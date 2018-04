Netanjahu legt "schlüssige Beweise" vor

Der Vorwurf steht seit Langem im Raum. Nun will Israel schlüssige Beweise dafür haben, dass der Iran an der Atombombe baute. Die Enthüllungen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt.

Israel verfügt nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über "neue und schlüssige Beweise" dafür, dass der Iran entgegen seinen Beteuerungen ein geheimes Atomwaffenprogramm unterhalten hat und weiter danach strebt, die Reichweite seiner atomwaffenfähigen Raketen auszuweiten.



Wenige Tage vor einer richtungsweisenden Entscheidung der USA zum Iran-Atomdeal präsentierte Netanjahu am Abend vor der Presse Fotos und Videos aus einem "geheimen Atomarchiv", die nach seinen Worten belegen, dass die Islamische Republik ein Kernwaffenprogramm betrieben hat. Darin sei es darum gegangen, Atombomben zu entwerfen, zu entwickeln und zu testen. Das vom Geheimdienst Mossad sichergestellte Archiv umfasst demnach 55.000 Seiten an Dokumenten und 183 CDs.

Nach Netanjahus Angaben könne das geheime Material zum Bau von "fünf Hiroshima-Bomben" dienen. Ziel von "Projekt Amad" es auch gewesen, Langstreckenraketen mit Atombomben bestücken zu können.

Netanjahus Fazit: "Erstens: Der Iran hat gelogen, als er sagte, er habe nie ein geheimes militärisches Atomprogramm betrieben. Zweitens: Auch nach dem internationalen Atomdeal hat der Iran sein Atomprogramm für einen zukünftigen Einsatz weiter ausgebaut. Drittens: Der Iran hat die IAEA belogen. Und viertens: Der Atomdeal basiert auf Lügen und Täuschungen des Iran."

Netanjahu zufolge versteckt die iranische Führung die Dokumente an einem geheimen Ort in Teheran. Israel verfüge über "genaue Kopien" der Unterlagen und werde diese mit anderen Staaten und der Internationalen Atomenergiekommission (IAEA) teilen. Die Informationen seien schon an die USA weitergereicht worden, die die Echtheit bestätigen könnten.

Der Zeitpunkt der Enthüllungen ist heikel. Die USA müssen bis zum 12. Mai entscheiden, ob sie die ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran weiter außer Kraft belassen oder wieder einsetzen. Dies wird de facto auch als Entscheidung über den Verbleib der USA in dem internationalen Abkommen angesehen.

Hochrangige Mitglieder der Regierung von Ex-US-Präsident Barack Obama bezeichneten die von Netanjahu präsentierten Informationen als nicht neu. Die Kenntnisse hätten bereits vor über zehn Jahren vorgelegen, schrieb der frühere Berater im Nationalen Sicherheitsrat der USA, Ned Price, auf Twitter.

What @netanyahu disclosed today was news to the United States... more than a decade ago. The intelligence community declassified parts of its assessment on the matter in 2007: https://t.co/57l5pFpX0t .

"Das war alles bekannt und wurde auch in die Abwägungen über das Atomabkommen einbezogen – inklusive der Erwartung, der Iran würde lügen", erklärte der frühe US-Botschafter in Israel, Dan Shapiro. Die Vereinbarung habe darauf abgezielt, den Iran für mindestens ein Jahr von einer weiteren Entwicklung des Atomprogramms abzuhalten und einen Abschluss für über ein Jahrzehnt zu verhindern.

That was all known and built into the assumptions of the deal, as was the expectation that Iran would lie about it. The deal was designed to keep them at least a year from that capability, and ensure that they could not achieve it for over a decade. 3/7