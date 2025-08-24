Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Kolumne "Russendisko" Sie machen Putins Regime wirklich Angst
Widerspruch hört und liest das Regime im Kreml gar nicht gern, das bekommen Russlands kritische Künstler zu spüren. Meint Wladimir Kaminer.
Mit ein wenig Nostalgie erinnern sich heute die Kulturschaffenden an die früheren "vegetarischen" Zeiten, als der russische Staat die Künstler nur formal und halbherzig verfolgte. Zwei Jahre Haft für einen kurzen skandalösen Auftritt in der Kirche für Pussy Riot würden heute ein ungläubiges Kopfschütteln hervorrufen. Nicht lebenslänglich? Nur zwei Jahre für eine öffentliche Beleidigung des Präsidenten? Unvorstellbar.
Damals waren die "mickrigen" zwei Jahre Haft ein Skandal, die Weltöffentlichkeit protestierte laut gegen das Urteil – und pochte auf die Freiheit der Kunst. Prominente Kollegen, Madonna und Bono, forderten die russische Regierung auf, die Künstler unverzüglich freizulassen. "Heilige Mutter Maria, nimm uns bitte den Putin weg", sangen Pussy Riot damals am Altar, die ganze Welt hörte ihnen zu, nur Maria ignorierte ihre Bitte.
Zur Person
Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein aktuelles Buch ist "Mahlzeit! Geschichten von Europas Tischen", am 27. August 2025 erscheint dann "Das geheime Leben der Deutschen".
Zehn Jahre nach dem verhängnisvollen Auftritt in der Kirche begann Putins Regime einen offenen Krieg gegen die Ukraine, und die Macht des Staatssicherheitsapparats, vor allem der Abteilung "E" – dem Zentrum für Extremismusbekämpfung – ist ins Unermessliche gestiegen. Junge Offiziere stehen Schlange, um dort zu arbeiten, die Zahl der Bewerber ist groß, schließlich geht es um eine feine Arbeit: Diese Kulturschaffenden zu bekämpfen, diese Kunstextremisten, unbewaffnete Intelligenzija, die nicht zurückschießt, höchstens wegläuft und sich schlecht versteckt. Außer denen natürlich, die es dicke mit dem Regime halten.
Die Letzteres nicht tun, sind für die Abteilung "E" eine leichte Beute: Musiker, Journalisten, Schauspieler, Schriftsteller – vor allem Schriftsteller, die ihren "Extremismus" auf Papier, schwarz auf weiß, veröffentlichen: Eine Beweislage ist also immer vorhanden. Je verzweifelter sie gegen den Krieg schreiben und das verbrecherische Regime im Kreml anprangern, desto leichter ist die Arbeit der Abteilung "E". Sie wächst, wird immer größer und braucht dementsprechend immer mehr "Extremisten", um die eigene Existenz zu rechtfertigen.
Nur kein falsches Wort
Die Gesetze werden Woche für Woche verschärft. Immer neue ausgedachte, gar nicht existierende Organisationen werden als extremistisch eingestuft: eine "internationale LGBT-Bewegung", eine "internationale Bewegung der Satanisten", eine "internationale Bewegung Child free". Diejenigen Künstler, die das Land nicht verlassen haben und noch immer in Russland arbeiten, müssen genau aufpassen. Denn es ist ein sehr dünnes Eis, auf dem sie sich bewegen, eine falsche Bewegung, ein falsches Wort: Schon bist du ein Satanist, ohne etwas bemerkt zu haben.
Die Künstler versuchen sich abzusichern, so gut es nur geht. Die Balletttänzer im Bolschoi beenden die Saison mit der patriotischen Propaganda-Oper "Semjon Kotko". Mit ihrem Gesang tadeln sie "das nationalistische Regime in Kiew". Die "glorreiche russische Armee" wird ebenfalls besungen. Die Balletttänzer versuchen, nicht zu hoch zu springen und ihre Beine nicht zu extrem zu spreizen, aus Angst, zur "internationalen LGBT-Bewegung" gezählt zu werden. Oder vielleicht zu den Extremisten. Man kann nie vorsichtig genug sein.
Die Musiker haben es auch nicht leicht. Sie müssen in annektierten Gebieten vor verwundeten Soldaten im Hospital singen, auch wenn diese Soldaten aus Nordkorea sind und die Musiker nicht verstehen. Die patriotischen Schriftsteller und Fernsehmacher müssen in Tarnanzügen an der Front schwitzen, um ihren Patriotismus unter Beweis zu stellen. Daran sind sie nicht gewöhnt, es macht keinen Spaß und kann böse enden.
Doch sie haben ihre Kollegen stets vor Augen, die den Krieg verurteilt, das Land verlassen haben und mit besonderer Hartnäckigkeit verfolgt werden. Der berühmteste russische Krimiautor, Boris Akunin, dessen Bücher in jedem russischen Haushalt im Regal stehen, wurde gerade in Abwesenheit von einem Militärgericht als "Extremist" zu 14 Jahren Haft verurteilt (liebe Grüße an Pussy Riot). Die Fernsehjournalistin Farida Kurbangaleeva zu acht Jahren Haft, die berühmte Fernsehmoderatorin Tatjana Lazareva zu mehr als sechs Jahren, für die angebliche Verbreitung von Fake News und "Rechtfertigung des Terrorismus".
Zum Glück weit weg
Zum Glück sind diese Menschen nicht in Russland und für die Abteilung "E" nicht greifbar. Der fröhliche und sprachmächtige Dichter Dmitri Bykow, ein Vielschreiber, der jahrzehntelang die russische Literaturszene prägte, wurde von der russischen Justiz als "Terrorist" auf die internationale Fahndungsliste gesetzt. Er wohnt Gott sei Dank in Amerika und kann mithilfe des Internets seine Leserschaft weiter mit seiner "extremistischen" Poesie beglücken. Warum aber werden die Schriftsteller so hart bestraft? Sie bekommen Haftstrafen, die eher in die Stalinzeit passen.
Für dieses harte Vorgehen der russischen Justiz gibt es zwei Erklärungen. Zum einen sind die Schriftsteller und Journalisten, wie schon erwähnt, leicht zu bekämpfen. Für jeden verurteilten Autor bekommen mehrere Offiziere der Staatssicherheit neue Sterne auf den Schulterklappen und zusätzliche Tage Urlaub. Der andere Grund ist: Das Regime scheint tatsächlich Angst vor dem freien Wort zu haben, denn Millionen russischer Bürger informieren sich nach wie vor nicht über die heimischen Propagandamedien, sie wollen die Meinung ihrer Lieblingsschriftsteller zum aktuellen Geschehen kennen.
Menschen wie Bykow und Akunin haben in Russland nach wie vor ein großes Publikum, und kein Tag vergeht, an dem sie nicht ihre Landsleute über die digitalen Medien ansprechen. Deswegen beschließt die Duma, das russische Parlament, die feindlich gesinnten Medien im Netz zu bekämpfen und möchte sogar im September WhatsApp in Russland ausschalten, angeblich ist dies bereits beschlossene Sache. Für alle Fälle hat meine Schwiegermutter schon vorsorglich den Dienst Telegram installiert.