t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandKrisen & Konflikte

Ukraine: Frankreichs Ex-Staatschef Hollande über Putins Taktik – "Lügen"

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMusikerpaar sagt erneut Konzert ab
TextFC Bayern vermeldet nächsten Abgang
TextEntscheidung im BVB-Machtkampf gefallen
TextUS Open: Tennisstars sollen Insekten töten
TextZug überrollt Teenager – der überlebt

Verhandlungstaktik des Kreml-Chefs
Ex-Staatschef enthüllt: "Putins Taktik ist professionelles Lügen"

Von t-online, pri
22.08.2025 - 12:48 UhrLesedauer: 3 Min.
Versucht Putin, Donald Trump über den Tisch zu ziehen?Vergrößern des Bildes
Putin am Telefon (Archivbild): Der russische Staatschef gilt als gewiefter Verhandler. (Quelle: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
News folgen

Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj könnten zu direkten Gesprächen zusammentreffen. Was den ukrainischen Präsidenten bei Verhandlungen erwarten würde.

Noch ist offen, wo der russische Staatschef Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky bei einem bilateralen Treffen direkt verhandeln könnten – und ob ein solcher Gipfel überhaupt stattfindet.

Loading...

Die Schweiz hat Genf als Verhandlungsort angeboten. Dort bereiteten 1985 der damalige US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow bei einem Waldspaziergang den Weg für den INF-Vertrag zum Abbau von Mittelstreckenraketen.

Auch Wien hat sich aufgedrängt. Doch hat Österreichs Hauptstadt seinen alten Platz als internationaler Verhandlungsort längst eingebüßt. Putin bringt Budapest ins Gespräch. Das wäre eher vorteilhaft für ihn: Ungarns Regierungschef Viktor Orbán rebelliert in der EU regelmäßig gegen schärfere Russland-Sanktionen. Für Selenskyj und die Ukraine aber wäre es eher schlecht: Orbán dringt auf Abtretungen von ukrainischem Gebiet an Russland.

Andere legten schon mal offen, worauf sich Selenskyj bei einem direkten Treffen mit Putin einstellen müsste. François Hollande etwa. Er verhandelte 2015 ein Jahr nach der russischen Annexion der Halbinsel Krim als französischer Präsident gemeinsam mit Angela Merkel in 17-stündigen Gesprächen mit Putin das sogenannte Minsk-II-Abkommen. Hollande sagte der "Financial Times" über die Verhandlungsstrategie des russischen Staatschefs: "Putins Taktik ist professionelles Lügen."

12. Februar 2015: Nach rund 17-stündigen Verhandlungen über die Ukraine-Krise einigen sich Merkel (2.v.l.), Frankreichs Staatschef François Hollande (2.v.r.), der ukrainische Präsident Petro Poroschenko (r.) und Kremlchef Wladimir Putin (l.) in Minsk auf ein Waffenstillstandsabkommen und einen Zeitplan zum Frieden. Berichte über russische und ukrainische Verstöße gegen die Waffenruhe gibt es bis heute.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin, Angela Merkel und François Hollande bei Beratungen zur Zukunft der Ukraine nach Russlands völkerrechtswidriger Annexion der Krim. (Archivbild) (Quelle: picture alliance/dpa)

Schon bei den Begegnungen 2015 in der belarussischen Hauptstadt Minsk ging es um den Donbass, das Industriegebiet bestehend aus den Regionen Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine. Putin bestritt schlicht, dass dort von Russland organisierte Truppen agierten. Hollande: "Das war so eine große Lüge, das war schlicht beeindruckend."

Putin setzt auf den Faktor Zeit

Hollande schilderte auch Putins Vorgehen in der Verhandlungsrunde: längliches Abschweifen. Putin "wird das Treffen damit beginnen, die ganze Geschichte noch einmal zu erzählen", so der ehemalige französische Staatschef. Dies könne eine Stunde oder sogar länger dauern, wenn man Putin nicht unterbreche. "Die russische Verhandlungsmethode ist, dass sie lange dauern sollte, aber nicht viel passiert", erklärte Hollande.

Putin spielt also auf Zeit. "Er hat es nicht eilig", sagte Hollande. "Er weiß, dass er in einem Monat, in zwei Jahren, vielleicht bis an sein Lebensende noch an der Macht sein wird."

Kritische Stimmen auch aus Deutschland

Die "Financial Times" zitierte auch einen deutschen Top-Diplomaten, der damals an den Vierer-Gesprächen zwischen Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine in der belarussischen Hauptstadt Minsk beteiligt, war. Er sagte über Putin: "Er kennt alle Themen, juristische Argumente bis ins Detail, manipuliert aber immer Fakten." Der Rat des deutschen Experten: "Man muss seine Fakten gut kennen."

Wladimir Putin und Angela Merkel 2015: Langfristigen Frieden hatte Russlands Präsident nicht im Sinn.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin und Angela Merkel 2015: Langfristigen Frieden hatte Russlands Präsident nicht im Sinn. (Quelle: ZUMA Press/imago-images-bilder)
Meistgelesen

Angela Merkel äußerte sich diskreter zu den Verhandlungen in Minsk. Die ehemalige Kanzlerin notierte in ihrer im vergangenen Jahr erschienenen Autobiografie: "Vor dem Abendessen verteilte Putin noch drei Geschenke, je ein russisch-deutsches, russisch-französisches und russisch-englisches antiquarisches militärisches Wörterbuch, alle Ende des 19. Jahrhunderts erschienen." Putin habe sie außerdem gebeten, das russisch-englische Wörterbuch in seinem Namen dem damaligen US-Staatschef Barack Obama bei Merkels Besuch in Washington zu überreichen – "ein ebenso diskreter wie sarkastischer Hinweis, dass er zwar mit uns sprach, eigentlich aber nur die USA als Verhandlungspartner auf Augenhöhe ansah", so Merkel.

Noch etwas hält Merkel in ihren Memoiren fest. Eine gemeinsame Autofahrt mit Putin nach deutsch-russischen Regierungsgesprächen 2006 zum Flughafen in Tomsk. Der russische Staatschef sprach damals über demokratische Revolutionen, die in seinen Augen von den USA finanziert würden. Sein Fazit: "Ich werde so etwas in Russland nie zulassen."

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Angela MerkelDeutschlandEUMoskauRusslandSchweizTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineUngarnWladimir PutinWolodymyr SelenskyjÖsterreich
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom