Trotz internationaler Kritik Israels Verteidigungsminister stimmt umstrittenem Plan zu

Von t-online , FIN 20.08.2025 - 11:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Israel plant eine neue Offensive um Gaza-Stadt einzunehmen. (Archivbild) (Quelle: Saeed Qaq/ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Trotz internationaler Kritik bereitet Israel die Einnahme der größten Stadt im Gazastreifen vor. 60.000 zusätzliche Reservisten sollen berufen werden.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat am Dienstag dem Plan des Armeechefs Eyal Zamir zugestimmt, Gaza-Stadt vollständig einnehmen zu wollen. Nach Angaben der israelischen Armee (IDF) soll die Operation mit rund 130.000 Reservisten durchgeführt werden. Wie die "Times of Israel" berichtet, soll ab Donnerstag mit der Einberufung von 60.000 Reservisten begonnen werden, die die derzeitigen Truppen im Gazastreifen unterstützen sollen. Es wird erwartet, dass sich die Kämpfe bis ins Jahr 2026 hinziehen könnten, so ein hochrangiger Vertreter der IDF.

Katz erklärte, Teil der Mission solle auch die Umsiedlung der Bewohner von Gaza-Stadt sein – betroffen wären davon rund eine Million Menschen. "Sobald die Operation abgeschlossen ist, wird Gaza sein Gesicht verändern und nicht mehr so aussehen wie früher", so Katz.

Massenproteste in Israel

Innerhalb Israels stoßen die Pläne auf Kritik. Am Wochenende kam es erneut zu Massenprotesten, bei denen Hunderttausende eine diplomatische Lösung des Konflikts statt einer militärischen Ausweitung forderten. Allein in Tel Aviv sollen laut Veranstaltern rund eine halbe Million Menschen demonstriert haben.

Erst vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass die Hamas einem überarbeiteten Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff zugestimmt habe. Dieser sieht eine 60-tägige Waffenruhe, die Freilassung von zehn lebenden Geiseln sowie die Übergabe von 18 Verstorbenen vor. Im Gegenzug solle die israelische Regierung palästinensische Gefangene freilassen.

Die Entscheidung von Verteidigungsminister Katz könnte nun bedeuten, dass sich die israelische Regierung gegen eine diplomatische Lösung und für eine Ausweitung des Krieges entschieden hat.

Internationale Kritik an Israels Plänen

Auch international regnet es scharfe Kritik. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte auf der Plattform X, die israelische Regierung müsse ihre Entscheidung zur Ausweitung der Operation überdenken. Vertreter mehrerer europäischer und internationaler Staaten äußerten ebenfalls starke Bedenken – sowohl hinsichtlich der humanitären Lage im Gazastreifen als auch bezüglich der Wirksamkeit des Vorhabens. Der britische Premierminister Keir Starmer sprach von einer "Sackgasse, die nur zu mehr Blutvergießen führen würde".