Historiker über Russland im Krieg: "Wir sollten Putin nicht unterschätzen"

Russlands Armee ist angeschlagen, die Propaganda des Kremls verfängt nicht mehr richtig. Warum Wladimir Putin aber noch lange nicht am Ende ist, erklärt Historiker Jan C. Behrends.

Jan Claas Behrends: Ja und nein. Putin hat ein sehr widerstandsfähiges politisches System im Inneren aufgebaut, er hat funktionierende Repressionsapparate, die bisher vollständig loyal sind. Wir wissen jedoch aus der Geschichte, dass russische Herrscher, die militärische Niederlagen einstecken, in Gefahr geraten, dass sie stürzen. Seit dem Tschetschenienkrieg ist auch Putins Legitimität an militärische Erfolge gekoppelt. Außerdem hat er wegen der Sanktionen mit dem Einbruch der russischen Wirtschaft zu kämpfen. Das alles deutet darauf hin, dass sein Regime mehr und mehr Probleme bekommen wird. Am Ende hält ein autoritäres Regime so lange, bis die Befehlskette reißt und die Machtapparate sich vom Herrscher abwenden. Wir müssen genau beobachten, was in Moskau geschieht, welche Dynamiken sich entwickeln.