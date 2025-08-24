Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Widerspruch hört und liest das Regime im Kreml gar nicht gern, das bekommen Russlands kritische Künstler zu spüren. Meint Wladimir Kaminer.

Mit ein wenig Nostalgie erinnern sich heute die Kulturschaffenden an die früheren "vegetarischen" Zeiten, als der russische Staat die Künstler nur formal und halbherzig verfolgte. Zwei Jahre Haft für einen kurzen skandalösen Auftritt in der Kirche für Pussy Riot würden heute ein ungläubiges Kopfschütteln hervorrufen. Nicht lebenslänglich? Nur zwei Jahre für eine öffentliche Beleidigung des Präsidenten? Unvorstellbar.

Damals waren die "mickrigen" zwei Jahre Haft ein Skandal, die Weltöffentlichkeit protestierte laut gegen das Urteil – und pochte auf die Freiheit der Kunst. Prominente Kollegen, Madonna und Bono, forderten die russische Regierung auf, die Künstler unverzüglich freizulassen. "Heilige Mutter Maria, nimm uns bitte den Putin weg", sangen Pussy Riot damals am Altar, die ganze Welt hörte ihnen zu, nur Maria ignorierte ihre Bitte.

(Quelle: Frank May) Zur Person Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein aktuelles Buch ist "Mahlzeit! Geschichten von Europas Tischen", am 27. August 2025 erscheint dann "Das geheime Leben der Deutschen".

Zehn Jahre nach dem verhängnisvollen Auftritt in der Kirche begann Putins Regime einen offenen Krieg gegen die Ukraine, und die Macht des Staatssicherheitsapparats, vor allem der Abteilung "E" – dem Zentrum für Extremismusbekämpfung – ist ins Unermessliche gestiegen. Junge Offiziere stehen Schlange, um dort zu arbeiten, die Zahl der Bewerber ist groß, schließlich geht es um eine feine Arbeit: Diese Kulturschaffenden zu bekämpfen, diese Kunstextremisten, unbewaffnete Intelligenzija, die nicht zurückschießt, höchstens wegläuft und sich schlecht versteckt. Außer denen natürlich, die es dicke mit dem Regime halten.

Die Letzteres nicht tun, sind für die Abteilung "E" eine leichte Beute: Musiker, Journalisten, Schauspieler, Schriftsteller – vor allem Schriftsteller, die ihren "Extremismus" auf Papier, schwarz auf weiß, veröffentlichen: Eine Beweislage ist also immer vorhanden. Je verzweifelter sie gegen den Krieg schreiben und das verbrecherische Regime im Kreml anprangern, desto leichter ist die Arbeit der Abteilung "E". Sie wächst, wird immer größer und braucht dementsprechend immer mehr "Extremisten", um die eigene Existenz zu rechtfertigen.

Nur kein falsches Wort

Die Gesetze werden Woche für Woche verschärft. Immer neue ausgedachte, gar nicht existierende Organisationen werden als extremistisch eingestuft: eine "internationale LGBT-Bewegung", eine "internationale Bewegung der Satanisten", eine "internationale Bewegung Child free". Diejenigen Künstler, die das Land nicht verlassen haben und noch immer in Russland arbeiten, müssen genau aufpassen. Denn es ist ein sehr dünnes Eis, auf dem sie sich bewegen, eine falsche Bewegung, ein falsches Wort: Schon bist du ein Satanist, ohne etwas bemerkt zu haben.