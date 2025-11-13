Es geht um ein geplantes Treffen Österreichischer Ex-Bundeskanzler in Epstein-Mails genannt

13.11.2025

Sebastian Kurz auf der Wahlparty nach der gewonnenen Nationalratswahl (Archivbild): Ein Sprecher von Kurz dementiert alle Vorwürfe.

Die Epstein-Dokumente enthüllen eine geplante Kontaktanbahnung zwischen Steve Bannon und Sebastian Kurz. Der frühere österreichische Kanzler bestreitet jegliche Verbindung.

In den jüngst veröffentlichten Unterlagen aus dem Nachlass des Sexualstraftäters Jeffery Epstein taucht auch der Name des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP auf. Wie die Zeitung "Der Standard" berichtet, geht es dabei um ein mögliches Treffen zwischen Kurz und dem ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon.

So schrieb Epstein im Juli 2018 eine E-Mail an den rechtsradikalen Bannon: "Kurz möchte dich treffen." Woraufhin Bannon antwortete: "Ich möchte ihn (auch) treffen". Später schrieb Epstein: "Wenn du ihn treffen willst, fragt Kurz nach möglichen Terminen" und schob hinterher: "Ich werde nicht da sein, aber ihr werdet viel Spaß haben". Um welches Treffen es sich dabei genau handelt und ob es stattgefunden hat, ist unklar.

Warum sich Epstein um die Vermittlung des Kontakts zwischen den beiden bemüht, oder warum er augenscheinlich im Kontakt mit dem damaligen Bundeskanzler stand, wird aus den Unterlagen nicht klar. Epstein war damals schon als Sexualstraftäter bekannt.

Bannon äußerte sich positiv über Kurz

In dem Monat, in dem sich Steve Bannon und Jeffrey Epstein über ein mögliches Treffen mit Sebastian Kurz austauschten, wurde öffentlich, dass Bannon den Aufbau eines rechtskonservativen Netzwerks in Europa mit dem Namen "The Movement" vorantrieb.

Bannon äußerte sich in dem Jahr mehrfach positiv über Kurz. Er verwies dabei auf dessen Positionen in der Migrationspolitik sowie auf die damalige Ablehnung eines UN-Migrationspakts. Vor allem die rechtspopulistische FPÖ, der damalige Koalitionspartner der ÖVP, opponierte gegen dieses Abkommen. In einer Rede vor Anhängern und Funktionären der belgischen rechtsextremen Partei Vlaams Belang stellte Bannon Kurz gemeinsam mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und der Vorsitzenden des französischen Rassemblement National in eine Reihe.

Weitere Versuche, ein Treffen zu arrangieren

Weitere E-Mails aus dem Nachlass Epsteins deuten darauf hin, dass der frühere norwegische Diplomat Terje Rød-Larsen bereits einen Monat vor dem Austausch zwischen Epstein und Bannon versucht haben könnte, ein Treffen zwischen Kurz und Bannon zu vermitteln. Demnach leitete er Epstein im Juni 2018 eine Nachricht weiter, die er an Kurz gesendet hatte oder zu senden beabsichtigte.

Darin schrieb er, Bannon sei weiterhin "einer der einflussreichsten und scharfsinnigsten Akteure in Washington" und stehe dem damaligen US-Präsidenten sehr nahe. Bannon würde Kurz demnach gerne zu mehreren Themen treffen.

Kurz dementiert

In der Nachricht an Kurz heißt es weiter, Bannon arbeite derzeit eng mit Orbán und weiteren politischen Akteuren in Europa zusammen. Zu diesem Zeitpunkt bereitete sich Österreich auf die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft vor. Rød-Larsen trat 2020 aufgrund seiner Verbindungen zu Epstein zurück.