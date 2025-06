Newsblog zum Krieg in Nahost USA verlegen offenbar B-2-Bomber Richtung Nahost

Von t-online Aktualisiert am 21.06.2025 - 17:31 Uhr Lesedauer: 23 Min.

Die US-Armee bringt weiteres Kriegsgerät im Nahen Osten in Stellung. Der Iran warnt die USA vor einem Angriff auf das Land. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 21. Juni

Israel greift im Iran Werk für Uran-Zentrifugen an

Israel hat nach eigener Darstellung unter anderem eine Atom-Einrichtung in der iranischen Stadt Isfahan bombardiert. Es habe sich um eine Produktionsstätte für den Bau von Uran-Zentrifugen in der Stadt Isfahan gehandelt, teilte das israelische Militär mit. Der Chef der Internationalen Atomenergieagentur IAEA, Rafael Grossi, bestätigte den Angriff, sprach jedoch nur von einer "Werkstatt", in der Zentrifugen gebaut worden seien.

Iranische Staatsmedien berichteten, es seien keine schädlichen Stoffe ausgetreten. Grossi betonte, die Anlage sei von IAEA-Inspekteuren überwacht worden. "An diesem Standort befand sich kein Nuklearmaterial, so dass der Angriff auf diesen Standort keine radiologischen Folgen haben wird", der Argentinier weiter mit.

Hochrangiger Berater von Chamenei überlebt offenbar Angriff

Eine Woche nach Kriegsbeginn hat sich ein wichtiger Berater von Irans oberstem Führer Ali Chamenei mit einem Lebenszeichen gemeldet. "Es war mein Schicksal, verwundet zu überleben – so bleibe ich weiterhin der Grund für den Hass des Feindes. Ich würde mich hundertmal opfern für Iran", schrieb der frühere Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Schamchani, auf der Plattform X.

Auch iranische Medien berichteten darüber, dass Schamchani verletzt überlebt habe. Unabhängig überprüfen lässt sich dies derzeit nicht. Schamchani war acht Jahre lang iranischer Verteidigungsminister, Marinekommandeur der Revolutionsgarden und kandidierte 2001 für das Präsidentschaftsamt. Zuletzt arbeitete er als politischer Berater in einer Schlüsselfunktion für Chamenei. Am Freitag vor einer Woche gab es nach einem israelischen Angriff zunächst Gerüche über seinen Tod.

USA verlegen offenbar B-2-Tarnkappenbomber Richtung Nahost

Mehrere US-Tarnkappenbomber des Typs B-2 Spirit haben die Whiteman Air Force Base im US-Bundesstaat Missouri verlassen. Das berichtet unter anderem das Fachmagazin "UK Defence Journal" unter Berufung auf Flugdaten. Die Flugzeuge seien von acht Tankflugzeugen des Typs KC-135 begleitet worden. Ziel des Verbands könnte dem Bericht zufolge die US-Militärbasis Diego Garcia im Indischen Ozean zu sein.

Nach Ansicht von Experten könnte die Verlegung der Tarnkappenbomber ein Hinweis auf ein bevorstehendes Eingreifen der USA in den Krieg zwischen Israel und Iran sein. Die B-2 Spirit gehören zu den wenigen Flugzeugen, die bunkerbrechende Bomben vom Typ GBU-57 ins Ziel bringen können. Diese Bomben sind in der Lage, tief im Boden liegende Ziele wie die Atomanlage im iranischen Fordo zu zerstören. Sie gilt als zentrale Einrichtung des iranischen Atomprogramms und liegt bis zu 90 Meter tief in einem Berg.