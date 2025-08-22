Verhandlungstaktik des Kreml-Chefs Ex-Staatschef enthüllt: "Putins Taktik ist professionelles Lügen"

Von t-online , pri 22.08.2025 - 12:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Putin am Telefon (Archivbild): Der russische Staatschef gilt als gewiefter Verhandler. (Quelle: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj könnten zu direkten Gesprächen zusammentreffen. Was den ukrainischen Präsidenten bei Verhandlungen erwarten würde.

Noch ist offen, wo der russische Staatschef Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky bei einem bilateralen Treffen direkt verhandeln könnten – und ob ein solcher Gipfel überhaupt stattfindet.

Die Schweiz hat Genf als Verhandlungsort angeboten. Dort bereiteten 1985 der damalige US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow bei einem Waldspaziergang den Weg für den INF-Vertrag zum Abbau von Mittelstreckenraketen.

Auch Wien hat sich aufgedrängt. Doch hat Österreichs Hauptstadt seinen alten Platz als internationaler Verhandlungsort längst eingebüßt. Putin bringt Budapest ins Gespräch. Das wäre eher vorteilhaft für ihn: Ungarns Regierungschef Viktor Orbán rebelliert in der EU regelmäßig gegen schärfere Russland-Sanktionen. Für Selenskyj und die Ukraine aber wäre es eher schlecht: Orbán dringt auf Abtretungen von ukrainischem Gebiet an Russland.

Andere legten schon mal offen, worauf sich Selenskyj bei einem direkten Treffen mit Putin einstellen müsste. François Hollande etwa. Er verhandelte 2015 ein Jahr nach der russischen Annexion der Halbinsel Krim als französischer Präsident gemeinsam mit Angela Merkel in 17-stündigen Gesprächen mit Putin das sogenannte Minsk-II-Abkommen. Hollande sagte der "Financial Times" über die Verhandlungsstrategie des russischen Staatschefs: "Putins Taktik ist professionelles Lügen."

Schon bei den Begegnungen 2015 in der belarussischen Hauptstadt Minsk ging es um den Donbass, das Industriegebiet bestehend aus den Regionen Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine. Putin bestritt schlicht, dass dort von Russland organisierte Truppen agierten. Hollande: "Das war so eine große Lüge, das war schlicht beeindruckend."

Putin setzt auf den Faktor Zeit

Hollande schilderte auch Putins Vorgehen in der Verhandlungsrunde: längliches Abschweifen. Putin "wird das Treffen damit beginnen, die ganze Geschichte noch einmal zu erzählen", so der ehemalige französische Staatschef. Dies könne eine Stunde oder sogar länger dauern, wenn man Putin nicht unterbreche. "Die russische Verhandlungsmethode ist, dass sie lange dauern sollte, aber nicht viel passiert", erklärte Hollande.

Putin spielt also auf Zeit. "Er hat es nicht eilig", sagte Hollande. "Er weiß, dass er in einem Monat, in zwei Jahren, vielleicht bis an sein Lebensende noch an der Macht sein wird."

Kritische Stimmen auch aus Deutschland