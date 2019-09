LIVEStream aus New York

Die Reden der Staatschefs auf dem UN-Klimagipfel im Video

23.09.2019, 16:59 Uhr | dpa

Angela Merkel wird beim UN-Klimagipfel von UN-Generalsekretär Antonio Guterres empfangen: Sie will in einer Rede die neuen Pläne der Bundesregierung im Kampf gegen die Klimakrise vorstellen. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Angela Merkel präsentiert auf dem UN-Sondergipfel ihr Klimaschutzprogramm – für das sie von Umweltschützern scharf kritisiert wird. Hier können Sie alle Reden im Live-Stream verfolgen.

Nur drei Tage vor dem Gipfel hat große Koalition und das sogenannte Klimakabinett am Freitag ein 54-Milliarden-Euro-Paket beschlossen. Damit sollen die deutschen Klimaziele bis 2030 noch erreicht werden. Es sieht zahlreiche Förderprogramme etwa für den Austausch alter Heizungen oder den Kauf von E-Autos vor. Zudem wurde ein allgemeiner CO2-Preis vereinbart, der etwa Sprit anfangs aber nur um rund drei Cent pro Liter verteuern würde. Klimaschützer in Deutschland haben das Paket als nicht weitreichend genug kritisieren.

Beim UN-Klimagipfel will Generalsekretär Antonio Guterres neue Zusagen der Weltgemeinschaft im Kampf gegen die Erderwärmung erreichen.

Klartext von Greta Thunberg

Greta Thunberg sprach gleich zu Beginn des Treffens. Sie warf den anwesenden Staatschefs in einer hoch emotionalen Rede eklatantes Klima-Versagen vor. "Menschen leiden. Menschen sterben. Wir befinden uns im Anfang eines Massenaussterbens, und alles, woran Ihr denken könnt, sind Geld und Märchen von ewigem Wachstum. Wie könnt Ihr es wagen!", sagte die 16-Jährige.



Die Schwedin, Symbolfigur der Klimabewegung, ist mit dem Mandat der Straße zum Gipfel gekommen: Am Freitag waren weltweit Millionen Menschen Thunbergs Aufruf für einen globalen Klimastreik gefolgt. Sie selbst hatte in New York vor über 200.000 Demonstranten gesprochen.