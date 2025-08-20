Sowjet-Veteran Russisches Atomschiff sticht nach 28 Jahren wieder in See

Von t-online 20.08.2025 - 17:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Atomkreuzer Pjotr Weliki (Archivbild): Das letzte verbliebene Schwester-Schiff aus Sowjet-Zeiten, die "Admiral Nachimow", kehrt nun zurück in den Dienst. (Quelle: imago / ITAR TASS)

Russlands Armee greift auf alte Sowjet-Technologie zurück. Nach fast drei Jahrzehnten außer Dienst ging jetzt der überholte Atomkreuzer "Admiral Nachimow" in Dienst.

Rund 28 Jahre lag das russische Atomschiff "Admiral Nachimow" auf Rede. Jetzt bricht das Kriegsschiff auf zu Testfahrten.

Der Atomkreuzer gehört zur sogenannten Kirov-Klasse. Die "Admiral Nachimow" und ihre Schwesterschiffe wurden noch zu Sowjetzeiten gebaut. Sie gelten als die größten Kriegsschiffe weltweit – jenseits von Flugzeugträgern. Die technischen Daten der 1988 in Dienst gestellten "Admiral Nachimow": 250 Meter lang, 28,5 Meter breit, 28.000 Tonnen schwer, 32 Knoten schnell. Das sind knapp 60 Kilometer pro Stunde.

Das Schiff sollte zu Sowjetzeiten die Nordmeerflotte anführen, doch mit dem Untergang der Sowjetunion und der wirtschaftlichen Krise im Russland der 1990er-Jahre brachen auch für die "Admiral Nachimow" schwerere Zeiten an. 1997 wurde sie im Hafen von Murmansk ausgemustert und die Atomreaktoren später ausgebaut.

2014 – im Jahr der russischen Annexion der Krim – kam die Wende. Das Schiff wurde generalüberholt. Geschätzte Kosten: rund 1,2 Milliarden Euro. Auch die Waffensysteme wurden aufgerüstet: Der Atomkreuzer kann unter anderem mit Marschflugkörpern wie die Hyperschallrakete 3M22 Zircon, Kalibr- und Oniks-Raketen sowie S-400-Luftabwehrsysteme bestückt werden. Jetzt ist das Schiff zu ersten Testfahrten ausgelaufen – mit knapp sieben Jahren Verspätung.

Der ukrainischen Armee waren seit Beginn der russischen Invasion 2022 spektakuläre Schläge gegen die russische Marine gelungen. So war im Vorjahr die Korvette "Ivanovets" versenkt worden. Zudem war bekannt geworden, dass Marinesoldaten wie die Besatzung der "Admiral Kusnezow" für den Dienst bei Landstreitkräften umgeschult werden. Russlands einziger Flugzeugträger soll verschrottet werden.

Die für das kommende Jahr geplante Inbetriebnahme der "Admiral Nachmiow" deutet laut Militärbeobachtern darauf hin, dass zumindest eine Rumpfbesatzung gestellt werden kann. Zu Sowjetzeiten hatten auf der "Admiral Nachimow" rund 700 Soldaten Dienst.