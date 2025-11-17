Verteidigungsministerium dagegen Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen

Ein F-35-Kampfjet durchbricht die Schallmauer: Könnten geheime Informationen an China gelangen? (Quelle: Alexander Cook/U.S. Air Force/dpa/dpa-bilder)

Nun soll auch Saudi-Arabien das modernste Kampfflugzeug der Welt erhalten. US-Militärexperten hatten dem Präsidenten davon abgeraten.

Trotz Bedenken von Pentagon-Experten will US-Präsident Donald Trump den Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien genehmigen. "Wir werden F-35er verkaufen", sagte Trump am Montag in Washington mit Blick auf Saudi-Arabien. Der Golfstaat sei ein "großartiger Verbündeter". Ein Bericht des US-Verteidigungsministeriums hatte davor gewarnt, dass geheime Informationen über den Kampfjet an China gelangen könnten, wenn dieser an Saudi-Arabien geliefert wird. Die F-35 ist das modernste Kampflugzeug der Welt.

Trump empfängt am Dienstag im Weißen Haus den einflussreichen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der den Golfstaat de facto regiert. Der US-Präsident will erreichen, dass Saudi-Arabien seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Wegen des Kriegs im Gazastreifen galt dies bisher als unwahrscheinlich, der Kampfjet-Verkauf könnte hierfür ein Anreiz sein.

Auch Israel gegen Verkauf von F-35 an Saudi-Arabien

Bisher ist Israel das einzige Land im Nahen Osten, das über F-35-Kampfflugzeuge aus US-Produktion verfügt. Auch Israel ist gegen den Verkauf von F-35 an Saudi-Arabien, weil es um seine Luftüberlegenheit im Nahen Osten fürchtet. Der saudische Kronprinz dürfte nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Vertreter in Katar im September seinerseits auf Sicherheitsgarantien der USA dringen.