"Natürlich wusste er von den Mädchen" Epstein-Mails: Trump "verbrachte Stunden in meinem Haus"

Von t-online , jse Aktualisiert am 12.11.2025 - 15:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Donald Trump und Jeffrey Epstein 1992 auf einer Party im Golfklub Mar-a-Lago: Der Investmentbanker Epstein soll jahrelang minderjährige Mädchen missbraucht haben. (Quelle: Screenshot: NBC)

Mails von Jeffrey Epstein enthüllen belastende Details über Donald Trump. Er soll von Epsteins kriminellen Machenschaften mindestens Kenntnis gehabt haben.

Von den US-Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlichte E-Mails des verurteilten pädophilen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein belasten US-Präsident Donald Trump. Trumps und Epsteins Bekanntschaft ist schon seit Jahren bekannt. Allerdings beteuerte Trump stets, er sei weder in Epsteins Straftaten involviert gewesen noch habe er von ihnen oder Epsteins Pädophilie gewusst.

Die nun veröffentlichten Mails zeichnen ein anderes Bild. In einer Nachricht an den Journalisten Michael Wolff schreibt Epstein: "Natürlich wusste er von den Mädchen." Später beraten Wolff und Epstein gemeinsam, welche "Antwort wir ihm an die Hand geben können", sollte Trump von Journalisten nach Epstein gefragt werden.

In einer anderen Mail an seine Komplizin Ghislaine Maxwell schreibt er über eines seiner Opfer: "Sie verbrachte Stunden in meinem Haus mit ihm." Sie antwortet: "Daran habe ich auch gedacht."

Maxwell hatte zuletzt behauptet, sie habe Trump nie mit einem der Mädchen bei Epstein gesehen. Sie sitzt aktuell unter anderem wegen ihrer Mittäterschaft im Gefängnis und erklärte zuletzt, sie wünsche sich von Trump eine Aufhebung ihrer Strafe. Epstein starb 2019 während Trumps erster Präsidentschaft im Gefängnis – offiziell durch Suizid.