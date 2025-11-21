Absage an G20-Gipfel Trump bläst das Kartenhaus um
Die USA nehmen in diesem Jahr nicht am G20-Gipfel in Südafrika teil. Zwar kommen auch Xi Jinping und Wladimir Putin nicht nach Johannesburg. Aber trotzdem spielt die Absage der Amerikaner Russland und China in die Karten.
Aus Johannesburg in Südafrika berichtet Patrick Diekmann.
Nun gibt es Gewissheit. Die USA werden mit keiner Delegation am diesjährigen G20-Gipfel in Südafrika teilnehmen. Zumindest verkündete dies Finanzminister Lars Klingbeil am Donnerstag am Rande politischer Gespräche in Singapur. Klingbeil nannte die Absage der Amerikaner "bedauerlich", dabei war sie längst keine Überraschung mehr.
Lange hatte es um eine mögliche US-Teilnahme Verwirrung gegeben. Zunächst sprach US-Präsident Donald Trump von einem Boykott. Danach erklärte die südafrikanische Regierung, dass die Amerikaner einen Sinneswandel gehabt hätten und doch teilnehmen würden. Erbost über diese öffentliche Äußerung warf Washington Südafrika vor, "unüberlegt" gesprochen zu haben. Nun machte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt klar: Die USA planen, ihren amtierenden Botschafter in Südafrika, Marc D. Dillard, zu entsenden, allerdings nur zur Teilnahme an einer Zeremonie am Ende des Gipfels. Er wird nicht an Gesprächen teilnehmen.
Schon seit Monaten wettert Trump gegen die südafrikanische Regierung. Sein Vorwurf: Südafrika würde einen Genozid an weißen Bauern begehen. Zwar hat das Land über drei Jahrzehnte nach dem Ende der Apartheid noch immer massive Probleme mit Rassismus und Kriminalität, aber einen Genozid an der weißen Bevölkerungsgruppe gibt es in Südafrika nicht – die Gründe für Trumps Absage liegen woanders.
Im Rahmen der G20-Präsidentschaft haben Staaten die Möglichkeit, die inhaltliche Agenda der wirtschaftlich stärksten Industrie- und Schwellenländer für ein Jahr maßgeblich zu beeinflussen. Südafrika möchte 2025 den Fokus auf den Kampf gegen die Klimakrise und die wirtschaftliche Stärkung der afrikanischen Entwicklungsländer legen. Das ist wenig überraschend. Immerhin ist es der erste G20-Gipfel in Afrika, und die südafrikanische Regierung sieht sich durchaus als Sprachrohr des Kontinents.
Trump passen diese thematischen Schwerpunkte nicht in seine Agenda. Der US-Präsident glaubt nicht an den menschengemachten Klimawandel, er stieg erneut aus dem Pariser Klimaabkommen aus und stoppte die US-Entwicklungshilfe, was afrikanische Entwicklungsländer besonders hart trifft. Seine Absage hat also vor allem einen Hintergrund: Trump verteidigt seine Ideologie.
Doch damit begehen die USA einen schweren strategischen Fehler. Der US-Präsident zieht sich aus der internationalen Führungsrolle zurück, überlässt die Bühne anderen Akteuren wie Russland und China, obwohl die G20 eigentlich noch westlich dominiert sind. Aber Trump stellt das Format nun vor eine Sinnkrise, denn ohne die USA ist es in vielen Bereichen handlungsunfähig.
Weltwirtschaft, Klimakrise und Ukraine-Krieg
Bei ihrer Gründung im Jahr 1999 sollten die G20 die Geschicke der Weltwirtschaft lenken und Handelskonflikte verhindern, sodass möglichst viele Staaten am wirtschaftlichen Wachstum partizipieren können. Doch konnte die Weltpolitik nie ausgeklammert werden, weswegen internationale Krisen und Konflikte regelmäßig die G20-Gipfel überschatteten.
Was sind die G20-Staaten?
Die G20 sind ein Zusammenschluss der 19 wirtschaftsstärksten Industrie- und Schwellenländer sowie der Europäischen Union. Gemeinsam repräsentieren sie rund 80 Prozent der Weltwirtschaft. Ihr Ziel ist es, die globale Wirtschafts-, Finanz- und Handelspolitik zu koordinieren, internationale Krisen zu bewältigen und stabile Rahmenbedingungen für Wachstum und Entwicklung zu schaffen.
Bei den vergangenen Gipfeln stand vor allem Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Zentrum der Abschlusserklärungen der wirtschaftsstärksten Industrie- und Schwellenländer. Sollten die G20 Wladimir Putins Angriff auf das Nachbarland verurteilen und Russland als Verantwortlichen für den Konflikt benennen? Diese Frage beschäftigte nicht nur alle G20-Gipfel seit 2022, sondern sie wird auch auf dem diesjährigen Treffen in Südafrika thematisiert.
Putin hat auch in diesem Jahr abgesagt, schickt aber nicht wie in den vergangenen Jahren seinen Außenminister Sergej Lawrow zum G20-Gipfel, sondern Maxim Oreschkin, den stellvertretenden Leiter der russischen Präsidialverwaltung. Damit zeigt der Kreml-Herrscher einerseits, dass er aufgrund des internationalen Haftbefehls gegen ihn noch immer vorsichtig ist. Andererseits priorisiert Russland die G20-Treffen nicht mehr so hoch wie einst. Der Kreml setzt auf das Brics-Format, ähnlich wie China.
Auch der chinesische Präsident Xi Jinping kommt nicht nach Südafrika und schickt stattdessen seinen Ministerpräsidenten Li Qiang – immerhin die Nummer zwei im Staat. Xis Absage ist durchaus bemerkenswert, weil China sich gern als die Supermacht präsentiert, die für die Interessen der Entwicklungsländer eintritt – besonders auf dem afrikanischen Kontinent.
Stuhl der USA bleibt leer
Ein G20-Treffen ohne Trump, Xi und Putin. Diese Aussicht löste bereits einen Dominoeffekt aus. Auch Argentinien und Mexiko werden nicht auf der Ebene der Staatschefs vertreten sein. Das ist vor allem ein Schlag für Gastgeber Südafrika, aber auch dem Rest des westlichen Bündnisses droht so eine lange Reise ohne tiefgreifende Ergebnisse.
Doch trotz der Absage ihrer Staats- und Regierungschefs schicken die meisten Länder hochkarätige Delegationen nach Johannesburg. Auch China und Russland sind immerhin präsent, im Gegensatz zu den USA. Das hat Symbolkraft, da der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa am Ende des Treffens am Sonntag eigentlich die Flagge an die nächste Präsidentschaft übergeben muss: ausgerechnet an die Vereinigten Staaten und Donald Trump.
Daraus wird nun nichts, wie Ramaphosa mit Bedauern feststellte. Südafrika selbst sieht die Gründe für die US-Absage als vorgeschoben, streitet ab, dass es einen Genozid an weißen Bauern im Land geben soll.
Für die G20 sind diese Entwicklungen ein Alarmsignal. Es ist eigentlich das Forum, in dem die USA und Europa mit China und Russland zusammenarbeiteten. Oder anders gesagt: Es ist ein Format, in dem die rivalisierenden Weltmächte zumindest nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner der Zusammenarbeit suchten.
Das scheint vorbei zu sein.
G20-Format ist nicht tot, noch nicht
Peking und Moskau setzen auf Brics, obwohl es in diesem Bündnis der aufstrebenden Schwellenländer nicht nur Zusammenhalt gibt, sondern auch Rivalitäten – etwa die von China und Indien. Die westlichen Staaten finden sich dagegen im G7-Format wieder. Somit drohen die G20 zum Opfer des ordnungspolitischen Kampfes zwischen den USA und ihren Verbündeten auf der einen sowie China und Russland auf der anderen Seite zu werden.
Trotzdem ist das Format nicht tot, noch nicht. Auch in Südafrika wird es um zentrale geopolitische Themen gehen und auch die USA werden es sich wahrscheinlich nicht leisten können, dies völlig unkommentiert zu lassen, wenngleich die Reaktionen dann aus der Entfernung kommen. Denn auch Washington hat Interesse an einer funktionierenden Weltwirtschaft, braucht Seltene Erden, spielt eine zentrale Rolle mit Blick auf militärische Konflikte im Nahen Osten oder auf drohende US-Angriffe gegen Venezuela.
Trump kann es sich nicht leisten, die Augen zu verschließen, während andere Staaten Weltpolitik machen. Schließlich haben auch die USA Interessen. Auch in Südafrika wird es um Trumps Zollpolitik gehen, es wird allgemein über den Abbau von Handelshindernissen diskutiert werden. Das geht im Zweifel auch ohne die größte Volkswirtschaft. Die Bearbeitung anderer Politikfelder fällt ohne Hilfe aus Washington dagegen schwerer: etwa wirksamer Klimaschutz oder die Kompensation von ausbleibenden US-Entwicklungshilfen. Die Lücke, die Trump lässt, ist immens.
Trump wird auf die Bühne zurückkehren
Aber das ist wiederum vielleicht auch eine Chance für die Europäer und Deutschland. Denn auch Europa möchte sich wirtschaftlich breiter aufstellen, sich aus der Abhängigkeit von China und den USA lösen.
Deshalb ist jedes Engagement, das die Bundesregierung nun tätigt, um den Ausfall der USA zu kompensieren, eine Investition in die Zukunft. Denn die Bundesrepublik und die Europäische Union können sich als zuverlässiger Partner präsentieren und das kann sich künftig in Handelsfragen, bei der Beschaffung Seltener Erden und anderer Rohstoffe oder bei der Gewinnung von Fachkräften im Ausland auszahlen.
Somit geht es für Bundeskanzler Friedrich Merz bei seinem ersten G20-Gipfel in Südafrika auch darum, die politische Bühne zu nutzen – das Rampenlicht, auf das Trump bereitwillig verzichtet hat. Also muss es nicht ausschließlich negativ sein, dass der US-Präsident oder sein Vize JD Vance nicht nach Johannesburg kommen werden, denn stattdessen werden politische Inhalte im Fokus stehen und nicht mögliche Trump-Eklats.
Für die Europäer ist dieses G20-Treffen auch eine Chance, in diesem Format eigene inhaltliche Schwerpunkte zu setzen: Sie können etwa demonstrieren, dass es ohne Trump geht und man China am kommenden Wochenende nicht die Führung überlässt. Im kommenden Jahr wird sich das wieder verändern. Denn das G20-Treffen 2026 wird in den USA stattfinden. Dort wird es nur einen Staatschef im Mittelpunkt geben, nur eine erste Geige. Und die wird Donald Trump spielen.
