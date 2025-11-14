t-online - Nachrichten für Deutschland
F-35-Kampfjets: Trump will Deal mit Saudi-Arabien – Experten alarmiert

"Das Beste westlicher Kampftechnologie"
Trump will F-35-Jets an Saudis verkaufen: Experten schlagen Alarm

Von t-online, jse
14.11.2025 - 13:46 UhrLesedauer: 2 Min.
Der US-Kampjet F35: Er ist mit "Stealth"-Technologie ausgestattet, die ihn auf Radarschirmen fast unsichtbar macht. (Quelle: reuters)
Die Trump-Regierung verhandelt über den Verkauf hochmoderner F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien. Sicherheitsexperten warnen vor möglichem Technologietransfer an China.

Ein milliardenschwerer Rüstungsdeal zwischen den USA und Saudi-Arabien beunruhigt Experten in Washington und Jerusalem: Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verhandelt derzeit über den Verkauf von 48 F-35-Kampfjets an das Königreich. Die hochmodernen Tarnkappenflugzeuge gehören zu den technologisch fortschrittlichsten Waffen im Arsenal der Vereinigten Staaten – und ihre Weitergabe ist entsprechend sensibel.

Nach Informationen der "New York Times" haben US-Behörden erhebliche Bedenken. Ein Bericht des Pentagon warnt, dass China durch seine sicherheitspolitische Partnerschaft mit Saudi-Arabien Zugang zu F-35-Technologie erhalten könnte – etwa durch Spionage oder gemeinsame Militärprojekte.

Gleichzeitig befürchten israelische Sicherheitsexperten eine Schwächung der eigenen Position im Nahen Osten. Israel ist bislang das einzige Land der Region, das über F-35-Jets verfügt – und setzte sie bereits in militärischen Operationen gegen den Iran ein, zuletzt im Juni 2025. Seit dem Jom-Kippur-Krieg 1973 gilt für die US-Außenpolitik das Prinzip, Israels "qualitativen militärischen Vorsprung" in der Region zu wahren. Die geplante Lieferung ist auch Teil der diplomatischen Bemühungen der USA, Saudi-Arabien zur Normalisierung der Beziehungen mit Israel zu bewegen.

Haben die F-35 einen "Kill Switch"?

Ein ähnlicher Deal mit den Vereinigten Arabischen Emiraten war 2020 unter Trump vereinbart, später jedoch von der Biden-Regierung ausgesetzt worden. Damals verlangte Washington Sicherheitsvorkehrungen wie sogenannte "Kill Switches", mit denen sich die Flugzeuge im Ernstfall deaktivieren lassen. Die Emirate lehnten ab – das Geschäft platzte.

Ob ein solcher Mechanismus auch im aktuellen Saudi-Deal vorgesehen ist, ist unklar. Die Gespräche zwischen der US-Regierung und Vertretern aus Riad dauern an. Zuletzt traf sich der saudische Verteidigungsminister Prinz Khalid bin Salman mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und weiteren Regierungsmitgliedern in Washington. Auch ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen steht zur Diskussion.

Militärexperten betonen die strategische Bedeutung der F-35. "Sie repräsentiert das Beste westlicher Kampftechnologie – sowohl in ihrer militärischen Leistungsfähigkeit als auch in ihrer symbolischen Wirkung", sagt Gareth Jennings vom Analysehaus Janes. Saudi-Arabien würde seine Luftwaffe damit auf ein neues Niveau heben.

  • nytimes.com: "Trump Helped Saudi Arabia Push for U.S. Approval to Buy Fighter Jets" (Englisch, kostenpflichtig)
