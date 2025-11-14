Auch Nuklear-Marschflugkörper genannt Nato-Experten sorgen sich wohl um neue russische Waffen

14.11.2025

Feierlicher Stapellauf des russischen Atom-U-Bootes Chabarowsk Anfang November: Es oll in der Lage sein, den Atomtorpedo Poseidon (Quelle: IMAGO/Vadim Savitskii)

Russlands neue Waffensysteme bereiten Nato-Experten laut einem vertraulichen Dokument Sorgen. Besonders der Marschflugkörper "Burewestnik" rückt in den Fokus.

Während in Deutschland intensiv über die Rolle von Drohnen in modernen Kriegen diskutiert wird, sieht ein vertrauliches Nato-Papier die größere Bedrohung für den Westen an anderer Stelle: in der strategischen Aufrüstung Russlands. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf das als geheim eingestufte Dokument aus dem nachrichtendienstlichen Bereich der Militärallianz.

Demnach analysieren Nato-Experten darin gleich mehrere neue Waffensysteme der russischen Streitkräfte – darunter einen nuklearbetriebenen Marschflugkörper, eine mobile Mittelstreckenrakete und eine neue Generation unbemannter Unterwasserfahrzeuge.

"Skyfall" könnte Nato-Systeme umgehen

Als besonders besorgniserregend gilt laut Bericht der Marschflugkörper "Burewestnik" – Nato-Codename SSC-X-9 Skyfall. Das System sei extrem manövrierfähig, mehr als 900 km/h schnell und könne Strecken von bis zu 14.000 Kilometern zurücklegen. Die Waffe könne zudem von mobilen Abschussvorrichtungen aus gestartet werden. Ihre hohe Reichweite und flexible Flugbahn – etwa über den Nordpol – könnte bestehende Abwehrsysteme der Nato umgehen.

Ein weiteres System, das in dem Dokument erwähnt wird, ist die Mittelstreckenrakete SS-X-28 "Oreschnik". Sie wurde bereits in der Ukraine eingesetzt. Die Rakete könne mit unterschiedlichen Gefechtsköpfen – auch nuklear – bestückt werden und Ziele in ganz Europa erreichen. Die Kombination aus Mobilität und unklarer Sprengkopfkonfiguration erschwere laut Nato die Verteidigung erheblich.

U-Boot-Drohnen mit großer Reichweite

Auch die Unterwasserdrohne "Poseidon" spielt eine Rolle in dem Papier. Dabei handelt es sich um riesige Torpedos, die mit einer atomaren Explosion unter Wasser einen Tsunami auslösen und nach Angaben des Kremls bis 2030 einsatzbereit sein könnten. Sie seien schwer aufzuspüren und würden voraussichtlich dazu dienen, Marinestützpunkte, Häfen und Küstenstädte im Westen zu treffen. Die Nato verweise hier auf einen Mangel an geeigneten Torpedos zur Abwehr solcher Systeme.

Das Papier legt laut "Welt" nahe, dass die Nato im Bereich Mittel- und Langstreckenwaffen, insbesondere bei nuklearen Bedrohungen, über Defizite verfügt. Dennoch sei das Thema in der deutschen Sicherheitsdebatte derzeit nur von untergeordneter Bedeutung – im Gegensatz zu Drohnen, die zwar militärtaktisch wichtig, aber strategisch weniger relevant seien.