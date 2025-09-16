Georgien galt eigentlich zeitweise auf einem halbwegs guten Weg nach Europa. Was ist passiert?

Dornblüth: In Georgien gibt es die besondere Situation, dass es sich um ein kleines, nicht besonders reiches Land handelt, das einen Superreichen zu seinen Staatsbürgern zählt. Das ist der schon erwähnte Bidsina Iwanischwili. Als er vor 13 Jahren die Macht in Georgien übernahm, belief sich sein Vermögen laut Forbes auf rund die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes. Iwanischwili hat seine Legende des armen Jungen, der zu viel Geld gekommen war und etwas für die Menschen tun wollte, gepflegt. Das hat ihm Zuspruch eingebracht, auch wenn er sein Geld in Russland gemacht hat. Das aber war ohne das Wohlwollen des Kremls undenkbar.

Franke: Anfangs hat Iwanischwili tatsächlich auch die Bedeutung von Europa und der Nato für Georgien betont. Ich kenne Leute in Georgien, die heute seine schärfsten Kritiker sind, ihn damals aber unterstützt haben. Selbstverständlich auch, weil der frühere Präsident Micheil Saakaschwili immer autokratischer und krimineller auftrat und für viele Bürger unwählbar wurde. Die Zusage Iwanischwilis und seines "Georgischen Traums", Georgien gen Westen zu führen, hat sich dann schnell als Lüge herausgestellt, sie erledigen Moskaus Geschäft. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser Strippenzieher sind übrigens in Deutschland promovierte Juristen.

Hätten Deutschland und andere EU-Länder die Demokraten in Georgien stärker unterstützen können?

Franke: Ja. 2008 haben sich Georgien und die Ukraine vom Nato-Gipfel in Bukarest einen Membership Action Plan erhofft, also die direkte Anbahnung einer Mitgliedschaft beider Staaten in dem Verteidigungsbündnis. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy waren strikt dagegen. Das war ein folgenschwerer Fehler.

Dornblüth: Russland griff Georgien noch 2008 an, die Ukraine war dann 2014 und 2022 dran.

Franke: Putin betreibt das immergleiche Spiel. Erst wird behauptet, Russland werde bedroht, dann stellt es sich als Opfer dar, obwohl es selbst Kriege anzettelt und führt. Schon 2008 hätte diese Masche nicht verfangen dürfen.

Was kann in der derzeitigen Situation getan werden, um die Georgier gegen ihre eigene Moskau-hörige Regierung zu unterstützen?

Franke: Die Georgier sind ein freiheitsliebendes Volk, das haben sie immer wieder bewiesen. Putin kann das nicht ertragen, er will schwache Länder in seiner Nachbarschaft, die sich manipulieren lassen. Nun braucht es massive Sanktionen gegen die georgischen Machthaber. Diesen Leuten müssen die Konten gesperrt werden. Ihre Kinder leben im Westen, warum wird das geduldet? Zugleich muss die georgische Bevölkerung unterstützt werden, etwa durch guten Journalismus. Es gibt hervorragende Journalisten in Georgien, aber sie brauchen entsprechende unabhängige Medien, um ihre Informationen zu verbreiten. Nicht dieses unsägliche Propagandaprogramm à la Moskau.

Was kann Deutschland vom Beispiel Georgien lernen?

Franke: Zunächst muss unsere demokratische Gesellschaft verstehen, dass wir massiv unter Druck gesetzt werden. Bei der Mehrheit ist das wohl angekommen, aber die entsprechenden Schlussfolgerungen werden noch nicht gezogen: Wir brauchen mehr Soldaten und Waffen, damit sich niemand traut, uns anzugreifen. Wir müssen aber unbedingt auch unsere Demokratie festigen, indem wir das Vertrauen in unsere Institutionen und unseren Diskurs zurückgewinnen. Deutschland hat eine starke Demokratie, die kann aber nur stark sein, wenn die Menschen dazu stehen. Das wird noch ein Kraftakt und wir haben nicht mehr viel Zeit.

Dornblüth: Wir müssen uns zudem ehrlich machen. In Tianjin waren auch einige Staaten zu Gast, die irgendwo zwischen den Polen, Russland und Westen lavieren – also zum Beispiel Indien, Kasachstan, Armenien und die Türkei. Diese Vision einer neuen Weltordnung, wie sie Putin und Xi Jinping propagieren, wird von ihrer Seite vor allem von zwei Behauptungen flankiert: zum einen der angeblichen Ungerechtigkeit des globalen Westens gegenüber dem Rest der Welt, zum zweiten der selbsternannten Rolle der USA als Weltpolizist, der überall Kriege angezettelt habe und die Leute ausbeute. Natürlich haben Amerikaner und Europäer schwere Fehler begangen, etwa im Irak und in Afghanistan. Es ist auch verwerflich, dass Deutschland ehemalige afghanische Helfer der Bundeswehr nicht wie versprochen vor den Taliban rettet und einreisen lässt. Trotzdem ist die russische Propaganda vom angeblich immerzu aggressiven Westen eine maßlose Übertreibung.

Franke: Tatsächlich stellen die Menschen in Georgien, aber auch anderswo, die berechtigte Frage: Was hat Europa denn je für uns getan? Es wäre gut, wenn wir da überzeugende Antworten hätten. In Georgien demonstrieren Menschen auf der Straße, die Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit wollen. Der "Georgische Traum" geht mit einer einzigen Aussage hausieren: Unter den anderen würde alles noch schlimmer. Das ist doch ein Armutszeugnis.

In Ihrem Buch äußern Sie die Befürchtung, dass der Dritte Weltkrieg schon begonnen habe. Ist es wirklich schon so weit?

Franke: Am 24. Februar 2022, dem Tag der russischen Vollinvasion der Ukraine, habe ich mich mit einer ukrainischen Freundin getroffen. Schnell waren wir uns einig, dass dieses Datum einst in den Geschichtsbüchern als der Ausbruch des Dritten Weltkriegs genannt werden könnte. Ab wann gilt ein Krieg als Weltkrieg und zu welcher Dynamik muss sich eine militärische Eskalation ausweiten, um irgendwann Weltkrieg genannt zu werden? Wer das Ausmaß der gegenwärtigen Eskalationen betrachtet, erkennt, dass schon längst nicht mehr nur konventionell gekämpft wird. Eine gefährliche Dynamik ist in Gang gekommen. Als die deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 in Polen einfiel, sprach man auch noch nicht vom Weltkrieg, das kam erst später, als sich der Krieg immer weiter ausbreitete.

Wie weit wird Putin zur Erreichung seiner Ziele gehen?

Dornblüth: Putin kann aus dem Krieg nicht mehr aussteigen. In den vergangenen Jahren hat er immer stärker die Lüge verbreitet, dass Russland angegriffen wird und sich verteidigen muss. Darauf beruht seine Macht, das eint die Gesellschaft in Russland in großen Teilen. Damit kann selbst Putin nicht einfach aufhören und sich auf einmal wieder an Recht und Gesetz halten. Wir dürfen nicht vergessen: Putin ist ein international gesuchter Kriegsverbrecher, er hat keinerlei Exit-Möglichkeit.

Franke: Wir sollten es Putin auch nicht zu leicht machen. Es gibt die besondere Situation in Georgien, dass Russland dort weder militärisch eingreifen muss noch sich bei der Parlamentswahl einzumischen brauchte. Allein aus dem Grund, weil Moskau mit dem "Georgischen Traum" dort schon eine Handlangerorganisation besaß, die von sich aus pro-russische Politik macht. Deshalb sollten wir entsprechende Akteure bei uns genau im Auge behalten.

Wen meinen Sie?

Franke: Die Verbindungen von AfD-Funktionären nach Russland sind ja hinlänglich bekannt.