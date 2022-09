Schwere Kämpfe: Aserbaidschan greift Armenien an

Aktualisiert am 13.09.2022 - 07:37 Uhr

Aserbaidschan greift Armenien mit Artillerie an

Im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist es am Dienstag zu schwerer Gewalt an der Grenze zwischen den beiden Ländern gekommen. Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan telefonierte in der Nacht nach Angaben seiner Regierung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron.