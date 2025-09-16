Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Aggressives Russland "Uns läuft die Zeit davon"
Desinformation, Manipulation und offener Krieg: Der Kreml nutzt zahlreiche Werkzeuge, um missliebige Staaten seinem Willen zu unterwerfen. Wie Wladimir Putin in die Schranken gewiesen werden kann, erklären die Experten Gesine Dornblüth und Thomas Franke.
Unverdrossen verfolgt Wladimir Putin seine aggressiven Pläne, Donald Trump leistet Russland wenig bis keinerlei Widerstand. Dabei verläuft der Krieg gegen die Ukraine keineswegs so gut, wie der Kreml es gerne hätte. Das betonen Gesine Dornblüth und Thomas Franke, Journalisten und ausgewiesene Russlandkenner. Aber nicht nur mit offenem Krieg will Moskau Staaten unterminieren und kontrollieren, wie Dornblüth und Franke in ihrem Buch "Kampf um die Freiheit. Georgien und der lange Arm des Kreml" zeigen.
Warum hofiert Donald Trump den Kriegsverbrecher Putin? Weshalb ist Russland schwächer als angenommen? Und welche Lehre lässt sich aus der Geschichte Georgiens für den deutschen Umgang mit Moskau ziehen? Diese und weitere Fragen beantworten Gesine Dornblüth und Thomas Franke im folgenden Gespräch.
t-online: Frau Dornblüth, Herr Franke, Donald Trump markiert gerne den starken Mann, gegenüber Wladimir Putin lässt der US-Präsident Entschlossenheit hingegen deutlich vermissen. Woran liegt das?
Gesine Dornblüth: Donald Trump ist wohl tatsächlich hinter dem Friedensnobelpreis her. Das ist schwer zu glauben, aber die Anzeichen verdichten sich: So gibt es dieses irritierende Video einer Kabinettsitzung von Ende August: Steve Witkoff, Trumps Sondergesandter für Russland, äußert darin die Hoffnung, dass das Nobelpreiskomitee endlich erkennen möge, dass Trump der beste Friedensnobelpreiskandidat aller Zeiten wäre. Trump wirkte sichtlich zufrieden angesichts dieser Lobhudelei.
Zur Person
Gesine Dornblüth, Jahrgang 1969, ist Journalistin und promovierte Slawistin. Von 2012 bis 2017 hat sie das Deutschlandfunkbüro in Moskau geleitet. Thomas Franke, geboren 1967, ist Journalist und Autor. Nach seinem Buch "Russian Angst" (2017) und dem mit Gesine Dornblüth veröffentlichten "Spiegel"-Bestseller "Jenseits von Putin. Russlands toxische Gesellschaft" (2023) und "Putins Gift. Russlands Angriff auf Europas Freiheit" (2024) erschien gerade mit "Kampf um die Freiheit. Georgien und der lange Arm des Kreml" das neue Buch der beiden Osteuropa-Experten.
Trump lässt sich also von Putin auf der Nase herumtanzen, nur weil er den Nobelpreis haben will, um mit seinem Vorgänger Barack Obama gleichzuziehen?
Dornblüth: So einfach könnte die Erklärung sein, ja. Trump will um jeden Preis einen schnellen Frieden in der Ukraine oder zumindest etwas, auf dem das Etikett "Frieden" steht. Aber Frieden ist nicht gleich Frieden, nicht für die Ukraine, auch nicht für Europa: Für die europäische Ordnung ist ein Frieden notwendig, der sicherstellt, dass die Ukraine souverän bleibt und nicht übermorgen gleich wieder überfallen wird. Von dieser Vorstellung hat sich Trump aber längst verabschiedet, falls er das überhaupt jemals angestrebt hat.
Thomas Franke: Wie weit sind wir eigentlich gekommen, wenn wir internationale Politik nur noch als Schadensbegrenzung betreiben? Mittlerweile sind wir doch schon froh, dass Trump auf dem Gipfel Mitte August Alaska nicht wieder an die Russen verkauft hat. Und nun zeigt Trump sogar Verständnis für Putin, nachdem russische Drohnen den polnischen Luftraum, also Nato-Territorium, massiv verletzt haben. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen unsere Sicherheit umgehend unabhängig von den USA organisieren.
Dornblüth: Der Gipfel in Alaska war eine absolute Katastrophe. Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher – und ausgerechnet diesen Mann hat Donald Trump eingeladen. Ihn auf dem roten Teppich empfangen und ihm das Gefühl gegeben, nun auf Augenhöhe mit den USA über die Ukraine zu verhandeln. Damit hat Putin erreicht, was er will. Und Europa steht außen vor.
Also kann Putin nun zufrieden mit der Entwicklung sein?
Franke: Trump erweist Putin einen riesigen Gefallen, aber zufrieden kann der Kreml trotzdem nicht sein. Denn Putin steht unter Druck, er braucht dringend Erfolge. Die westlichen Sanktionen beginnen endlich zu wirken. Zudem verfügen die Ukrainer mittlerweile über weitreichende Waffen, mit der sie für Russlands Kriegsführung wichtige Infrastruktur im russischen Hinterland zerstören. In einigen Regionen gibt es dort sogar schon Engpässe beim Benzin.
Dornblüth: Wer behauptet, dass Putin nicht unter Druck stehe, geht der russischen Propaganda auf den Leim. Denn der Kreml will Russland als unbesiegbar darstellen, das ist ein zentrales Element der russischen Kriegsführung. Aber das ist einfach eine Lüge, Russland ist überaus verletzlich, die Ukraine macht es uns vor. Im August hat sie trotz ihrer beschränkten Möglichkeiten massive Treffer im russischen Hinterland gelandet. Die westlichen Unterstützer müssten der Ukraine viel stärker dabei helfen, in diese Kerbe zu schlagen. Denn das tut Putin richtig weh.
Im chinesischen Tianjin gab sich Putin kürzlich jovial und unbeirrt beim Händchenhalten mit Indiens Premier Narendra Modi während des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit.
Dornblüth: Die Bilder aus China sind für Putin ganz wichtig. Sie sollen der russischen Bevölkerung signalisieren, dass Russland wichtig ist und sich für eine bessere Welt einsetzt. Das soll die Russen vergessen machen, dass sie selbst in einer überaus ungerechten Realität leben.
In Tianjin waren zahlreiche Nachfolgestaaten der Sowjetunion vertreten. Das russische Nachbarland Georgien, das der Kreml wieder unter seine Kontrolle zwingen will, fehlte allerdings. Warum?
Franke: In Tiflis ist eine Marionettenregierung an der Macht, der nicht einmal der Kreml mit Respekt begegnet. "Georgischer Traum" nennt sich die Regierungspartei, der Name ist aber ein schlechter Witz. Putin ignoriert sie öffentlich. Ohnehin ist die Regierung in Tiflis international nahezu vollkommen isoliert.
Warum brüskiert er die georgische Regierung, obwohl diese doch sein Geschäft besorgt und das Land vom Westkurs abbringen will?
Franke: Putin hat in Tiflis eine Regierung installiert, die unglaublich schwach ist, einfach nur pro-russischen Narrativen folgt und im Grunde genommen macht, was der Kreml will. Da braucht Putin kein Militär, um seinen Willen durchzusetzen. Georgien ist klein, es hat nur rund 3,5 Millionen Einwohner, von denen eine Million Menschen im Ausland lebt. Das hat Russland ratzfatz unter Kontrolle. Die Ukraine ist da eine ganz andere Herausforderung.
In Ihrem neuen Buch "Kampf um die Freiheit" beschreiben Sie den Freiheitskampf der Georgier gegen die russische Bevormundung. Welche Bedeutung hat das kleine Georgien für das riesige Russland?
Franke: Georgien hat für die Russen eine große Bedeutung, das Land gilt Russland als eine Art bessere Datscha oder Gemüsegarten. Insbesondere seit der Zeit der Sowjetunion, als zahlreiche Russen dort Urlaub machten und Gemüse und Obst aus Georgien bezogen. Die Georgier werden in der russischen Staatspropaganda nicht wie die angeblich verführten Ukrainer als "Brudervolk" angesehen, stattdessen herrscht eine Art koloniale Überheblichkeit vor. Seit 1801 hat Russland Georgien – mal mehr, mal weniger – beherrscht, gegenwärtig soll es wieder unter Russlands Kontrolle kommen.
Wie ist die aktuelle Lage in Georgien?
Franke: Die Regierung hat sich dem Kreml vollkommen unterworfen, Moskaus Arm ist sehr, sehr lang. Kürzlich war ich in Tiflis, als das vom "Georgischen Traum" beherrschte Parlament verkündete, dass die Rosenrevolution von 2003 ein von fremden Mächten inszenierter Putsch und der russische Krieg vom August 2008 allein Georgiens Schuld gewesen sei. Das sind dreiste Kreml-Lügen. Die Formulierungen sind quasi von der russischen Propaganda abgeschrieben. Es gab im Parlament keine Gegenrede, weil die Abgeordneten der Opposition ihre Mandate wegen der massiven Wahlfälschungen nicht angenommen haben.
Embed
Die Rosenrevolution beendete die Herrschaft des zunehmend autoritär regierenden Präsidenten Eduard Schewardnadse, mit dem Krieg von 2008 demonstrierte Russland Georgien seine Macht.
Dornblüth: Russland hält bis heute ein Fünftel des georgischen Staatsgebiets besetzt und hat dort Tausende Soldaten stationiert. Das ist ungeheuer bedrohlich. Dem zum Trotz sind rund 80 Prozent der Georgier pro-westlich, diese Menschen sehen in Europa die Zukunft. Nicht in Russland.
Franke: In Georgien zeigt sich wie unter einem Brennglas, was geschieht, wenn pro-russische Kräfte in einem Staat mit einer schwachen Gesellschaft an Macht gewinnen oder gar an die Regierung gelangen. Wir sehen das Ausmaß, wir sehen die Geschwindigkeit, mit der Länder und Gesellschaften beschädigt werden können. Unser Buch ist daher auch eine Warnung. Sie wollen wissen, wie Russland Staaten unterminiert und zerstört? Schauen Sie nach Georgien, dort betreibt Russland dieses Spiel seit 200 Jahren.
Wie geht Russland gegenwärtig in Georgien vor?
Dornblüth: In Georgien entsteht derzeit nicht das, was uns aus dem 20. Jahrhundert vertraut vorkommt: eine Diktatur mit Ideologie und Personenkult.
Wie sie der gebürtige Georgier Josef Stalin in der Sowjetunion errichtete?
Dornblüth: Stalin betrieb eine ganz andere Form der Diktatur, ja. In Georgien beobachten wir eine Form der Unterdrückung, die auf der Organisierten Kriminalität und Geheimdienststrukturen der untergegangenen Sowjetunion basiert.
Franke: Diese Leute agieren so brutal und skrupellos wie Mafiosi, die sie in manchen Fällen auch sind. Letztlich kommt es kaum darauf an, ob Bidsina Iwanischwili, der Milliardär hinter dem "Georgischen Traum", seine Anweisungen direkt von Putin am Telefon empfängt. Das ist eher unwahrscheinlich angesichts des geringen Stellenwerts, den Georgien in Putins Achtung einnimmt. Viel wichtiger ist es, dass der "Georgische Traum" als Russlands Erfüllungsgehilfe agiert. Das erledigen diese Leute mit äußerster Gewalt.
In Georgien werden insbesondere Journalisten immer wieder von Sicherheitskräften attackiert.
Franke: Das Ausmaß der Brutalität gegen Journalisten und Demonstranten ist absolut erschreckend. Es ist nahezu ein Wunder, dass keiner der Misshandelten bleibende Schäden erlitten hat oder umgebracht worden ist.
Georgien galt eigentlich zeitweise auf einem halbwegs guten Weg nach Europa. Was ist passiert?
Dornblüth: In Georgien gibt es die besondere Situation, dass es sich um ein kleines, nicht besonders reiches Land handelt, das einen Superreichen zu seinen Staatsbürgern zählt. Das ist der schon erwähnte Bidsina Iwanischwili. Als er vor 13 Jahren die Macht in Georgien übernahm, belief sich sein Vermögen laut Forbes auf rund die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes. Iwanischwili hat seine Legende des armen Jungen, der zu viel Geld gekommen war und etwas für die Menschen tun wollte, gepflegt. Das hat ihm Zuspruch eingebracht, auch wenn er sein Geld in Russland gemacht hat. Das aber war ohne das Wohlwollen des Kremls undenkbar.
Franke: Anfangs hat Iwanischwili tatsächlich auch die Bedeutung von Europa und der Nato für Georgien betont. Ich kenne Leute in Georgien, die heute seine schärfsten Kritiker sind, ihn damals aber unterstützt haben. Selbstverständlich auch, weil der frühere Präsident Micheil Saakaschwili immer autokratischer und krimineller auftrat und für viele Bürger unwählbar wurde. Die Zusage Iwanischwilis und seines "Georgischen Traums", Georgien gen Westen zu führen, hat sich dann schnell als Lüge herausgestellt, sie erledigen Moskaus Geschäft. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser Strippenzieher sind übrigens in Deutschland promovierte Juristen.
Hätten Deutschland und andere EU-Länder die Demokraten in Georgien stärker unterstützen können?
Franke: Ja. 2008 haben sich Georgien und die Ukraine vom Nato-Gipfel in Bukarest einen Membership Action Plan erhofft, also die direkte Anbahnung einer Mitgliedschaft beider Staaten in dem Verteidigungsbündnis. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy waren strikt dagegen. Das war ein folgenschwerer Fehler.
Dornblüth: Russland griff Georgien noch 2008 an, die Ukraine war dann 2014 und 2022 dran.
Franke: Putin betreibt das immergleiche Spiel. Erst wird behauptet, Russland werde bedroht, dann stellt es sich als Opfer dar, obwohl es selbst Kriege anzettelt und führt. Schon 2008 hätte diese Masche nicht verfangen dürfen.
Was kann in der derzeitigen Situation getan werden, um die Georgier gegen ihre eigene Moskau-hörige Regierung zu unterstützen?
Franke: Die Georgier sind ein freiheitsliebendes Volk, das haben sie immer wieder bewiesen. Putin kann das nicht ertragen, er will schwache Länder in seiner Nachbarschaft, die sich manipulieren lassen. Nun braucht es massive Sanktionen gegen die georgischen Machthaber. Diesen Leuten müssen die Konten gesperrt werden. Ihre Kinder leben im Westen, warum wird das geduldet? Zugleich muss die georgische Bevölkerung unterstützt werden, etwa durch guten Journalismus. Es gibt hervorragende Journalisten in Georgien, aber sie brauchen entsprechende unabhängige Medien, um ihre Informationen zu verbreiten. Nicht dieses unsägliche Propagandaprogramm à la Moskau.
Was kann Deutschland vom Beispiel Georgien lernen?
Franke: Zunächst muss unsere demokratische Gesellschaft verstehen, dass wir massiv unter Druck gesetzt werden. Bei der Mehrheit ist das wohl angekommen, aber die entsprechenden Schlussfolgerungen werden noch nicht gezogen: Wir brauchen mehr Soldaten und Waffen, damit sich niemand traut, uns anzugreifen. Wir müssen aber unbedingt auch unsere Demokratie festigen, indem wir das Vertrauen in unsere Institutionen und unseren Diskurs zurückgewinnen. Deutschland hat eine starke Demokratie, die kann aber nur stark sein, wenn die Menschen dazu stehen. Das wird noch ein Kraftakt und wir haben nicht mehr viel Zeit.
Dornblüth: Wir müssen uns zudem ehrlich machen. In Tianjin waren auch einige Staaten zu Gast, die irgendwo zwischen den Polen, Russland und Westen lavieren – also zum Beispiel Indien, Kasachstan, Armenien und die Türkei. Diese Vision einer neuen Weltordnung, wie sie Putin und Xi Jinping propagieren, wird von ihrer Seite vor allem von zwei Behauptungen flankiert: zum einen der angeblichen Ungerechtigkeit des globalen Westens gegenüber dem Rest der Welt, zum zweiten der selbsternannten Rolle der USA als Weltpolizist, der überall Kriege angezettelt habe und die Leute ausbeute. Natürlich haben Amerikaner und Europäer schwere Fehler begangen, etwa im Irak und in Afghanistan. Es ist auch verwerflich, dass Deutschland ehemalige afghanische Helfer der Bundeswehr nicht wie versprochen vor den Taliban rettet und einreisen lässt. Trotzdem ist die russische Propaganda vom angeblich immerzu aggressiven Westen eine maßlose Übertreibung.
Franke: Tatsächlich stellen die Menschen in Georgien, aber auch anderswo, die berechtigte Frage: Was hat Europa denn je für uns getan? Es wäre gut, wenn wir da überzeugende Antworten hätten. In Georgien demonstrieren Menschen auf der Straße, die Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit wollen. Der "Georgische Traum" geht mit einer einzigen Aussage hausieren: Unter den anderen würde alles noch schlimmer. Das ist doch ein Armutszeugnis.
In Ihrem Buch äußern Sie die Befürchtung, dass der Dritte Weltkrieg schon begonnen habe. Ist es wirklich schon so weit?
Franke: Am 24. Februar 2022, dem Tag der russischen Vollinvasion der Ukraine, habe ich mich mit einer ukrainischen Freundin getroffen. Schnell waren wir uns einig, dass dieses Datum einst in den Geschichtsbüchern als der Ausbruch des Dritten Weltkriegs genannt werden könnte. Ab wann gilt ein Krieg als Weltkrieg und zu welcher Dynamik muss sich eine militärische Eskalation ausweiten, um irgendwann Weltkrieg genannt zu werden? Wer das Ausmaß der gegenwärtigen Eskalationen betrachtet, erkennt, dass schon längst nicht mehr nur konventionell gekämpft wird. Eine gefährliche Dynamik ist in Gang gekommen. Als die deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 in Polen einfiel, sprach man auch noch nicht vom Weltkrieg, das kam erst später, als sich der Krieg immer weiter ausbreitete.
Wie weit wird Putin zur Erreichung seiner Ziele gehen?
Dornblüth: Putin kann aus dem Krieg nicht mehr aussteigen. In den vergangenen Jahren hat er immer stärker die Lüge verbreitet, dass Russland angegriffen wird und sich verteidigen muss. Darauf beruht seine Macht, das eint die Gesellschaft in Russland in großen Teilen. Damit kann selbst Putin nicht einfach aufhören und sich auf einmal wieder an Recht und Gesetz halten. Wir dürfen nicht vergessen: Putin ist ein international gesuchter Kriegsverbrecher, er hat keinerlei Exit-Möglichkeit.
Franke: Wir sollten es Putin auch nicht zu leicht machen. Es gibt die besondere Situation in Georgien, dass Russland dort weder militärisch eingreifen muss noch sich bei der Parlamentswahl einzumischen brauchte. Allein aus dem Grund, weil Moskau mit dem "Georgischen Traum" dort schon eine Handlangerorganisation besaß, die von sich aus pro-russische Politik macht. Deshalb sollten wir entsprechende Akteure bei uns genau im Auge behalten.
Wen meinen Sie?
Franke: Die Verbindungen von AfD-Funktionären nach Russland sind ja hinlänglich bekannt.
Frau Dornblüth, Herr Franke, vielen Dank für das Gespräch.
- Persönliches Gespräch mit Gesine Dornblüth und Thomas Franke via Videokonferenz