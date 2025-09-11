Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Militärexperte Reisner "Die Russen taten es mit voller Absicht"
Polen schoss in seinen Luftraum eingedrungene Drohnen aus Russland ab. Bald starten die russische und die belarussische Armee ihr Manöver "Sapad 2025". Oberst Markus Reisner analysiert die Lage.
Russische Drohnen verletzten in dieser Woche den Luftraum Polens, die Luftwaffe des Nato-Landes reagierte. Nun aktiviert Polens Premier Donald Tusk den Artikel 4 des Nato-Vertrags, wenige Tage bevor Russland und Belarus ihr Manöver "Sapad 2025" beginnen.
Was will Russland mit seinen Provokationen erreichen? Was kann die Nato tun? Droht eine Eskalation? Diese Fragen beantwortet Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer im Gespräch.
t-online: Herr Reisner, Russland hat kürzlich mit Drohnen den Luftraum Polens verletzt, die polnische Luftwaffe sah sich zum Eingreifen gezwungen. Erleben wir gerade ein neues Niveau der Provokation durch den Kreml?
Markus Reisner: Tatsächlich hat die Provokation eine neue Qualität erreicht. Nachweislich haben mindestens 19 russische Drohnen den polnischen Luftraum verletzt, der Unterschied zu früheren Vorfällen ist eklatant: Dieses Mal agierten die Russen gezielt. Die polnische Luftwaffe bewertete die Bedrohung derart hoch, dass sie reagiert hat. Zumindest vier Drohnen wurden abgeschossen, sieben Absturzorte wurden zunächst gemeldet, ein Teil flog weiter in die Ukraine.
Welches Kalkül verfolgt Russland damit?
Es lässt sich durchaus ein Zusammenhang mit der bevorstehenden Militärübung "Sapad 2025" vermuten. Wenn man die Bilder der abgestützten Drohnen betrachtet, handelt es sich vermutlich um Drohnen vom Typ Gerbera. Dieser Typ wird oft als Täuschdrohne von der russischen Armee eingesetzt, um die ukrainische Flugabwehr abzulenken beziehungsweise zu überlasten.
Zur Person
Oberst Markus Reisner, Jahrgang 1978, ist Militärhistoriker und Leiter des Instituts für Offiziersausbildung des österreichischen Bundesheeres an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 analysiert Reisner den Kriegsverlauf auf dem YouTube-Kanal "Österreichs Bundesheer".
Also wollte Russland Polen und die Nato testen?
Wenn es sich tatsächlich um russische Täusch- oder gar Aufklärungsdrohnen gehandelt hat, liegt dieser Verdacht nahe. Die Russen wollten entsprechend gezielt die Leistungsbereitschaft der Flugabwehr in dem betreffenden Gebiet erproben. Das ist im Zusammenhang mit "Sapad 2025" denkbar.
Parallel zur Verletzung des polnischen Luftraums ereignete sich ein schwerer Angriff auf die Ukraine. Besteht ein Zusammenhang?
Es fand ein neuerlicher schwerer Luftangriff der Russischen Föderation auf die Ukraine, statt, konkret auf den Westen des Landes. Es wurden dabei knapp 460 Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Raketen eingesetzt. Derartige Angriffe folgen immer einem Dreiklang: Zuerst werden von russischer Seite Hunderte von Drohnen eingesetzt. Teils zum Angriff, teils als Täuschung. Damit versuchen die Russen, die ukrainische Luftabwehr zu übersättigen.
Anschließend folgen Marschflugkörper und ballistische Raketen?
So ist es. Immer wieder sind bei solchen Angriffen auch Drohnen in Polen oder auch in Rumänien eingedrungen. Was Mittwoch in Polen geschah, war aber neu: Die Russen taten es systematisch und mit voller Absicht.
Die polnische Regierung hat den Artikel 4 des Nato-Vertrags aktiviert und Konsultationen der Nato-Partner ausgelöst. Was passiert nun?
Aus diesen Konsultationen sind durchaus Maßnahmen zu erwarten, zum Beispiel eine Verstärkung des Fliegerabwehrdispositives an der Grenze, auch eine Verstärkung der weitreichenden Aufklärungsfähigkeiten. Dazu könnten etwa verstärkte Luftpatrouillen und dazu die Verstärkung mit Kampfflugzeugen kommen, um bei neuerlichen Bedrohungen reagieren zu können.
Die Nato kann diese Verstärkungen zügig leisten?
Die Nato steht vor einer Herausforderung, denn aufgrund der Abrüstungsanstrengungen nach Ende des Kalten Krieges ist gerade im Bereich der Flugabwehr stark abgerüstet worden. Dazu kommt, dass viele Systeme an die Ukraine abgegeben wurden.
Wie ernst ist die Lage?
Probleme bestehen bei einem möglichen Einsatz von ballistischen Mittelstreckenraketen durch Russland, wie dem System Oreschnik. Das haben die Russen in der Ukraine bereits absichtlich öffentlichkeitswirksam präsentiert, um Europa einzuschüchtern. Da wird das Manöver "Sapad 2025" wieder interessant, denn dabei soll während des Aufmarschs der russischen und belarussischen Streitkräfte auf dem Territorium von Belarus die Oreschnik getestet werden. Das ist eine klare Drohung. Deutschland könnte allerdings als erster Staat in Europa das Mittel bekommen, sich gegen diese Bedrohung zur Wehr zu setzen.
Weil es das Abwehrsystem Arrow aus Israel erwirbt?
Richtig. Das Arrow-3-System kann Marschflugkörper und Raketen abfangen, die in einer Höhe von bis zu 100 Kilometern anfliegen.
Haben wir in Zukunft noch weitere Vorfälle wie gerade in Polen zu erwarten?
Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Drohnen können aufgrund von Navigationsfehlern und Störungen im Prinzip auf andere Staatsgebiete abstürzen, sie können auch gezielt dahin gelenkt werden. Mit Zunahme der Angriffe auf die Ukraine, mit dem Näherrücken der Angriffe auch in den Raum unmittelbar zur Grenze von Polen steigt das Risiko mehr und mehr. Beim konkreten Fall der Drohnen in Polen nun liegt ganz klar russischer Vorsatz vor, das ist an dem Flugmuster und der Anzahl der eingesetzten Drohnen zu erkennen. Dabei sind die Russen völlig dreist, indem sie abstreiten, dass es ihre Drohnen waren.
Die russische Armee kämpft in der Ukraine, die Verluste sind immens. Welche Kräfte kann sie bei "Sapad 2025" überhaupt einsetzen?
Es gibt zwei wesentliche Faktoren, die für uns hier relevant sind. Der moderne Krieg wird anders geführt als der "klassische". Er wird in einer Grauzone geführt, in einer hybriden Art und Weise. Dieser Blackout in Berlin, wo die Ursache noch im Raum steht, die Warnungen des BND, nachgewiesene Sabotageaktionen, das massive Stören von GPS-Kommunikation, wie etwa im Ostseeraum oder im Schwarzen Meer, das sind alles Elemente moderner Kriegsführung. Bei einem Manöver alter Prägung fahren Panzer von A nach B, aber das ist eben längst nicht mehr alles.
Wie steht es um den Faktor des Raums?
Raum ist sehr, sehr wichtig. Stichwort Baltikum: Das Baltikum lässt sich nicht nur in der Luft, sondern auch auf dem Landweg, die Suwałki-Lücke ist hier zu nennen, schnell vom restlichen Nato-Gebiet isolieren. Bleibt die Ostsee, erfolgte und versuchte Anschläge auf deutsche Schiffe dürften kein Zufall sein. Kommen wir nun zum Land zurück: Um das Baltikum zu isolieren, hat Russland weitreichende Fliegerabwehr sowie seine Iskander-Raketen in Kaliningrad und Oreschnik-Mittelstreckenraketen in Belarus. Das heißt, es braucht heute nicht mehr Zigtausende Panzer, sondern effektive Mittelstreckenraketen mit den entsprechenden einsatzfähigen Abschussvorrichtungen. Die Russen werden Derartiges während "Sapad" präsentieren, um dem Westen Angst einzujagen.
Was genau?
Die Russen werden uns mit Bildern fluten. So soll demonstriert werden, wie stark und unbesiegbar die russische Armee sei. Das ist natürlich Wunschdenken, aber es ist Teil einer ausgeklügelten kognitiven Kriegsführung gegen die Bevölkerung Europas.
Herr Reisner, vielen Dank für das Gespräch.
- Persönliches Gespräch mikt Markus Reisner via Telefon