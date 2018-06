Proteste am Vorabend des G7-Gipfels in Quebec. Hunderte Menschen zogen am Donnerstag durch die Straßen der kanadischen Stadt, um gegen die Politik der sieben Industrienationen zu demonstrieren. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten, darunter Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau, seien nur an Profiten interessiert und ignorierten die Interessen der einfachen Leute, lautete ein Vorwurf. (Quelle: Reuters)