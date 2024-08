Drohnenangriff auf Handelsschiff gemeldet

3.55 Uhr: Das britische Seesicherheitsunternehmen Ambrey meldet am frühen Freitagmorgen einen Drohnenangriff auf ein Handelsschiff etwa 58 Seemeilen südwestlich der jemenitischen Stadt Hodeidah. Das Schiff sei getroffen worden, Verletzte oder Schäden habe es aber nicht gegeben, teilt die Behörde in einer Mitteilung mit.

Zwei arabische Staaten machen Druck auf Hamas

2.45 Uhr: Die Staats- und Regierungschefs der USA, Ägyptens und Katars haben Israel und die Hamas am Donnerstag (Ortszeit) zu einer neuen Verhandlungsrunde am 15. August aufgefordert. Die drei Länder, die eine Vermittlerrolle in Hinblick auf ein Abkommen für eine Waffenruhe im Gazastreifen einnehmen, schlugen in einer gemeinsamen Erklärung vor, dass die Gespräche entweder in Doha oder in Kairo stattfinden könnten.