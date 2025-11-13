Historischer Besuch in Moskau Lawrow verschwindet, Tokajew kommt

Von Ellen Ivits 13.11.2025 - 18:27 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Wladimir Putin (r.) besucht zusammen mit Kassym-Schomart Tokajew das Bolschoi-Theater in Moskau. Von Sergej Lawrow fehlt jede Spur. (Quelle: Vyacheslav Prokofyev/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bei einem historischen Staatsbesuch in Moskau überrascht Wladimir Putin mit Pünktlichkeit und erstmals korrekter Namensnennung. Doch einer fehlt wieder: Sergej Lawrow.

Als Wladimir Putin seinen Sicherheitsrat einberief, erschien Sergej Lawrow als einziger nicht zu der Sitzung. Zum G20-Gipfel in der kommenden Woche darf er auch nicht fahren. Politische Beobachter werten beides als eine öffentliche Ohrfeige für Lawrow. Wladimir Putin soll mit seinem Außenminister unzufrieden sein, weil er ihm angeblich die Schuld für das geplatzte Treffen mit Donald Trump in Budapest gibt.

Am vergangenen Dienstag wagte Lawrow ein kleines Comeback auf der politischen Bühne. Vor der versammelten russischen Staatspresse wies er jede Schuld von sich und gab sie indirekt seinem Chef. Dass er so seinen Fehltritt nicht ausbügeln konnte, wurde unmittelbar im Anschluss deutlich. Denn bei der historischen Visite, die Moskau an diesem Tag ins Haus stand, fehlte der russische Außenminister wieder.

Historischer Besuch in Moskau

Am Dienstag reiste Kassym-Schomart Tokajew zu seinem ersten Staatsbesuch nach Russland. Als das Flugzeug des kasachischen Präsidenten die russische Grenze überquerte, wurde er von Su-35-Jagdflugzeugen in Empfang genommen und bis nach Moskau eskortiert. Eine besondere Ehre in der Sprache der Diplomatie.

Riesige Banner mit dem Gruß an "Seine Exzellenz, den Präsidenten der Republik Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew" begleiteten den Konvoi des kasachischen Staatschefs auf seiner gesamten Route ins Herz der russischen Hauptstadt. Zum Flughafen reiste Wladimir Putin zwar nicht persönlich, um seinen Gast zu begrüßen. Doch schon wenige Stunden später nahm Putin seinen Kollegen im Kreml in Empfang – inklusive rotem Teppich, Ehrenformation und Nationalhymnen.

Wladimir Putin erscheint pünktlich und spricht Namen richtig aus

Besonders bemerkenswert: Putin war pünktlich. Der Kremlchef ist berüchtigt dafür, seine Gäste durch massive Verspätungen zu demütigen und vorzuführen. Auch Tokajew ließ er in der Vergangenheit gern auf sich warten. Doch dieses Mal war vieles anders.

Der vorläufige Höhepunkt des Staatsbesuchs war erreicht, als Wladimir Putin den Namen des kasachischen Präsidenten erstmals richtig aussprach: Kassym-Schomart Kemelewitsch. Im Russischen erfolgt die höfliche Ansprache einer Person mit dem Vornamen und dem Vatersnamen. Letzterer wird vom Vornamen des Vaters abgeleitet und erhält geschlechtsspezifische Endungen.