Sowjetunion
Auch zeigt er, wie sein Präsident, immer wieder seine Nostalgie für die untergegangene Sowjetunion. So trug er etwa bei seiner Ankunft beim Trump-Putin-Gipfel in Alaska ein altes Trikot der Sowjetunion. Eine klare Provokation – die zu der Zeit aber ohne Konsequenzen blieb. Doch jetzt könnte es sein, dass sein undiplomatisches Auftreten ihn bei Putin nach all den Jahren in Ungnade hat fallen lassen.
So soll der russische Präsident sehr unzufrieden über ein Gespräch zwischen Lawrow und seinem US-Amtskollegen Marco Rubio gewesen sein. Die "Financial Times" berichtete von einem angespannten Telefonat zwischen Rubio und Lawrow, bei dem russische Offizielle von Lawrows Unnachgiebigkeit überrascht gewesen seien. Eine beteiligte Person erklärte der Zeitung: "Lawrow ist sichtlich müde und scheint zu denken, er habe Besseres zu tun, als sich mit den Vereinigten Staaten zu treffen oder mit ihnen zu verhandeln, was auch immer Präsident Putin wolle."
Das Ende seiner Karriere?
Daraufhin scheiterte ein Treffen zwischen den beiden Staaten in Budapest und die USA verhängten Sanktionen gegen Russland – sehr zu Putins Missfallen. Zwar widerspricht der Kreml dieser Darstellung, doch seit dem Vorfall ist Lawrow kaum noch in der Öffentlichkeit aufgetreten.
Es wäre nicht das erste Mal, dass Putin einen lang gedienten Minister feuert. Erst im vergangenen Jahr verlor Sergei Schoigu seinen Posten als Verteidigungsminister. Vor seinem Rausschmiss war er noch vor Lawrow der Minister mit der längsten Amtszeit.
Sollte seine Karriere tatsächlich enden, hätte der heute 75-Jährige Zeit, sich seinen Hobbys zu widmen: Lawrow schreibt Gedichte und spielt Gitarre. Außerdem ist er Anhänger des Fußballvereins Spartak Moskau. In einem Interview erklärte er einmal, er würde bei langweiligen Verhandlungen immer an Spartak denken.
