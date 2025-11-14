Welpenkuscheln, Privataudienzen und Klopapier Epstein-Komplizin: Diese Privilegien genießt Ghislaine Maxwell im Knast

Sexualstraftäterin und Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell: Eine Gefängnisangestellte ist es "leid, ihre Bitch zu spielen".

Die Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell genießt im Gefängnis zahlreiche Sonderrechte. Anderen Mithäftlingen der verurteilten Menschenhändlerin bleiben diese verwehrt.

Ghislaine Maxwell klingt ausgesprochen glücklich für eine verurteilte Sexualstraftäterin, die aktuell eine Gefängnisstrafe absitzt: "Ich fühle mich wie Alice im Wunderland. Hier bin ich viel glücklicher und, was noch wichtiger ist, in Sicherheit", schrieb sie vor Kurzem in einer E-Mail an Verwandte. Tatsächlich hat Maxwell Grund zur Freude: Vor wenigen Wochen wurde die Komplizin des Sexualstraftäters und Menschenhändlers Jeffrey Epstein in ein weniger restriktives Gefängnis nach Texas verlegt – nachdem sie gegenüber dem Vizejustizminister erklärt hatte, sie habe Donald Trump nie im Zusammenhang mit Epsteins und ihren Verbrechen getroffen.

Doch Maxwells neue Privilegien gehen wohl noch weiter als ein bequemeres Gefängnisbett. Whistleblower enthüllen: Die verurteilte Menschenhändlerin soll in der Anstalt in Bryan, Texas, unter anderem Zimmerservice wie in einem Hotel bekommen. Eine anonyme Gefängniswärterin wird mit den Worten zitiert, sie sei es "leid, Maxwells Bitch" zu spielen.

Die Vorzugsbehandlung zeigt sich demnach schon bei Banalitäten wie Klopapier: Standardmäßig erhalten Insassen in dem Frauengefängnis zwei Rollen pro Woche. Wer weitere braucht, kann diese für 2,25 Dollar pro Rolle kaufen. Doch Maxwell, so schreibt es der US-Sender CNN, "muss sich darum nicht sorgen, denn sie bekommt so viel Toilettenpapier, wie sie braucht. Sie muss nur fragen." Gefängnisberater und Ex-Häftling Sam Mangel erklärt CNN dazu: "Ihr versteht nicht, wie wertvoll Klopapier im Gefängnis ist. Die Häftlinge horten es, verstecken es vor den Wärtern. Man kann zwei Tage ohne Shampoo überstehen, aber nicht ohne Klopapier."

Mithäftlinge werden verlegt, dürfen keinen Besuch empfangen

Neben ihrem nicht endenden Vorrat an Toilettenpapier kommt Maxwell in Bryan außerdem in den Genuss von privaten Abendessen, die ihr in die Zelle gebracht werden. Als Maxwell erklärte, sie fühle sich von den vor ihrer Zelle im Gemeinschaftssaal essenden Häftlingen beobachtet, wurden mehrere Tische und Stühle dauerhaft an einen Ort verschoben, von dem aus die Zelle nicht mehr zu sehen war. Frauen, mit denen sich Maxwell eine Zelle teilte, wurden auf ihren Wunsch mindestens einmal in andere Zellen verlegt.

Maxwell darf, anders als ihre Mithäftlinge, die Kapelle des Gefängnisses für private Gebete und Unterredungen alleine nutzen, ohne Überwachung der Anstalt durch E-Mails mit der Außenwelt kommunizieren und im Innenhof des Gefängnisses auch nach den offiziellen Öffnungszeiten Sport treiben.