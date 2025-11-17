Entspannungssignal Südkorea schlägt Kim Militärgespräche vor

17.11.2025

Nordkoreas Diktator Kim Jong-un (Archivbild): Der Süden setzt auf Unterredungen, um eine Eskalation an der Grenze zwischen beiden Staaten zu verhindern. (Quelle: KCNA/reuters)

Südkorea bietet dem kommunistischen Norden Entspannungsgespräche an. Die Beziehungen waren nach dem Winterspielen in Pyeongchang 2018 stark abgekühlt. Nun setzt die neue Führung in Seoul auf Dialog.

Erstmals seit sieben Jahren hat Südkorea dem verfeindeten Nordkorea Militärgespräche vorgeschlagen, um Zusammenstöße an der Grenze zu verhindern. "Um unbeabsichtigte Zusammenstöße zu verhindern und militärische Spannungen zu lösen, schlägt unsere Armee offiziell vor, dass die beiden Seiten inter-koreanische Militärgespräche führen", sagte der südkoreanische Vize-Verteidigungsminister Kim Hong Cheol am Montag bei einer Pressekonferenz. Ziel sei es, die "Schaffung einer klaren Referenzlinie" für die militärische Demarkationslinie, die De-Facto-Grenze zwischen beiden Ländern, zu diskutieren.

Nord- und Südkorea befinden offiziell noch im Krieg

Der südkoreanische Beamte betonte, nordkoreanische Soldaten hätten wiederholt die Demarkationslinie übertreten, taktische Straßen und Zäune errichtet und Minen gelegt. Südkoreanische Soldaten hätten in Reaktion darauf Warnschüsse abgefeuert und die Nordkoreaner mit Durchsagen im Rundfunk zum Rückzug aufgerufen, fügte er hinzu.

Sollte Nordkorea den Gesprächen zustimmen, wären es die ersten dieser Art seit 2018. Nord- und Südkorea befinden sich heute formal weiterhin im Kriegszustand, weil nach dem Koreakrieg (1950 bis 1953) kein Friedensvertrag geschlossen wurde. Die Demarkationslinie liegt in der stark gesicherten Demilitarisierten Zone (DMZ), einer vier Kilometer breiten und 250 Kilometer langen Pufferzone zwischen Nord- und Südkorea.

Letzte Delegation reiste 2018 in den Süden

Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hat seit seinem Amtsantritt im Juni verschiedene Schritte unternommen, um die Spannungen zwischen Seoul und Pjöngjang abzubauen. Damit grenzt er sich deutlich von seinem konservativen Vorgänger Yoon Suk Yeol ab. Lee hat Propaganda-Lautsprecher entlang der Grenze abbauen lassen und den Abwurf von Flugblättern, die sich gegen Pjöngjang richten, verboten. Nordkorea ließ Lees Annäherungsversuche bislang unbeantwortet.

Zuletzt hatte Nordkorea den Tod von Kim Yong-nam vermeldet. Der frühere Außenminister und Parlamentspräsident war im Alter von 97 Jahren gestorben. Er pflegte gute Beziehungen in den Süden des Landes und leitete die nordkoreanische Delegation bei den Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. Chung Dong-young, amtierender Minister für Wiedervereinigung in Seoul und starker Befürworter des Dialogs mit Nordkorea, sagte über Kim: "Ich habe mit ihm während Treffen in Pjöngjang in den Jahren 2005 und 2018 sinnvolle Gespräche über den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen geführt."