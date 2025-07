Israel: Raketenbeschuss aus dem Jemen

Nach Angaben der israelischen Armee ist eine Rakete aus dem Jemen in Richtung Israel gefeuert worden. Die Abwehrsysteme seien im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen, teilte die Armee auf Telegram mit. In mehreren Gegenden Israels hätten die Sirenen geheult. Weitere Angaben liegen zunächst nicht vor.

Palästinenser: Jugendlicher bei Armeeeinsatz im Westjordanland getötet

Bei einem Einsatz der israelischen Armee im Westjordanland ist palästinensischen Angaben zufolge ein Jugendlicher getötet worden. Soldaten hätten am frühen Morgen im Zentrum der Stadt Ramallah auf ihn geschossen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Er sei seinen Verletzungen erlegen. Palästinensische Medien gaben sein Alter mit 16 Jahren an, laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium in Ramallah soll er 15 Jahre alt gewesen sein.

Die israelische Armee sagte dazu, während eines Einsatzes im Bereich von Ramallah seien Soldaten mit Steinen beworfen worden. Diese hätten mit Warnschüssen in die Luft reagiert. Der Vorfall werde untersucht.

Iran weist deutsche Spionagevorwürfe zurück

Der Iran hat Vorwürfe der Spionage gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland entschieden zurückgewiesen. Die iranische Botschaft in Berlin sprach in dem Zusammenhang von "unbegründeten und gefährlichen Behauptungen", wie die regierungsnahe Nachrichtenagentur Isna berichtete. Die Vorwürfe seien Teil einer Kampagne, um von Israels Krieg gegen den Iran abzulenken, hieß es.

Außenminister Wadephul bestellt iranischen Botschafter ein

Nach der Festnahme eines Dänen, der im Auftrag eines iranischen Geheimdiensts in Berlin jüdische Einrichtungen ausgespäht haben soll, hat das Auswärtige Amt den iranischen Botschafter einbestellt. Dieser sei "heute" einbestellt worden, teilte das Außenamt am Dienstagnachmittag im Onlinedienst X mit. "Wir dulden keinerlei Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland", hieß es weiter.

Der Verdacht gegen den Mann "wegen mutmaßlicher Agententätigkeit für Iran muss lückenlos aufgeklärt werden", fügte das Auswärtige Amt hinzu.

Irans Polizei stoppt mutmaßlichen Waffenschmuggel

Im Westen des Irans hat die Polizei nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Waffenschmuggel verhindert. In der Provinz Lorestan nahe der Westgrenze habe die Polizei 20.000 Patronen für Kalaschnikow-Sturmgewehre beschlagnahmt, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Isna. Demnach stoppte die Polizei die Verdächtigen nach einer kurzen Verfolgungsjagd. Die Munition sollte in den Süden geschmuggelt werden.