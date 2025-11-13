Es geht um russisches Gas China baut eigene Schattenflotte auf

Ein LNG-Tanker beim Betanken (Symbolbild): Mehrere verdächtige Tanker, die zu chinesischen Firmen gehören, wurden bereits identifiziert.

China versucht, mit nicht registrierten Schiffen US-Sanktionen zu umgehen. Die ersten solcher Schiffe sind bereits unterwegs.

China hat mit dem Aufbau einer eigenen Schattenflotte für russisches Flüssigerdgas begonnen. Laut einem Bericht von "Bloomberg" will die Volksrepublik damit den Import von LNG-Lieferungen aus Russland sichern, die unter US-Sanktionen stehen. Ziel sei es, bestehende Importwege zu diversifizieren und zugleich die Energiepartnerschaft mit Moskau auszubauen.

Nach Einschätzung von Experten steht das Projekt zwar noch am Anfang, erste Hinweise deuten jedoch auf eine gezielte Strategie hin. Demnach orientiert sich China offenbar am Modell der bereits etablierten Schattenflotte für russisches Öl. Diese umfasst Schiffe, deren Eigentumsverhältnisse und Bewegungen bewusst verschleiert werden, um Sanktionen zu umgehen.

Ein Beispiel ist der LNG-Tanker "CCH Gas", der derzeit auf dem Weg zu einem chinesischen Hafen ist. Laut Schiffs- und Satellitendaten verschleiert das Schiff seine Position – ein typisches Merkmal für sanktionierte Transporte. Die Reederei CCH-1 Shipping Co. ist laut "Bloomberg "unter einer Adresse in Hongkong registriert, die mit dem Briefkastenunternehmen Samxin Secretarial Services Ltd. in Verbindung steht. Diese Art der Verschleierung ist insbesondere aus dem Handel mit iranischem oder russischem Öl bekannt.

Russland baut ebenfalls eine Schattenflotte auf

Ein weiteres Schiff mit undurchsichtiger Struktur ist die Kunpeng, ein kürzlich umbenannter LNG-Tanker, der sich nahe Singapur befindet. Laut der internationalen Schiffsplattform Equasis wurde das Schiff in diesem Jahr an kaum bekannte Firmen in China und auf den Marshallinseln übertragen. Auch hier seien die Eigentumsverhältnisse unklar – ein untypischer Vorgang in der technisch hochspezialisierten LNG-Schifffahrt, die üblicherweise von wenigen etablierten Akteuren dominiert wird.

Russland selbst hat seit dem vergangenen Jahr begonnen, eine eigene Schattenflotte für LNG aufzubauen. Dem Bericht zufolge wurden inzwischen mehr als ein Dutzend Schiffe in verschiedenen Ländern registriert, darunter Russland und Indien. Ziel sei es, nach dem weitgehenden Wegfall europäischer Kunden neue Absatzmärkte zu erschließen. Gleichzeitig verschärfen westliche Staaten laut Bloomberg den Druck auf Käufer russischer Energie, insbesondere nach dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022.