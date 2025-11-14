Eidgenossen atmen auf USA senken Zölle für Produkte aus der Schweiz

Von reuters 14.11.2025 - 17:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Regierungsmaschine des Schweizer Bundesrats landet in Bern: Das Abkommen betreffe auch die Bereiche Pharmazeutika, Goldverhüttung und Eisenbahnausrüstung. (Quelle: Peter Schneider)

Die US-Regierung unter Donald Trump hat hohe Zölle auf wichtige Schweizer Exportprodukte erhoben. Nun sollen die Abgaben wieder deutlich sinken.

Die USA senken ihre Zölle für Einfuhren aus der Schweiz auf das Niveau der Europäischen Union (EU). Die USA und die Schweiz erzielten im Zollstreit eine entsprechende Einigung, wie Vertreter der Regierungen beider Seiten am Freitag mitteilten. Gemäß der Absichtserklärung reduzieren die USA die Zölle auf Schweizer Importe demnach auf 15 Prozent von bisher 39 Prozent.

"Die Schweizer Wirtschaft verpflichtet sich dafür, in den nächsten Jahren in den USA Investitionen von 200 Milliarden Dollar zu tätigen", erklärte der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin. "Dieses Angebot an die USA ist nur dank dem gemeinsamen Engagement der Politik und Wirtschaft möglich." Die Schweizer Regierung erklärte, sie danke US-Präsident Donald Trump.

Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer erklärte zuvor in einem Interview des TV-Senders CNBC, die Einigung sehe vor, dass die Schweiz viel Produktion in die Vereinigten Staaten verlagere. Dazu gehörten die Bereiche Pharmazeutika, Goldverhüttung und Eisenbahnausrüstung. "Wir sind daher wirklich begeistert von dieser Vereinbarung und den Auswirkungen, die sie für die amerikanische Fertigungsindustrie haben wird."

Schweizer Branchenverband bleibt vorsichtig

Im August hatte Trump Zölle von 39 Prozent verhängt und dem kleinen Alpenland damit einen der weltweit höchsten Sätze überhaupt aufgebrummt. Er begründete dies mit dem hohen Handelsdefizit der USA gegenüber der Schweiz. Der Schritt gefährdete den Zugang für Schweizer Hersteller von Präzisionsmaschinen, Uhren und Schokolade zu einem ihrer größten Märkte.

Die Unternehmen standen vor der Wahl, den US-Markt aufzugeben, die Zusatzbelastung selbst zu schultern oder die Preise zu erhöhen und damit Wettbewerbsnachteile gegenüber Firmen aus Regionen mit niedrigeren Einfuhrzöllen in Kauf zu nehmen. Volkswirten zufolge drohten die Zölle, das Schweizer Wirtschaftswachstum insgesamt zu bremsen.