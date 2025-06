Der Iran soll am Freitagmorgen mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel gestartet haben. Das meldet die israelische Armee. Ihr Sprecher Effie Defrin erklärte laut israelischen Medien am Freitag, dass die Drohnen "in den vergangenen Stunden" gestartet worden seien. Defrin teilte nicht mit, wann die unbemannten Fluggeräte in Israel eintreffen könnten. Bei früheren Drohnenangriffen des Iran hatte dies jedoch mehrere Stunden gedauert. Die Armee bereite sich darauf vor, die Drohnen abzufangen, erklärte der Armeesprecher.