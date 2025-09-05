Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Kolumne "Russendisko" Putins Märchenwelt ist furchterregend
Russlands Krieg gegen die Ukraine verschlingt Menschen und Ressourcen, derweil feiert ein Filmgenre Erfolg: das Märchen. Denn die Realität finden die Russen zu furchtbar. Meint Wladimir Kaminer.
Mit dem Überfall auf die Ukraine ist in Russland eine neue Kulturzeit angebrochen: Die künstlerische Freiheit ohne Zensur und ohne politische Einflussnahme hat sich verabschiedet, die Kunst muss wieder von mehreren Instanzen geprüft und genehmigt werden. Ich schreibe "wieder", weil dieser Zustand für die meisten Kulturschaffenden kein Novum ist.
Die Zensur in der Sowjetunion war hart, und jeder Künstler, der sich nicht in den Dienst des Regimes stellte, musste damit rechnen, dass seine Gemälde nicht ausgestellt, seine Bücher nicht gedruckt und seine Kompositionen niemals in der Öffentlichkeit gespielt werden. Diese Tatsache hielt jedoch niemanden davon ab, Kunst zu machen, wenn nicht für großes Publikum, dann eben "für die Schublade", wie es damals hieß.
Zur Person
Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein aktuelles Buch ist "Das geheime Leben der Deutschen", das am 27. August 2025 erschienen ist
Unzählige Romane wurden für die Schublade geschrieben, Bilder gemalt, und Musik wurde komponiert, oft ohne jegliche Hoffnung, ohne den Glauben an eine bessere Zukunft. Nach dem Untergang der Sowjetunion öffnete man die Schublade, die Kunst darin hatte sich gut gehalten, sie kam heraus und eroberte die Welt. Die Malerei des russischen Untergrunds erhielt im Westen großen Zuspruch, die Bilder wurden auf allen Kontinenten ausgestellt, die Bücher übersetzt.
Auf diesem Fest der Künste hatten die Filmemacher schon immer den Schwarzen Peter. Die Filmproduktionen waren für die Schublade zu groß, zu aufwendig, sie passten da nicht rein. Außerdem stand die Filmbranche schon immer unter besonderer Beobachtung des Regimes. Sie wurde sehr heftig kontrolliert.
Schon Lenin war eine Art Cineast
Bereits der Anführer des Weltproletariats, Lenin, sagte vor über hundert Jahren: "Von allen Künsten sind für uns die wichtigsten: der Zirkus und der Film." Warum ausgerechnet sie? Wegen der Strahlkraft, es waren die Künste der Massen, am besten für Propaganda und Agitation geeignet. Seitdem sind in der Wolga viele Fische rückwärts geschwommen, der Zirkus hat seine große Strahlkraft und Bedeutung eingebüßt, doch das Kino bleibt nach wie vor im Visier der staatlichen Behörden.
Wenn Krieg herrscht, sind in erster Linie patriotische Filme gefragt, die dem Regime helfen können, Feindbilder zu schaffen und die Bevölkerung zu mobilisieren. So auch heute. Solche Versuche wurden unternommen, doch die neuen Kriegsfilme und Heldensagen machten überhaupt keine Kasse. Die Bürger wehren sich. Nach siebzig Jahren von dick aufgetragenem sowjetischen Hardcore-Patriotismus wirkt der neue putinistische Patriotismus zu lasch, anstrengend und wie aus zweiter Hand.
Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Menschen überrascht, verärgert, aber nicht gefreut. Am liebsten wollen die Bürger nichts darüber wissen. Filme, in denen geschossen wird, haben kein Publikum. Kritische Filme, die sich mit der Realität auseinandersetzen, kommen nicht durch die Zensur. Filme über die Liebe, über komplizierte zwischenmenschliche Beziehungen, bewegen sich auf dünnem Eis. Der Staat propagiert sehr scharf die traditionelle Familie als einzig mögliche Form des Zusammenlebens: Mann plus Frau und möglichst viele Kinder, ohne Komplikationen.
Und bei dem Thema versteht das Regime keinen Spaß. Ein falscher Blick, ein falscher Kuss, und schon ist der Filmemacher hinter Gittern – wegen Propagierung nichttraditioneller Beziehungen, bis zu zehn Jahre Knast.
Verführerische Märchenwelt
Was den Filmemachern geblieben, vom Staat erlaubt ist und die Kassen füllt, sind Märchen. In den drei Kriegsjahren wurden bislang mehr Märchenfilme gedreht als in den dreißig Jahren davor, gefühlt jeden Monat kommt ein neues Märchen auf die Leinwand: "Sivka Burka I" und "Sivka Burka II", "Die Froschprinzessin“, "Die Hunnen gegen die Räuber", "Finist, der Große Held" und "Baba Yaga rettet Weihnachten".
Der absolute Kinohit der Kriegszeit, der mehr Zuschauer hatte und mehr Geld in die Kassen spülte als alle anderen Filmproduktionen zusammen, war "Tscheburaschka", die russische Variante von Labubu: ein niedliches Plüschtier mit großen Ohren, das vom Wind getragen am Schwarzen Meer landet, Kinder heilt, Familien rettet und alle zerstrittenen Menschen wieder zusammenbringt.
Die plötzlich aufgeflammte Begeisterung der Russen für Märchen ist allerdings nicht neu. Die berühmtesten und schönsten sowjetischen Märchenfilme wurden in den grausamsten Zeiten der sowjetischen Geschichte gedreht. Je massiver die Repression, je größer die Angst, desto mehr wollen die Menschen der Realität entkommen. Sie flüchten sich in eine Märchenwelt.
Das heutige Regime hat den Märchentrend zeitig erkannt und nutzt ihn für seine Propagandazwecke. Die alten Märchen werden umgeschrieben, mit Tagesthemen fein gemischt:
Im Film "Der letzte Krieger" wird der russische unbesiegbare Hunne von hinterhältigen Ausländern geblendet und gekidnappt. Die Ausländer wollen das Geheimnis seiner Kraft herausfinden. Sie sind technisch herausragend ausgerüstet, aber korrupt und kleingeistig, sie haben kein Herz. Und deswegen können sie den russischen Hunnen nicht besiegen.
Im Märchenfilm "Das Feuerzeug", eine "Zusammenarbeit" von Hans Christian Andersen und Wladimir Putin, desertiert ein fauler Soldat von einer Schlacht, die im Film nicht genannt wird. Sein egoistischer Pazifismus wird bestraft und wie durch Zauber wird er zu einem richtigen Soldatenhelden umerzogen.
Und bei der neuen russischen Verfilmung der "Bremer Musikanten", ich nehme an, nun eine "Zusammenarbeit" von Putin und den Gebrüdern Grimm, wird der gute volksnahe König von den anarchistischen Räubern entthront und verhaftet. Die Räuber übernehmen die Macht in Bremen und wollen Party, die Musikanten jedoch kontaktieren den Chef der Staatssicherheit, bringen mit ihm zusammen die Räuber zur Strecke und befreien den König. Danach verschwinden sie freiwillig im Wald.
Alle diese Filme sind unterschiedlich schlecht, haben aber eins gemeinsam. Irgendwie erinnern sie an das, was die Russen eigentlich vergessen wollen. Bei jedem Märchen musste ich unweigerlich an den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und tägliche Bombardierungen der ukrainischen Städte denken.