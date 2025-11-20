Bayern-Präsident spricht über Tod von Frau

Hier gibt es 2.000 Euro Rente im Monat

Jetzt geht es schnell Mamdani trifft Trump: Termin steht fest

Von dpa 20.11.2025 - 18:08 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Zohran Mamdani: Er wird Donald Trump treffen. (Quelle: IMAGO/Lev Radin/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach heftigen Verbalattacken kommt es nun zum Treffen zwischen US-Präsident Trump und Zohran Mamdani. Der neugewählte New Yorker Bürgermeister reist am Freitag ins Weiße Haus.

US-Präsident Donald Trump empfängt den neugewählten New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani im Weißen Haus – nach heftigen gegenseitigen Verbalattacken. Beide hatten den für Freitag geplanten Besuch vorab angekündigt. Von manchen Anhängern wird Mamdani als Anti-Trump bezeichnet. Der US-Präsident bezeichnet den linken Demokraten als "Kommunisten". Mamdani hatte seinerseits gegen Trump ausgeteilt.

Beim Sender MS NOW erklärte er, man habe sich mit dem Weißen Haus in Verbindung gesetzt, weil man sich mit jedem treffen wolle, solange es zum Vorteil der 8,5 Millionen New Yorker sei, die sich in der teuersten Stadt der USA ihren Alltag leisten müssten.