"Im Mittel befanden sich zwischen den 1780er-Jahren und 1867 wohl circa 500 aus Russland stammende Menschen in Alaska", so Historiker Kropp. Anders ausgedrückt: Mehr als ein paar Hundert Untertanen des Zaren im fernen Sankt Petersburg haben sich nie in Alaska aufgehalten. Und wer dort war, dem ging es nicht besonders gut. "Ich fand hier 200 Russen und mehr als 300 Aleuten ohne jegliche Nahrungsmittel und Vorräte", notierte der aus Russland kommende Nikolai Resanow über die Zustände im Ort Sitka 1805.

Um Hunger und Mangel in Alaska abzuschaffen, gründete die ROK schließlich 1812 in Kalifornien eine Niederlassung: Fort Ross nördlich von San Francisco. Wiederum sollten die Indigenen ausgeplündert und benutzt werden, wiederum war das Unternehmen ein Fehlschlag. 1840 ging Fort Ross an einen kaufwilligen Schweizer. Fort Ross hatte die russischen Ambitionen in Alaska nie ausreichend mit Proviant unterstützen können.

Über die Köpfe hinweg

Alaska selbst blieb noch einige Jahrzehnte länger bei Russland, es brauchte erst einen externen Schock, der zu einem Umdenken in Sankt Petersburg führte: 1856 erlitt Russland im Krimkrieg gegen Briten und Franzosen eine fatale Niederlage, Zar Alexander II. wollte das reaktionäre Land zukünftig reformieren. Etwa durch die Befreiung der bis dahin leibeigenen Bauern und den Verkauf Alaskas. "Mit dem fernen und unwirtlichen Alaska war man in Sankt Petersburg nie wirklich warm geworden", schreibt Henner Kropp.

Aber wer sollte Alaska und die russischen Ansprüche darauf erwerben? Großbritannien, der Gegner im Krimkrieg, kam kaum infrage. Da das Inselreich schon Kanada besaß, wäre es mit dem Erwerb Alaskas ganz nahe an Russland gerückt. So fiel die Wahl auf die Vereinigten Staaten, die kaufwillig waren. 7,2 Millionen Dollar ließ sich Washington Alaska kosten, der Wille der Indigenen in Alaska waren Russland und den USA einerlei.

US-Außenminister William H. Seward war die treibende Kraft des Kaufs gewesen, angesichts der später entdeckten und bis heute ausgebeuteten Bodenschätze Alaskas erwies sich die Transaktion als glänzender "Deal", wie es Donald Trump wohl ausdrücken würde. Aus russischer Sicht schloss Alexander II. damals hingegen ein historisch schlechtes Geschäft: Denn nicht allein Alaskas Reichtum an Bodenschätzen, sondern seine geopolitische Lage würden Russlands Einfluss im pazifischen Raum noch weiter deutlich erhöhen.