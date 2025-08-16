Stimmen aus Moskau "Ende der Isolation" – erste Reaktionen aus Russland
Der Gipfel in Alaska endet ohne Ergebnis. Dennoch wird der russische Staatschef in Moskau für seinen diplomatischen Erfolg bejubelt. Ein Blick auf die Reaktionen
Nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit Wladimir Putin wird der russische Staatschef in der Heimat für seine Rückkehr auf die internationale Bühne gefeiert. Dmitri Medwedew, Vize-Chef des russischen Sicherheitsrats, erklärte auf seinem Telegram-Kanal: "Das Treffen hat bewiesen, dass Verhandlungen ohne Vorbedingungen und gleichzeitig mit der Fortsetzung der SMO (Sondermilitäroperation) möglich sind."
Sondermilitäroperation (SMO) ist der beschönigende offizielle Ausdruck in Moskau für den seit 2022 dauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine.
Russland reagiert auf Trump-Putin-Treffen: Medwedew meldet sich
Medwedew betonte weiter, der Gipfel stelle einen "vollwertigen Mechanismus für Treffen" zwischen den beiden Präsidenten wieder her, ohne "Ultimaten und Drohungen".
Zur Erläuterung: Putin hatte Trump auf der Abschluss-Pressekonferenz mit einer Gegeneinladung nach Moskau überrumpelt. Der überraschte Trump gestand nur, das werde ihm "eine Menge Kritik" einbringen. Putin wird vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag per Haftbefehl gesucht. Die USA und Russland erkennen das Gericht aber nicht an.
"Roter Teppich für Putin": Russlands Reaktionen nach Alaska-Gipfel
Medwedew erklärte weiter, Putin habe Russlands Bedingungen für die Beendigung seiner Invasion in der Ukraine darlegen können, während Trump sich vorerst weigerte, den Druck auf Russland zu erhöhen. So wollten die USA zunächst keine neuen Russland-Sanktionen verhängen.
Trump und Putin hatten sich am Freitag in Alaska getroffen, ohne konkrete Schritte für eine Waffenruhe zu erreichen. In Moskau wird das Treffen dennoch als großer Prestigeerfolg gewertet.
Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, erklärte auf Telegram: Putin wurde bei seiner Ankunft in Anchorage, Alaska, der rote Teppich ausgerollt, was das Ende der russischen Isolation signalisierte.
Sacharowa schrieb weiter: "Die westlichen Medien befinden sich in einem Zustand, den man als Wahnsinn bezeichnen könnte, der an völligen Wahnsinn grenzt: Drei Jahre lang haben sie über Russlands Isolation gesprochen, und heute haben sie den roten Teppich gesehen, der dem russischen Präsidenten in den Vereinigten Staaten entgegengestreckt wurde."
