Saudischer Kronprinz in den USA Seine lange Abwesenheit hat einen Grund
Nach sieben Jahren Abwesenheit wird Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman wieder in den USA empfangen. Was erwartet ihn bei Donald Trump?
Es ist lange her, dass Mohammed bin Salman das letzte Mal im Weißen Haus zu Gast war. Der Grund für die lange Unterbrechung war die mutmaßlich durch den Kronprinzen angeordnete Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Danach wurde bin Salman, der oft mit seinen Initialen MBS abgekürzt wird, im Westen zum Paria.
Zuvor hatte bin Salman einen langen Aufstieg hinter sich. Als Kronprinz ist er hinter seinem 89 Jahre alten Vater Salman ibn Abd al-Aziz zwar nur die offizielle Nummer zwei in der Golfmonarchie, doch hinter den Kulissen gilt er als der eigentliche Herrscher.
Dabei war MBS diese Karriere keineswegs in die Wiege gelegt, denn er ist nicht der erste Sohn des amtierenden Königs. Er hat sechs ältere Brüder, die alle theoretisch vor ihm in der Thronfolge stehen würden. Trotzdem entwickelte sich bin Salman schnell zum Lieblingssohn seines Vaters. Schon im Alter von zwölf Jahren nahm ihn sein Vater, der damals noch Gouverneur von Riad war, mit zu wichtigen Besprechungen.
Schon früh die rechte Hand seines Vaters
Noch als Teenager wurde MBS zur rechten Hand seines Vaters und traf in dessen Begleitung ausländische Geschäftsleute und internationale Spitzenpolitiker. Aufgrund dieser Nähe zu seinem Vater entschied sich MBS, anders als die meisten anderen Mitglieder der saudischen Herrscherdynastie, auch gegen ein Studium im Ausland an einer der vielen Eliteuniversitäten in Europa oder den USA. Stattdessen studierte er Rechtswissenschaften an der King Saud University in Riad.
Als sein Vater 2015 im Alter von 79 Jahren den Thron bestieg, machte er seinen damals 29-jährigen Sohn umgehend zum jüngsten Verteidigungsminister der Welt. Kurz nach seiner Amtsübernahme begann Saudi-Arabien mit einer militärischen Intervention im Nachbarland Jemen. Ziel dieses Einsatzes, an dem sich neben Saudi-Arabien noch weitere arabische Staaten beteiligten, war es, die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen zu besiegen.
Saudi-Arabiens Vietnam
Trotz zahlenmäßiger und technologischer Überlegenheit – auch dank der logistischen Unterstützung durch die USA – ist es Saudi-Arabien bis heute nicht gelungen, seine militärischen Ziele im Jemen zu erreichen. Einige Beobachter bezeichnen den Konflikt als das "saudische Vietnam" – in Anlehnung an den Vietnamkrieg, in dem es den USA auch trotz größter Anstrengungen nicht gelang, den auf dem Papier weit unterlegenen Gegner zu besiegen.
Doch obwohl MBS als Verteidigungsminister für dieses Debakel federführend verantwortlich war, hatte es keine negativen Konsequenzen für dessen Karriere. 2017 überzeugte er seinen Vater davon, die Thronfolge dahingehend zu verändern, dass er anstelle seines Cousins Kronprinz wurde. Wenig später ließ er Hunderte von Geschäftsleuten und Mitgliedern der Königsfamilie unter teils dubiosen Korruptionsvorwürfen inhaftieren.
"Vision 2030"
Beobachter sahen darin einen weiteren Schritt, die eigene Macht zu zementieren und Kritiker mundtot zu machen. Denn sein Aufstieg an die Spitze des saudischen Machtapparats blieb nicht ohne Kritik. Obwohl er nie länger außerhalb des streng religiösen Königreichs gelebt hat, setzte MBS Reformen in Gang, die das Land zum Westen hin öffnen sollten.
Ziel der Reformen war es, die Wirtschaft des Landes aus der Abhängigkeit von Erdöl herauszuführen. Unter dem Titel "Vision 2030" präsentierte MBS seine Vorstellung eines Saudi-Arabien, das sich unter seiner Führung zu einer der führenden Technologienationen und Tourismushochburgen der Welt entwickeln sollte.
Doch dazu musste die religiöse Ordnung, die Frauen zu einem Schattendasein verdammte, aufgelockert werden. Diese Reformen machten MBS im Westen schnell zu einem gern gesehenen Staatsgast. Im Inneren jedoch stießen die Reformen besonders bei Konservativen auf Widerstand. Doch auch bei den progressiven Kräften im Land gab es Kritik an bin Salmans Reformen. Diese seien zwar gute erste Schritte, würden aber bei Weitem nicht ausreichen.
Mord an Khashoggi als Einschnitt
Gegen beide Gruppen ging MBS mit Härte vor. Doch erst mit dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 wurde im Westen offensichtlich, mit welcher Brutalität der Kronprinz gegen alle vorging, die es wagten, ihn und seinen Führungsstil zu kritisieren.
Zwar wurde MBS als Reaktion auf den Mord auf internationaler Bühne von westlichen Staatschefs gemieden, doch hinter den Kulissen blieb Saudi-Arabien immer noch ein wichtiger Verbündeter und Geschäftspartner des Westens im Nahen Osten. Gleichzeitig gelang es dem Land immer mehr, sich zum wichtigen Austragungsort für Sportveranstaltungen aller Art zu entwickeln. Mit riesigen Summen und auf Anweisung von bin Salman lockte das Land internationale Stars wie Cristiano Ronaldo in die saudi-arabische Fußballliga. 2034 wird das Land erstmals die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten.
300 Hinrichtungen dieses Jahr
Trump hat vor dem Treffen am Dienstag angekündigt, dass er versuchen wird, Riad vom Beitritt zu den Abraham-Vereinbarungen zur Normalisierung der Beziehungen mit Israel zu überzeugen. "Die Abraham-Abkommen werden ein Teil dessen sein, worüber wir sprechen werden", sagte der US-Präsident kürzlich. Er fügte hinzu: "Ich hoffe, dass Saudi-Arabien sich dem Abkommen in naher Zukunft anschließen wird." Die Verhandlungen während der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden waren Berichten zufolge fortgeschritten, als die Angriffe der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel den Bemühungen vorerst ein Ende setzten.
Für Saudi-Arabien geht es bei dem Treffen unter anderem um den Kauf von hochmodernen F-35-Kampfjets. Bislang wurden diese in der Region nur an den engen Verbündeten Israel abgegeben.
In Saudi-Arabien selbst hat sich die Situation nach den Reformen des Kronprinzen nur teilweise verbessert. Laut einem Bericht von Human Rights Watch erlebte das Land in den vergangenen Jahren die schlimmste Unterdrückung der Meinungsfreiheit und Missachtung von Menschenrechten in der modernen Geschichte des Landes. Dazu gehörten die Hinrichtungen eines Journalisten, der Korruption in der saudischen Königsfamilie aufgedeckt habe, und von zwei zum Tatzeitpunkt noch minderjährigen Verurteilten für die Ausübung ihrer Meinungsfreiheit. Insgesamt seien dieses Jahr schon 300 Menschen hingerichtet worden. Damit steuert Saudi-Arabien auf einen neuen Rekord zu.
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa