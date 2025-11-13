21 Jahre Außenminister Sergei Lawrow: Der Müde

Sergei Lawrow bei einem Treffen mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen (Archivbild): Nur ein Politiker war in der jüngsten Vergangenheit länger als er im Amt des russischen Außenministers. (Quelle: IMAGO/Russian Foreign Ministry / Handout/imago-images-bilder)

Sergei Lawrow, seit zwei Jahrzehnten russischer Außenminister, zeigt diplomatische Ermüdungserscheinungen. Das könnte ihn bei Putin in Ungnade fallen lassen.

Seit 21 Jahren ist Sergei Lawrow das Gesicht der russischen Außenpolitik. In der jüngeren russischen Geschichte bekleidete nur ein Mann länger dieses Amt: der ehemalige sowjetische Außenminister Andrei Gromyko, der es auf 28 Dienstjahre brachte. Doch schon bevor Wladimir Putin Lawrow 2004 zum Außenminister machte, war dieser auf der internationalen Bühne kein Unbekannter. Von 1994 bis 2004 bekleidete er das Amt des russischen Repräsentanten bei den Vereinten Nationen in New York.

Wo genau der spätere Außenminister geboren wurde, ist nicht ganz klar. Einige Quellen sprechen von Moskau, andere von Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Für Letzteres spricht, dass Lawrow aus einer alten armenischen Adelsfamilie stammt und Armenier die größte Minderheit in Tiflis stellen. Selbst die Webseite des Kremls gibt keinen Geburtsort an.

Fakt ist, dass Lawrows Eltern beide für das sowjetische Außenhandelsministerium tätig und beruflich viel unterwegs waren. Daher wuchs er bei seinen Großeltern mütterlicherseits in der Nähe von Moskau auf. Während seiner Schulzeit in Moskau war Physik sein Lieblingsfach.

Erster Arbeitsplatz: Sri Lanka

Trotzdem entschied er sich nach seinem Schulabschluss zum Studium am Staatlichen Moskauer Institut für Internationale Beziehungen. In einem Interview mit einer russischen Talkshow erklärte Lawrow, er habe eigentlich gern Französisch und Arabisch studieren wollen. Doch die sowjetische Administration hatte andere Pläne und der junge Lawrow wurde für das Studium von Singhalesisch, einer der Amtssprachen in Sri Lanka, eingeteilt.

So war seine erste berufliche Station nach dem Studium 1972 die sowjetische Botschaft in Sri Lanka. Dort blieb er bis 1975. Im Anschluss wechselte er ins Außenministerium, wo er sich die Karriereleiter hocharbeitete und sich so einen Namen machte. Dies ermöglichte ihm, das Ende der Sowjetunion unbeschadet zu überstehen und ab 1994 sogar die neu gegründete Russische Föderation bei den Vereinten Nationen zu vertreten.

Eher Kritiker als Problemlöser

In dieser Zeit erarbeitete sich Lawrow einen gewissen Ruf. Im Gespräch mit der BBC beschrieb ihn ein anonymer UN-Insider so: "Ich glaube, alle haben ihn in seiner Zeit dort als die einflussreichste Persönlichkeit im Sicherheitsrat gesehen – mit einem schnellen Verstand, mit umfassendem und präzisem Wissen darüber, was vor sich ging."