Laut israelischen Medienberichten
Palästinensischer Geschäftsmann könnte Gouverneur in Gaza werden

Von dpa, t-online
12.08.2025 - 19:26 UhrLesedauer: 2 Min.
Nahostkonflikt - GazaVergrößern des Bildes
Israels Regierung hat eine neue Militär-Offensive in Gaza angekündigt. (Archivbild) (Quelle: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Israel bereitet sich auf die Zeit nach einer möglichen Offensive in Gaza vor. Demnach soll der palästinensische Geschäftsmann Samir Hulileh die Verwaltung von Gaza leiten.

Laut israelischen Medienberichten könnte der palästinensische Geschäftsmann Samir Hulileh nach einem Rückzug israelischer Truppen die Verwaltung von Gaza als Gouverneur leiten. Die Zeitung "Jediot Achronot" berichtete, eine entsprechende Initiative laufe seit Monaten hinter den Kulissen.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte in der Vorwoche eine Militäroffensive der israelischen Armee in Gaza angekündigt und einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. Demnach soll nach einem Rückzug der israelischen Truppen die Verwaltung des Gebiets weder von der radikal-islamischen Hamas noch vom Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmut Abbas geleitet werden.

Hulileh let in Ramallah und ist dem Bericht zufolge Ökonom sowie eine politische und wirtschaftliche Führungspersönlichkeit in der Autonomiebehörde PA.

Über Mittelsmann Kontakt zu Donald Trump

Er bekleidete mehrere Spitzenposten und gilt als enger Vertrauter des palästinensisch-amerikanischen Milliardärs Bashar Masri, der für seine guten Kontakte zur Regierung von US-Präsident Donald Trump bekannt ist.

Hulileh soll demnach unter Schirmherrschaft der Arabischen Liga agieren und sowohl für Israel als auch für die USA akzeptabel auf dem Posten sein. Ziel sei es, den Übergang zur "Zeit danach" in Gaza in Fragen der Verwaltung des Gebiets vorzubereiten.

Hulileh sagte dem palästinensischen Radiosender Adschjal, er sei bereit, Verantwortung für Gaza zu übernehmen. Er werde dies aber nicht ohne Zustimmung der Palästinensischen Autonomiebehörde tun. Angesichts der israelischen Ablehnung jeglicher Rolle für die PA müssten die Beteiligten "kreativ" sein, um eine Lösung zu finden, sagte er.

Neuer Plan aus Ägypten

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete unter Berufung auf das Präsidentenamt, zur künftigen Verwaltung des Gazastreifens sei nur der Staat Palästina befugt, "vertreten durch die Regierung oder ein vereinbartes Verwaltungsgremium".

Ägypten hatte im März einen Plan zum Wiederaufbau des in weiten Teilen zerstörten Gazastreifens vorlegt. Dieser sieht unter anderem ein palästinensisches Gremium aus Technokraten vor, das während einer sechsmonatigen Übergangsphase die Kontrolle Gazas übernehmen soll.

Dies solle unter der "Schirmherrschaft" der palästinensischen Regierung geschehen, bevor die Autonomiebehörde von Präsident Mahmud Abbas die Kontrolle vollständig übernimmt. Israel und die USA lehnen den Plan ab.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Benjamin NetanjahuDonald TrumpIsraelMilitärUSA
