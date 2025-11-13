Historischer Besuch in Moskau Lawrow verschwindet, Tokajew kommt
Bei einem historischen Staatsbesuch in Moskau überrascht Wladimir Putin mit Pünktlichkeit und erstmals korrekter Namensnennung. Doch einer fehlt wieder: Sergej Lawrow.
Als Wladimir Putin seinen Sicherheitsrat einberief, erschien Sergej Lawrow als einziger nicht zu der Sitzung. Zum G20-Gipfel in der kommenden Woche darf er auch nicht fahren. Politische Beobachter werten beides als eine öffentliche Ohrfeige für Lawrow. Wladimir Putin soll mit seinem Außenminister unzufrieden sein, weil er ihm angeblich die Schuld für das geplatzte Treffen mit Donald Trump in Budapest gibt.
Am vergangenen Dienstag wagte Lawrow ein kleines Comeback auf der politischen Bühne. Vor der versammelten russischen Staatspresse wies er jede Schuld von sich und gab sie indirekt seinem Chef. Dass er so seinen Fehltritt nicht ausbügeln konnte, wurde unmittelbar im Anschluss deutlich. Denn bei der historischen Visite, die Moskau an diesem Tag ins Haus stand, fehlte der russische Außenminister wieder.
Historischer Besuch in Moskau
Am Dienstag reiste Kassym-Schomart Tokajew zu seinem ersten Staatsbesuch nach Russland. Als das Flugzeug des kasachischen Präsidenten die russische Grenze überquerte, wurde er von Su-35-Jagdflugzeugen in Empfang genommen und bis nach Moskau eskortiert. Eine besondere Ehre in der Sprache der Diplomatie.
Riesige Banner mit dem Gruß an "Seine Exzellenz, den Präsidenten der Republik Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew" begleiteten den Konvoi des kasachischen Staatschefs auf seiner gesamten Route ins Herz der russischen Hauptstadt. Zum Flughafen reiste Wladimir Putin zwar nicht persönlich, um seinen Gast zu begrüßen. Doch schon wenige Stunden später nahm Putin seinen Kollegen im Kreml in Empfang – inklusive rotem Teppich, Ehrenformation und Nationalhymnen.
Wladimir Putin erscheint pünktlich und spricht Namen richtig aus
Besonders bemerkenswert: Putin war pünktlich. Der Kremlchef ist berüchtigt dafür, seine Gäste durch massive Verspätungen zu demütigen und vorzuführen. Auch Tokajew ließ er in der Vergangenheit gern auf sich warten. Doch dieses Mal war vieles anders.
Der vorläufige Höhepunkt des Staatsbesuchs war erreicht, als Wladimir Putin den Namen des kasachischen Präsidenten erstmals richtig aussprach: Kassym-Schomart Kemelewitsch. Im Russischen erfolgt die höfliche Ansprache einer Person mit dem Vornamen und dem Vatersnamen. Letzterer wird vom Vornamen des Vaters abgeleitet und erhält geschlechtsspezifische Endungen.
In den vergangenen sechs Jahren hatte sich Putin den Spaß gegönnt, den Namen von Tokajew stets falsch auszusprechen. Jedes Mal wurde etwas anderes daraus. Nicht weil er den Namen nicht aussprechen könnte – sondern um sein Gegenüber seine Überlegenheit spüren zu lassen.
Gespräche in intimer Atmosphäre
Doch statt Erniedrigung ließ Putin nun Tokajew einiges an Ehrerbietung angedeihen. Die gewachsene Bedeutung des kasachischen Machthabers für Putin spiegelte sich aber nicht nur in der richtigen Aussprache seines Namens wider, sondern auch in einer Einladung in die Kreml-Wohnung des russischen Staatsoberhaupts. Diese besondere Ehrung soll bislang nur der chinesische Staatschef Xi Jinping erhalten haben.
Der Grund für den Kurswechsel im Kreml liege in der wachsenden Bedeutung Kasachstans in der internationalen Politik, erklärte der Politologe Iwan Preobraschenskij im Gespräch mit dem russischen unabhängigen TV-Sender Dozhd, der inzwischen aus Amsterdam berichten muss. "Kasachstan steigt zum Gesicht des postsowjetischen Raums auf – zu jenem Gesicht, mit dem der Westen zu normalen Beziehungen bereit ist", so der Experte für Mittel- und Osteuropa.
"Wenn Putin sich mit Tokajew trifft und plötzlich auf Schikane und Spott verzichtet und mit ihm nicht wie ein Kolonialherr (...) spricht, dann bedeutet es, dass er die Gefahren erkennt, die ihm drohen", erklärte Preobraschenskij.
Warum Kasachstan für Russland so wichtig ist
Kasachstan ist Russlands engster strategischer Verbündeter und Partner – politisch ebenso wie wirtschaftlich. Bereits 2010 gründeten die beiden Staaten gemeinsam mit Belarus die Zollunion. 2015 folgte die Eurasische Wirtschaftsunion, die Armenien, Belarus, Kirgisistan, Kasachstan und Russland zu einem gemeinsamen Binnenmarkt mit Zollunion zusammenschließt und damit einen strategischen Gegenpol zur EU bildet.
Auch geopolitisch spielt Kasachstan für Russland eine Schlüsselrolle. Das neuntgrößte Land der Welt liegt im Herzen des eurasischen Kontinents und teilt mit Russland eine fast 7.000 Kilometer lange Grenze – die längste, die Russland mit einem Nachbarn verbindet. Im Osten grenzt Kasachstan an China. Die wichtigsten Handelsströme der Region verlaufen über kasachisches Territorium.
Nach Angaben der Weltbank zählt Kasachstan zu den zehn ressourcenreichsten Ländern der Welt – gemessen an Öl-, Gas-, Metall- und Mineralvorkommen. Bei Chrom, Vanadium, Wismut und Fluor ist das Land sogar global führend. Auch bei Eisen-, Kupfer- und Zinkreserven nimmt Kasachstan Spitzenpositionen ein. Zudem befinden sich rund zwölf Prozent der weltweiten Uranvorräte auf kasachischem Staatsgebiet. Solange das Bündnis mit Russland besteht, hat Putin ungehinderten Zugang zu diesen Rohstoffen.
Tokajew leistet sich Seitenhieb gegen Wladimir Putin
Doch seit der Machtergreifung durch Tokajew im Jahr 2022 bröckelt das Verhältnis zwischen Russland und Kasachstan, auch wenn Putin damals Tokajew zu Hilfe eilte und ihm zur Macht verhalf. Doch Tokajew ist nicht gewillt, die Rolle eines untergeordneten Vasallen zu spielen, wie es sein Vorgänger Nursultan Nazarbajew jahrzehntelang getan hatte. Und so ließ er sich bei seinem Staatsbesuch in Moskau eine diplomatische Spitzfindigkeit nicht nehmen.
Nach Putins emotional gehaltenem Vorschlag, in seiner Kreml-Wohnung "ein Tässchen Tee oder Kaffee" zu trinken, antwortete Tokajew trocken und ohne Lächeln, er nehme die Einladung an. "Tatsächlich könnten wir heute in informeller Atmosphäre unsere Meinungen austauschen. Ich habe einige Beobachtungen, die ich gern mit Ihnen als älterem Freund teilen möchte", fügte der Präsident Kasachstans hinzu. Dabei ist Tokajew lediglich ein Jahr jünger als Putin.
Putin ließ die Spitze unkommentiert. Ebenso die Lobgesänge Tokajews auf Donald Trump. Der kasachische Staatschef reiste aus den USA nach Moskau an. Dort bezeichnete Tokajew Trump als "vom Himmel gesandten Retter der Welt" und "großen Präsidenten".
Sergej Lawrow bei dem historischen Staatsbesuch nicht dabei
Als Tokajew Moskau am Mittwoch verließ, verabschiedete Putin ihn nicht an der Flugzeugtreppe, wie es Tokajew beim Staatsbesuch Putins in Astana getan hatte. Aber er traute sich zum ersten Mal seit langer Zeit in das Bolschoi-Theater. Nach dem Abschluss eines Galakonzerts kasachischer Künstler verabschiedete sich Putin "herzlich von seinem Gast aus Kasachstan". Der stellvertretende Vorsitzende der russischen Regierung für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, Alexei Owertschuk, begleitete Tokajew zum Flughafen. Sergej Lawrow hingegen, der bis dato bei allen Verhandlungen zwischen Russland und Kasachstan zugegen war, blieb der historischen Staatsvisite fern.
