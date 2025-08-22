Vorbereitung für möglichen Krieg mit China USA erwecken längst verlassene Pazifik-Basis wieder zum Leben

Von Simon Cleven 22.08.2025 - 10:23 Uhr

Eine japanische C-130 Hercules landet auf Tinian, während ein US-Soldat überwacht (Archivbild): Der Stützpunkt war einst die größte Luftwaffenbasis der Welt. (Quelle: IMAGO/U.S. Air Force/imago)

Die USA bauen mehrere Stützpunkte auf Pazifikinseln für einen möglichen Konflikt mit China aus. Dabei überdenkt die US Air Force ihre Strategie. Zentral ist eine Insel, von der einst die Atombomber gen Japan flogen.

Die USA bereiten sich mit zunehmender Dringlichkeit auf das mögliche Szenario eines Kriegs mit China vor. Dabei geht es insbesondere um eine chinesische Invasion der Inselrepublik Taiwan, mit der Peking seit Jahren immer unverhohlener droht. Als Teil der Vorbereitungen des US-Militärs bauen die Vereinigten Staaten derzeit einen beinahe in Vergessenheit geratenen Stützpunkt auf Tinian wieder auf – einst die größte Luftwaffenbasis der Welt.

Die Pazifikinsel diente mit dem sogenannten North Field als Stützpunkt der US-Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. B-29-Bomber flogen damals Angriffe auf das japanische Kaiserreich. Auch die Atombomben, die am 6. und 9. August 1945 auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, starteten ihre Reise auf Tinian. Nach dem Krieg verließen die US-Streitkräfte den Stützpunkt jedoch, auf dem damals bis zu 40.000 Soldaten und 500 Bomber stationiert waren.

Mit Blick auf einen möglichen Konflikt mit China gewinnt die Pazifikinsel für die USA nun wieder an strategischer Bedeutung. Tinian liegt rund 130 Kilometer nördlich von Guam, einem weiteren US-Überseegebiet, sowie etwa 9.600 Kilometer von Los Angeles entfernt. Bis nach China sind es von Tinian knapp 3.000 Kilometer Luftlinie.

USA planen Ausbau weiterer Basen auf Pazifikinseln

Wie Satellitenbilder der Firma Planet Labs zeigen, haben die USA allein zwischen Dezember 2023 und Januar 2025 umfassende Arbeiten auf Tinian umgesetzt. Dabei wurden die auf dem North Field inzwischen von dichter Vegetation überwucherten vier Start- und Landebahnen, Rollwege und andere Infrastruktur gesäubert. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von mehr als 2.000 Hektar. Die Arbeiten sollen im Oktober 2025 abgeschlossen und der Flugplatz anschließend binnen 18 Monaten betriebsbereit sein.

Darüber hinaus bauen die USA den weiter südlich gelegenen Flughafen der Insel mit einem neuen Vorfeld sowie einer weiteren Rollbahn aus. Neue Kraftstoffdepots im Haupthafen von Tinian am südlichen Ende der Insel sind ebenfalls Teil des Projekts.