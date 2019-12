Newsblog zum Nato-Gipfel

Trump kritisiert Deutschland – und nennt falsche Zahlen

03.12.2019, 12:55 Uhr | AFP , dpa , rtr , job, pdi, ds

Die Nato ringt in London um ihren Kurs. Der US-Präsident legt schon vorher los. Trump bezieht Stellung gegen Macron – und gegen Deutschland. Alle Infos im Newsblog.

Wie ungemütlich wird das Jubiläum? Die Staats- und Regierungschefs feiern ab Dienstag 70 Jahre Verteidigungsbündnis. Und streiten auf dem Gipfel in London darum, wie die nächsten Jahre aussehen sollten.





12.30 Uhr: Trump kritisiert Deutschland – und nennt falsche Zahlen

Kurz vor Beginn des Nato-Gipfels hat US-Präsident Donald Trump die Verteidigungsausgaben Deutschlands erneut kritisiert. Dabei nannte er bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg aber Zahlen, die deutlich unter den offiziellen Nato-Angaben liegen. Die USA zahlten 4,0 bis 4,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung, während Deutschland nur 1,0 bis 1,2 bei einem deutlich niedrigeren BIP ausgeben würde, sagte Trump. "Das ist nicht fair."

Deutschland gab nach der offiziellen Nato-Statistik allerdings in diesem Jahr 1,38 Prozent des BIP für Verteidigung aus und die USA 3,42 Prozent. Die Nato hat sich mindestens zwei Prozent jedes einzelnen Mitgliedstaats zum Ziel gesetzt. Die Bundesregierung will bis 2024 1,5 Prozent erreichen.

Trump betonte, dass selbst die zwei Prozent aus seiner Sicht zu wenig seien. "Die Zwei ist eine sehr niedrige Zahl, es sollten eigentlich vier sein", sagte er. Der US-Präsident fordert seit langem höhere Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Partner. Sein Angriff auf Deutschland fiel diesmal aber moderater aus als bei früheren Auftritten.

12.29 Uhr: Trump lobt die Türkei

US-Präsident Donald Trump hat das Nato-Mitglied Türkei gelobt und gegen Kritik in Schutz genommen. "Ich mag die Türkei und komme sehr gut mit ihr zurecht", sagte Trump in London. Seine Abmachung mit Ankara zum Abzug amerikanischer Truppen aus Nordsyrien habe sehr gut funktioniert. Auch bei dem US-Einsatz gegen IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi in Nordsyrien sei die Türkei "sehr hilfreich" gewesen und habe Überflugrechte gewährt, ohne Einzelheiten der Mission zu kennen.

Die Türkei steht wegen ihres unabgestimmten Militäreinsatzes in Nordsyrien bei Nato-Partnern in der Kritik. Diese Aktion war ein Anlass für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu seiner Klage über mangelnde politische Zusammenarbeit im Bündnis. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nahm die Türkei ebenfalls in Schutz. Das Land sei "ein sehr wichtiges Mitglied der Nato".

Trump äußerte auch Verständnis für die Entscheidung der Türkei, trotz der Mitgliedschaft im westlichen Verteidigungsverbund ein russisches Raketenabwehrsystem zu kaufen. Sein Vorgänger Barack Obama habe Ankara den Kauf des amerikanischen Systems Patriot verwehrt, sagte Trump. Deshalb müsse man sich auch in die Lage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hineinversetzen.

12.26 Uhr: t-online.de-Redakteur Patrick Diekmann berichtet aus London

12.26 Uhr: t-online.de-Redakteur Patrick Diekmann berichtet aus London

12.25 Uhr: Trump will Deutschland besuchen

Donald Trump plant angeblich einen Deutschland-Besuch. "Ich werde nach Deutschland kommen, ich liebe Deutschland, ich liebe die Menschen in Deutschland", sagte der US-Präsident vor dem offiziellen Beginn des Nato-Gipfels in London. Bereits im August hatte er am Rande des G7-Gipfels in Biarritz gesagt, dass er "sehr bald" nach Deutschland reisen werde.

Einen formellen Deutschlandbesuch des US-Präsidenten hat es in den ersten drei Jahren seiner Amtszeit noch nicht gegeben. Trump war lediglich im Juli 2017 beim G20-Gipfel in Hamburg und dann ein zweites Mal im Dezember bei einem kurzen Zwischenstopp auf dem US-Stützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein. Dort besuchte er US-Soldaten auf seinem Rückweg von einem Weihnachtsbesuch bei den US-Streitkräften im Irak.

12.20 Uhr: Demonstration vor dem Buckingham-Palast geplant

Anlässlich des Nato-Gipfels in London wollen zahlreiche Menschen am Dienstag nahe dem Buckingham-Palast protestieren – vor allem gegen US-Präsident Donald Trump. An der Demonstration nehmen nach Veranstalterangaben diverse Gruppen teil, die sich etwa für nukleare Abrüstung einsetzen. Zahlreiche Krankenschwestern, -pfleger und Ärzte wollen zudem gegen Trump protestieren. Sie fürchten, dass der US-Präsident nach dem EU-Austritt Großbritanniens Profit aus dem nationalen Gesundheitsdienst NHS schlagen will.

12.00 Uhr: Trump findet die Nato besser als früher

US-Präsident Donald Trump hat seine Meinung über die Nato erklärtermaßen geändert. "Ich bin ein größerer Fan der Nato geworden, weil sie so anpassungsfähig war", sagte Trump vor dem offiziellen Start des Nato-Gipfels im Beisein von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

"Wenn sie nicht flexibel gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht so glücklich, denke ich." In der Vergangenheit hatte sich Trump sehr kritisch über das Militärbündnis geäußert und damit bei einem Gipfel für einen Eklat gesorgt.

10.55 Uhr: Trump kritisiert Macrons Nato-Aussage

Donald Trump: Der US-Präsident hat die Kritik von Emmanuel Macron verurteilt. (Quelle: Kevin Lamarque/Reuters)



US-Präsident Donald Trump hat die massive Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der Nato als beleidigend und respektlos gegenüber den Bündnispartnern bezeichnet. Macron habe ein "sehr, sehr böses Statement" gemacht, sagte Trump in London im Beisein von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Macron hatte die Nato für "hirntot" erklärt und mehr europäische Eigenständigkeit in Sicherheitsfragen gefordert. Mit der Fundamentalkritik hat er eine heftige Debatte über die Zukunft des Militärbündnisses ausgelöst. Er sei sehr überrascht von Macrons Äußerung gewesen, sagte Trump. "Niemand braucht die Nato mehr als Frankreich." Manchmal tue Macron Dinge, die kontraproduktiv für sein Land seien.

Trump und Macron kommen am Nachmittag zu einem bilateralen Treffen zusammen. Die Androhung neuer US-Strafzölle auf französische Produkte wegen der Einführung einer umstrittenen Digitalsteuer sorgt für zusätzliche Spannungen zwischen Frankreich und den USA.

10.30 Uhr: Mehrheit will größere Nähe zu Russland

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist wie der französische Präsident Emmanuel Macron für europäische Unabhängigkeit von den USA bei der Verteidigung und für mehr Nähe zu Russland. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wollen 55 Prozent, dass sich die europäischen Mitgliedstaaten der Nato künftig ohne Hilfe der USA selbstständig vor Angriffen schützen. Nur jeder Fünfte (21 Prozent) will nicht auf die militärische Unterstützung der USA verzichten.

48 Prozent sind für den vollständigen oder teilweisen Abzug der rund 35.000 US-Soldaten aus Deutschland. Nur jeder Dritte (32 Prozent) meint dagegen, die US-Truppe sollte in voller Stärke in Deutschland bleiben.

Etwa genauso stark wie der Wunsch nach weniger USA in der Nato ist das Bedürfnis nach mehr Nähe zu Russland. 54 Prozent der Befragten meinen, die Nato sollte wieder stärker auf Zusammenarbeit mit Russland statt auf militärische Abschreckung setzen. Nur 21 Prozent sind dafür, den harten Kurs gegenüber Moskau fortzusetzen.

10 Uhr: Maas ruft zur Stärkung der Nato auf

Außenminister Heiko Maas hat vor dem Gipfel zur Stärkung der Militärallianz aufgerufen. Deutschland wolle mit seinen Verbündeten fortschreiben, wofür die Nato stehe – "eine stabile, enge und durch Werte verbundene Allianz über den Atlantik hinweg", sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dem diene sein Vorschlag für einen "Reflexionsprozess unter der Ägide des Generalsekretärs" des Bündnisses, Jens Stoltenberg.

Maas hatte vor zwei Wochen die Einberufung eines Expertengremiums zur Zukunft der Nato gefordert. Dies war eine Reaktion auf die scharfe Kritik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an der Nato. Macron hatte vom "Hirntod" des Bündnisses gesprochen und mehr europäische Eigenständigkeit gefordert. Der von Maas vorgeschlagene Reflexionsprozess soll auf dem Gipfel in London nun eingeleitet werden.

9 Uhr: "Krise ist wahrscheinlich noch nie so ernst gewesen"

Die Kommentare in den Medien thematisieren vor Beginn des Gipfels die Krise des Verteidigungsbündnisses – aber auch dessen Bedeutung.



Die liberale dänische Tageszeitung "Politiken" meint:



"Seit 70 Jahren hat die Nato – in den vergangenen Jahrzehnten mit Beitrag der EU – eine beispiellos lange Zeit des Friedens in Europa gesichert. Mit dem Bündnis haben sich freie, offene, liberale Gesellschaften gegenseitigen Schutz gegeben. Lange diente die Allianz auch zum Schutz gegen die zum Glück zusammengebrochene Sowjetunion. Nichtsdestotrotz schreit das Nato-Jubiläum in dieser Woche nach einer europäischen Suche nach sich selbst. Die Allianz begegnet mehreren inneren Bedrohungen – und äußeren Erinnerungen daran, dass die Sicherheit nicht von selbst kommt."

Die konservative französische Tageszeitung "Le Figaro" schreibt:



"Am Dienstag hätte sie (die Nato) ihr 70-jähriges Jubiläum euphorisch feiern können. Die äußeren Bedrohungen, die ihre Gründung 1949 rechtfertigten, sind nicht ganz verschwunden, aber das Kräfteverhältnis hat sich deutlich zu ihren Gunsten verschoben. Jedoch ist die Krise wahrscheinlich noch nie so ernst gewesen. Es sind die internen Spaltungen, die heute eine existenzielle Bedrohung für das Bündnis darstellen."

6 Uhr: Nato-Gipfel wird am Abend mit Empfang der Queen offiziell eröffnet

In einer heiklen Phase für die Nato kommen die Staats- und Regierungschefs des Militärbündnisses heute in London zu einem Jubiläumsgipfel zusammen. Erwartet werden alle 29 Staats- und Regierungschefs der Nato – darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Offiziell beginnt das Spitzentreffen mit einem Empfang bei Königin Elizabeth II. am Abend.

Vorher wird sich Merkel mit Macron, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem britischen Premierminister Boris Johnson treffen, um über den Syrien-Konflikt zu sprechen.

Schon für Morgen ist ein Frühstück Trumps mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geplant. Der US-Präsident hatte bei den vergangenen Gipfeln die Bündnispartner wegen zu niedriger Verteidigungsausgaben heftig kritisiert, vor allem Deutschland. Diesmal meldete die Nato vorab große Ausgabenzuwächse.