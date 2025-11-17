Verteidigungsministerium dagegen Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
Nun soll auch Saudi-Arabien das modernste Kampfflugzeug der Welt erhalten. US-Militärexperten hatten dem Präsidenten davon abgeraten.
Trotz Bedenken von Pentagon-Experten will US-Präsident Donald Trump den Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien genehmigen. "Wir werden F-35er verkaufen", sagte Trump am Montag in Washington mit Blick auf Saudi-Arabien. Der Golfstaat sei ein "großartiger Verbündeter". Ein Bericht des US-Verteidigungsministeriums hatte davor gewarnt, dass geheime Informationen über den Kampfjet an China gelangen könnten, wenn dieser an Saudi-Arabien geliefert wird. Die F-35 ist das modernste Kampflugzeug der Welt.
Trump empfängt am Dienstag im Weißen Haus den einflussreichen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der den Golfstaat de facto regiert. Der US-Präsident will erreichen, dass Saudi-Arabien seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Wegen des Kriegs im Gazastreifen galt dies bisher als unwahrscheinlich, der Kampfjet-Verkauf könnte hierfür ein Anreiz sein.
Auch Israel gegen Verkauf von F-35 an Saudi-Arabien
Bisher ist Israel das einzige Land im Nahen Osten, das über F-35-Kampfflugzeuge aus US-Produktion verfügt. Auch Israel ist gegen den Verkauf von F-35 an Saudi-Arabien, weil es um seine Luftüberlegenheit im Nahen Osten fürchtet. Der saudische Kronprinz dürfte nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Vertreter in Katar im September seinerseits auf Sicherheitsgarantien der USA dringen.
Es ist der erste Besuch bin Salmans in Washington seit der Ermordung des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Ein US-Geheimdienstbericht kam zu dem Schluss, dass bin Salman dessen Tötung gebilligt hatte. Trump setzt auf gute Beziehungen zu Saudi-Arabien und hatte das Königreich im Mai besucht. Dabei vereinbarten beide Länder ein Rüstungsabkommen sowie Investitionszusagen in Milliardenhöhe.
- Nachrichtenagenturen dpa und AFP
