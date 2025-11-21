Trump bläst das Kartenhaus um

Doch damit begehen die USA einen schweren strategischen Fehler. Der US-Präsident zieht sich aus der internationalen Führungsrolle zurück, überlässt die Bühne anderen Akteuren wie Russland und China, obwohl die G20 eigentlich noch westlich dominiert sind. Aber Trump stellt das Format nun vor eine Sinnkrise, denn ohne die USA ist es in vielen Bereichen handlungsunfähig.

Weltwirtschaft, Klimakrise und Ukraine-Krieg

Bei ihrer Gründung im Jahr 1999 sollten die G20 die Geschicke der Weltwirtschaft lenken und Handelskonflikte verhindern, sodass möglichst viele Staaten am wirtschaftlichen Wachstum partizipieren können. Doch konnte die Weltpolitik nie ausgeklammert werden, weswegen internationale Krisen und Konflikte regelmäßig die G20-Gipfel überschatteten.

Das G20-Außenministertreffen hat in Johannesburg, Südafrika, begonnen. (Quelle: Kristin Palitza/dpa/dpa-bilder) Was sind die G20-Staaten? Die G20 sind ein Zusammenschluss der 19 wirtschaftsstärksten Industrie- und Schwellenländer sowie der Europäischen Union. Gemeinsam repräsentieren sie rund 80 Prozent der Weltwirtschaft. Ihr Ziel ist es, die globale Wirtschafts-, Finanz- und Handelspolitik zu koordinieren, internationale Krisen zu bewältigen und stabile Rahmenbedingungen für Wachstum und Entwicklung zu schaffen.

Bei den vergangenen Gipfeln stand vor allem Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Zentrum der Abschlusserklärungen der wirtschaftsstärksten Industrie- und Schwellenländer. Sollten die G20 Wladimir Putins Angriff auf das Nachbarland verurteilen und Russland als Verantwortlichen für den Konflikt benennen? Diese Frage beschäftigte nicht nur alle G20-Gipfel seit 2022, sondern sie wird auch auf dem diesjährigen Treffen in Südafrika thematisiert.

Putin hat auch in diesem Jahr abgesagt, schickt aber nicht wie in den vergangenen Jahren seinen Außenminister Sergej Lawrow zum G20-Gipfel, sondern Maxim Oreschkin, den stellvertretenden Leiter der russischen Präsidialverwaltung. Damit zeigt der Kreml-Herrscher einerseits, dass er aufgrund des internationalen Haftbefehls gegen ihn noch immer vorsichtig ist. Andererseits priorisiert Russland die G20-Treffen nicht mehr so hoch wie einst. Der Kreml setzt auf das Brics-Format, ähnlich wie China.

Auch der chinesische Präsident Xi Jinping kommt nicht nach Südafrika und schickt stattdessen seinen Ministerpräsidenten Li Qiang – immerhin die Nummer zwei im Staat. Xis Absage ist durchaus bemerkenswert, weil China sich gern als die Supermacht präsentiert, die für die Interessen der Entwicklungsländer eintritt – besonders auf dem afrikanischen Kontinent.

Stuhl der USA bleibt leer

Ein G20-Treffen ohne Trump, Xi und Putin. Diese Aussicht löste bereits einen Dominoeffekt aus. Auch Argentinien und Mexiko werden nicht auf der Ebene der Staatschefs vertreten sein. Das ist vor allem ein Schlag für Gastgeber Südafrika, aber auch dem Rest des westlichen Bündnisses droht so eine lange Reise ohne tiefgreifende Ergebnisse.