Mamdani trifft Trump: New Yorks Bürgermeister am Freitag im Weißen Haus

Jetzt geht es schnell
Mamdani trifft Trump: Termin steht fest

Von dpa
20.11.2025 - 18:08 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0840966087Vergrößern des Bildes
Zohran Mamdani: Er wird Donald Trump treffen. (Quelle: IMAGO/Lev Radin/imago)
News folgen

Nach heftigen Verbalattacken kommt es nun zum Treffen zwischen US-Präsident Trump und Zohran Mamdani. Der neugewählte New Yorker Bürgermeister reist am Freitag ins Weiße Haus.

US-Präsident Donald Trump empfängt den neugewählten New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani im Weißen Haus – nach heftigen gegenseitigen Verbalattacken. Beide hatten den für Freitag geplanten Besuch vorab angekündigt. Von manchen Anhängern wird Mamdani als Anti-Trump bezeichnet. Der US-Präsident bezeichnet den linken Demokraten als "Kommunisten". Mamdani hatte seinerseits gegen Trump ausgeteilt.

Beim Sender MS NOW erklärte er, man habe sich mit dem Weißen Haus in Verbindung gesetzt, weil man sich mit jedem treffen wolle, solange es zum Vorteil der 8,5 Millionen New Yorker sei, die sich in der teuersten Stadt der USA ihren Alltag leisten müssten.

Der linke Politiker, der lange als Außenseiter im Rennen um das Amt gegolten hatte, hatte sich am 4. November in der New Yorker Bürgermeisterwahl durchgesetzt. Zum Jahreswechsel wird er sein Amt antreten.

