Start für 7.30 Uhr geplant Gaza-Waffenruhe verzögert sich – Hamas übergibt wohl Geiselliste

Von afp , dpa Aktualisiert am 19.01.2025 - 09:40 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Israelische Soldaten nehmen während einer Bodenoperation im südlichen Gazastreifen Stellung ein: Am Sonntagmorgen soll die Waffenruhe in Kraft treten. (Quelle: Leo Correa/dpa)

Am Sonntagmorgen sollte die Waffenruhe im Gazastreifen in Kraft treten. Doch noch ist ein Detail unklar.

Die für 7.30 Uhr geplante Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Krieg verzögert sich. Das teilte Israels Armeesprecher Daniel Hagari mit. Hintergrund sei, dass die Hamas bislang keine Liste mit den Namen der drei Geiseln übermittelt habe, die im Laufe des Tages im Rahmen des Deals freikommen sollen. Solange die Hamas ihre Zusagen nicht einhalte, trete die Waffenruhe nicht in Kraft.

Laut der Hamas soll mittlerweile eine Liste mit den Namen der drei im Laufe des Tages freizulassenden Geiseln an Israel übermittelt worden sein. Das berichteten der israelische Sender Kan unter Berufung auf Verhandlungskreise sowie die Hamas selbst. Eine offizielle Bestätigung aus Israel gab es zunächst nicht. Ob damit die Waffenruhe beginnen kann, war zunächst unklar.

Israels Armee setzt Angriffe fort – wohl fünf Tote

Angesichts der Verzögerung der geplanten Waffenruhe griff Israels Armee zunächst nach eigenen Angaben weiter Ziele im Gazastreifen an. Artillerie und Luftwaffe hätten eine Reihe von "Terrorzielen" im Norden und zentralen Abschnitt des abgeriegelten Küstenstreifens attackiert, teilten die Streitkräfte am Morgen mit.

Palästinensischen Angaben zufolge gab es dabei wieder Tote. In der Stadt Gaza im Norden des Küstengebiets seien fünf Menschen ums Leben gekommen, teilte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Laut Augenzeugen soll Israels Armee eine Gruppe Palästinenser attackiert haben, die in ihre Heimat im Osten der Stadt zurückkehren wollten. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall.

Palästinenser feiern laut Berichten trotzdem – Israelischer Minister tritt zurück

Trotz der bisher nicht in Kraft getretenen Waffenruhe feierten Menschen in Gaza zunächst, berichtete der arabische Fernsehsender Al-Dschasira. Um genau 8.30 Uhr Ortszeit (7.30 Uhr MEZ), dem ursprünglich angekündigten Beginn der Waffenruhe, seien Jubelfeiern ausgebrochen. Es seien Freudenschüsse und Feuerwerk abgefeuert worden, berichtete der Sender.

Zuvor hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erneut auf die Liste gedrängt, sonst werde die Waffenruhe nicht um 7.30 Uhr MEZ beginnen. Er habe die Armee angewiesen, erst dann mit der Waffenruhe zu beginnen, wenn die islamistische Hamas die Liste übergeben hat. Die Hamas bekräftigte, dass sie zu dem Abkommen stehe und machte "technische Gründe vor Ort" für die Verzögerung bei der Lieferung der Namen verantwortlich. Details dazu nannte sie nicht. Die Hamas hätte die Geisel-Namen eigentlich bereits am Vortag mitteilen müssen.

Die israelischen Behörden gehen davon aus, dass die 33 Geiseln am Leben sind, eine Bestätigung der Hamas stand allerdings noch aus. Aus dem Hamas-Umfeld hieß es, als Erstes sollten drei israelische Frauen freigelassen werden. Das Rote Kreuz werde die ersten Geiseln am Sonntag gemeinsam mit ägyptischen und katarischen Teams in Empfang nehmen. Sie würden dann nach Ägypten gebracht und dort der israelischen Seite übergeben.

Justizministerium veröffentlicht Liste für Freilassung von Palästinensern

Ein israelischer Militärbeamter erklärte, dass in Kerem Schalom, Eres und Reim Aufnahmestellen eingerichtet worden seien, wo die freigekommenen Geiseln von Ärzten und Psychiatern betreut werden sollten, bevor sie per Hubschrauber oder per Fahrzeug in israelische Krankenhäuser gebracht würden.

Nachdem die ersten freigelassenen Geiseln nach Israel heimgekehrt seien, werde die "Freilassung der ersten Gruppe palästinensischer Häftlinge, darunter mehrere mit hohen Strafen, erwartet", hieß es weiter.

Netanjahu: Nur "vorläufige Waffenruhe"

Das israelische Justizministerium hatte zuvor eine Liste von 95 palästinensischen Häftlingen veröffentlicht, die am Sonntag freigelassen werden sollten, die Mehrheit von ihnen Frauen.