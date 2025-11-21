Zu viele Menschen und Bauprojekte Iran muss wohl seine Hauptstadt verlegen

Blick auf Teheran (Archivbild): Die Stadt leidet unter massivem Wassermangel.

Der iranische Präsident Peseschkian hält eine Verlegung der Hauptstadt für unausweichlich. Die Regierung verweist auf extremen Wassermangel.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat eine Verlegung der Hauptstadt Teheran für zwingend notwendig erklärt. Er hat betont, dass die Regierung keine andere Wahl habe. Peseschkian sagte laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna, man könne die Region nicht weiter mit mehr Bevölkerung und Bauprojekten belasten.

Er erklärte, dass das Wasserproblem nicht lösbar sei. Anfang November hatte er darauf hingewiesen, dass Teheran evakuiert werden müsse, wenn es bis zum Jahresende nicht regnen werde. Einige Medien hatten diese Aussagen kritisiert und von einem "Scherz" gesprochen.

Regierung prüft neuen Standort

Später hat die Regierung erklärt, der Präsident hatte mit seinen Aussagen lediglich die Ernsthaftigkeit der Lage betonen wollen. Seit dem vergangenen Jahr hatte Peseschkian mehrere Gründe für eine Verlagerung der Hauptstadt genannt. Dazu zählen Wassermangel, Verkehrsstaus, Misswirtschaft und starke Luftverschmutzung.

Behörden haben berichtet, dass es in den vergangenen hundert Jahren nie so wenig Regen gegeben habe wie in den vergangenen Monaten. Laut Medienberichten verbraucht Teheran täglich rund drei Millionen Kubikmeter Wasser. In der Millionenstadt und weiteren Orten sind Wasserrationierungen angekündigt worden. Vergangene Woche hat Teheran Cloud-Seeding-Flüge eingeführt, bei denen Salz in Wolken gesprüht wird, um Regen zu fördern.