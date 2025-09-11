Loading... Embed

Die polnische Regierung hat den Artikel 4 des Nato-Vertrags aktiviert und Konsultationen der Nato-Partner ausgelöst. Was passiert nun?

Aus diesen Konsultationen sind durchaus Maßnahmen zu erwarten, zum Beispiel eine Verstärkung des Fliegerabwehrdispositives an der Grenze, auch eine Verstärkung der weitreichenden Aufklärungsfähigkeiten. Dazu könnten etwa verstärkte Luftpatrouillen und dazu die Verstärkung mit Kampfflugzeugen kommen, um bei neuerlichen Bedrohungen reagieren zu können.

Die Nato kann diese Verstärkungen zügig leisten?

Die Nato steht vor einer Herausforderung, denn aufgrund der Abrüstungsanstrengungen nach Ende des Kalten Krieges ist gerade im Bereich der Flugabwehr stark abgerüstet worden. Dazu kommt, dass viele Systeme an die Ukraine abgegeben wurden.

Wie ernst ist die Lage?

Probleme bestehen bei einem möglichen Einsatz von ballistischen Mittelstreckenraketen durch Russland, wie dem System Oreschnik. Das haben die Russen in der Ukraine bereits absichtlich öffentlichkeitswirksam präsentiert, um Europa einzuschüchtern. Da wird das Manöver "Sapad 2025" wieder interessant, denn dabei soll während des Aufmarschs der russischen und belarussischen Streitkräfte auf dem Territorium von Belarus die Oreschnik getestet werden. Das ist eine klare Drohung. Deutschland könnte allerdings als erster Staat in Europa das Mittel bekommen, sich gegen diese Bedrohung zur Wehr zu setzen.

Weil es das Abwehrsystem Arrow aus Israel erwirbt?

Richtig. Das Arrow-3-System kann Marschflugkörper und Raketen abfangen, die in einer Höhe von bis zu 100 Kilometern anfliegen.

Haben wir in Zukunft noch weitere Vorfälle wie gerade in Polen zu erwarten?

Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Drohnen können aufgrund von Navigationsfehlern und Störungen im Prinzip auf andere Staatsgebiete abstürzen, sie können auch gezielt dahin gelenkt werden. Mit Zunahme der Angriffe auf die Ukraine, mit dem Näherrücken der Angriffe auch in den Raum unmittelbar zur Grenze von Polen steigt das Risiko mehr und mehr. Beim konkreten Fall der Drohnen in Polen nun liegt ganz klar russischer Vorsatz vor, das ist an dem Flugmuster und der Anzahl der eingesetzten Drohnen zu erkennen. Dabei sind die Russen völlig dreist, indem sie abstreiten, dass es ihre Drohnen waren.

Die russische Armee kämpft in der Ukraine, die Verluste sind immens. Welche Kräfte kann sie bei "Sapad 2025" überhaupt einsetzen?