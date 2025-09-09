"Für Massaker vom 7. Oktober verantwortlich" Israel greift Hamas-Führung an – Explosion in Doha

Von t-online, dpa, afp, reuters
Aktualisiert am 09.09.2025 - 16:34 Uhr

Israel hat erneut hochrangige Vertreter der Terrororganisation Hamas angegriffen. Zuvor war über Explosionen in Doha berichtet worden.

Das israelische Militär hat mit einem Anschlag mehrere hochrangige Vertreter der Terrororganisation Hamas im katarischen Doha angegriffen. Das Militär bestätigte einen gezielten Angriff auf die Führungsspitze der Hamas.

"Jahrelang leiteten diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation, sind direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich und orchestrierten und steuerten den Krieg gegen den Staat Israel", teilte das Militär mit.

Den Ort des Angriffs nannte das Militär nicht. Es seien Schritte unternommen worden, um Unbeteiligte nicht zu gefährden, heißt es weiter. Zuvor hatte es Berichte über Explosionen in der katarischen Hauptstadt gegeben. Nach der Explosion in der katarischen Hauptstadt war eine große Rauchwolke zu sehen, wie die Fernsehsender Al-Arabija und Al Jazeera berichteten. Die katarische Nachrichtenseite Doha News zeigte ein zerstörtes Gebäude, vor dem ein schwarzer Geländewagen parkt. Auch Doha News berichtete, dass Israel das Hamas-Verhandlungsteam angegriffen habe.

Der Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete, dass bei dem Angriff nach vorläufigen Informationen Chalil al-Haja getötet worden sei. Eine Bestätigung für den Tod al-Hajas oder anderer Hamas-Funktionäre gab es zunächst nicht. Al-Haja ist der höchste Hamas-Führer im Ausland, der auch die Hamas-Delegation bei den indirekten Verhandlungen mit Israel um eine Waffenruhe leitet. Al-Haja hielt sich die meiste Zeit in Katar auf. Andere höhere Hamas-Funktionäre im Ausland leben ebenfalls zumeist in Katar oder in der Türkei.

Der Nachrichtensender Al Jazeera berichtete unter Berufung auf einen Hamas-Insider, es sei das Verhandlungsteam der radikalislamischen Organisation angegriffen worden. In Katar laufen Gespräche zwischen Israel und der Hamas zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen.

Katar verurteilt Angriff

Katar verurteilte den Angriff scharf. Dieser habe auf Wohngegenden gezielt, in denen Mitglieder des politischen Büros der Hamas wohnten, erklärte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari. Er sprach von einem "eklatanten Verstoß gegen alle internationalen Rechte und Normen" und einer "ernsthaften Gefahr für die Sicherheit" der Bevölkerung in Katar. Der Angriff sei "feige und eine eklatante Verletzung des Völkerrechts".

Auch die Regierung des Iran verurteilte den Angriff auf die Hamas-Führung scharf. Dieser stelle einen "Verstoß gegen die Prinzipien, Ziele und Regeln der Charta der Vereinten Nationen" dar, erklärte Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.