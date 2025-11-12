"Natürlich wusste er von den Mädchen" Epstein-Mails: Trump "verbrachte Stunden in meinem Haus"

Von t-online , jse Aktualisiert am 12.11.2025

Donald Trump und Jeffrey Epstein 1992 auf einer Party im Golfklub Mar-a-Lago: Der Investmentbanker Epstein soll jahrelang minderjährige Mädchen missbraucht haben. (Quelle: Screenshot: NBC)

Mails von Jeffrey Epstein enthüllen belastende Details über Donald Trump. Er soll von Epsteins kriminellen Machenschaften mindestens Kenntnis gehabt haben.

Von den US-Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlichte E-Mails des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein belasten US-Präsident Donald Trump. Trumps und Epsteins Bekanntschaft ist schon seit Jahren bekannt. Allerdings beteuerte Trump stets, er sei weder in Epsteins Straftaten involviert gewesen noch habe er von ihnen oder Epsteins sexuellen Vorlieben gewusst.

Die nun veröffentlichten Mails zeichnen ein anderes Bild. In einer Nachricht an den Journalisten Michael Wolff schreibt Epstein über Trump: "Natürlich wusste er von den Mädchen." In einer anderen Mail beraten Wolff und Epstein gemeinsam, welche "Antwort wir ihm an die Hand geben können", sollte Trump von Journalisten nach Epstein gefragt werden. Auch wird besprochen, wie Epstein Trumps Antwort später nutzen könnte – etwa, um ihn öffentlich bloßzustellen oder um Trump von Epstein abhängig zu machen.

Maxwell: "Daran habe ich auch gedacht"

In einer anderen Mail an seine Komplizin Ghislaine Maxwell schreibt Epstein über Trump: "Ich will, dass du verstehst, dass Trump der eine Hund ist, der nicht gebellt hat." Dieser Satz ist möglicherweise eine Referenz an die Sherlock Holmes-Geschichte "Silver Blaze". In dieser leitet der Detektiv aus der Tatsache, dass ein Hund während eines Verbrechens nicht bellte, einen wichtigen Hinweis ab: Der Hund reagierte nicht – weil er den Täter kannte.

Ebenfalls an Maxwell schrieb Epstein über eines seiner Opfer: "Sie verbrachte Stunden in meinem Haus mit ihm (gemeint ist Trump; Anm. d. Red.)." Maxwell antwortet: "Daran habe ich auch gedacht."

Maxwell hatte zuletzt behauptet, sie habe Trump nie mit einem der Mädchen bei Epstein gesehen. Sie sitzt aktuell unter anderem wegen Sexhandels mit Minderjährigen und weiterer Vergehen – die meisten gemeinsam mit Epstein begangen – im Gefängnis und erklärte zuletzt, sie wünsche sich von Trump eine Aufhebung ihrer Strafe.

Epstein starb 2019 während Trumps erster Präsidentschaft im Gefängnis – offiziell durch Suizid. Ihm wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben.

Druck auf Trump

Der heutige Präsident war in dem Fall im eigenen Lager unter Druck geraten, weil seine Regierung nicht wie versprochen Licht in den Skandal gebracht hat. Ein Fehlverhalten in der Affäre konnte Trump allerdings nie nachgewiesen werden.