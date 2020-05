Tot in Haus aufgefunden

Chinesischer Botschafter in Israel: Todesursache steht fest

17.05.2020, 12:03 Uhr | dpa

Der chinesische Diplomat Du Wei letztes Jahr in Kiew: Bevor er nach Israel kam, vertrat Du Wei China in der Ukraine, nun ist er gestorben. (Archivbild) (Quelle: Sergey/Xinhua/imago images)

Erst Mitte Februar kam Du Wei nach Israel, um China als Diplomat zu vertreten. Nun ist der 58-jährige Beamte tot in seiner Residenz gefunden worden. Die Polizei ermittelt.

Der chinesische Botschafter in Israel ist am Sonntag in seinem Haus tot aufgefunden worden. Das israelische Außenministerium bestätigte den Vorfall. Die Polizei untersuche die Umstände seines Todes. Die "Times of Israel" berichtete unter Berufung auf Sanitäter, die Todesursache sei vermutlich Herzversagen.

Der 58-jährige Du Wei wurde den Angaben zufolge in seiner Residenz in Herzlija bei Tel Aviv gefunden. Der verheiratete Vater eines Sohnes sei Mitte Februar nach Israel gekommen, um seinen Posten anzutreten. Danach habe er wegen der Corona-Krise eine zweiwöchige Heimquarantäne eingehalten. Vor Antritt des Postens in Israel sei Du Wei Chinas Botschafter in der Ukraine gewesen.