Saudischer Kronprinz in den USA Seine lange Abwesenheit hat einen Grund

Von Julius Zielezinski 18.11.2025 - 16:13 Uhr

Donald Trump zusammen mit Mohammed bin Salman bei einem Treffen in Riad (Archivbild): Trump hat angekündigt, den Kronprinzen bei ihrem gemeinsamen Treffen zu ehren.

Nach sieben Jahren Abwesenheit wird Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman wieder in den USA empfangen. Was erwartet ihn bei Donald Trump?

Es ist lange her, dass Mohammed bin Salman das letzte Mal im Weißen Haus zu Gast war. Der Grund für die lange Unterbrechung war die mutmaßlich durch den Kronprinzen angeordnete Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Danach wurde bin Salman, der oft mit seinen Initialen MBS abgekürzt wird, im Westen zum Paria.

Zuvor hatte bin Salman einen langen Aufstieg hinter sich. Als Kronprinz ist er hinter seinem 89 Jahre alten Vater Salman ibn Abd al-Aziz zwar nur die offizielle Nummer zwei in der Golfmonarchie, doch hinter den Kulissen gilt er als der eigentliche Herrscher.

Dabei war MBS diese Karriere keineswegs in die Wiege gelegt, denn er ist nicht der erste Sohn des amtierenden Königs. Er hat sechs ältere Brüder, die alle theoretisch vor ihm in der Thronfolge stehen würden. Trotzdem entwickelte sich bin Salman schnell zum Lieblingssohn seines Vaters. Schon im Alter von zwölf Jahren nahm ihn sein Vater, der damals noch Gouverneur von Riad war, mit zu wichtigen Besprechungen.

Schon früh die rechte Hand seines Vaters

Noch als Teenager wurde MBS zur rechten Hand seines Vaters und traf in dessen Begleitung ausländische Geschäftsleute und internationale Spitzenpolitiker. Aufgrund dieser Nähe zu seinem Vater entschied sich MBS, anders als die meisten anderen Mitglieder der saudischen Herrscherdynastie, auch gegen ein Studium im Ausland an einer der vielen Eliteuniversitäten in Europa oder den USA. Stattdessen studierte er Rechtswissenschaften an der King Saud University in Riad.

Als sein Vater 2015 im Alter von 79 Jahren den Thron bestieg, machte er seinen damals 29-jährigen Sohn umgehend zum jüngsten Verteidigungsminister der Welt. Kurz nach seiner Amtsübernahme begann Saudi-Arabien mit einer militärischen Intervention im Nachbarland Jemen. Ziel dieses Einsatzes, an dem sich neben Saudi-Arabien noch weitere arabische Staaten beteiligten, war es, die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen zu besiegen.

Saudi-Arabiens Vietnam

Trotz zahlenmäßiger und technologischer Überlegenheit – auch dank der logistischen Unterstützung durch die USA – ist es Saudi-Arabien bis heute nicht gelungen, seine militärischen Ziele im Jemen zu erreichen. Einige Beobachter bezeichnen den Konflikt als das "saudische Vietnam" – in Anlehnung an den Vietnamkrieg, in dem es den USA auch trotz größter Anstrengungen nicht gelang, den auf dem Papier weit unterlegenen Gegner zu besiegen.