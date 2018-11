Trump wettert gegen Gastgeber Macron

Zur Begrüßung eine Breitseite: Donald Trump hat die Idee einer europäischen Armee als sehr beleidigend kritisiert. Sie stammt von Frankreichs Präsident Macron – den er gerade besucht.

US-Präsident Donald Trump war in Paris erst gerade seiner Air Force One entstiegen, da kritisierte er schon seinen Gastgeber Emmanuel Macron mit scharfen Worten. Die jüngsten Forderungen des französischen Staatschefs nach der Gründung einer eigenen europäischen Armee nannte Trump sehr beleidigend.



"Frankreichs Präsident Macron hat gerade vorgeschlagen, dass Europa sein eigenes Militär aufbaut, um sich vor den USA, China und Russland zu schützen", schrieb Trump auf Twitter. "Sehr beleidigend, aber vielleicht sollte Europa erst einmal seinen fairen Anteil an den Kosten der Nato bezahlen, welche die USA in hohem Maße subventionieren."

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!