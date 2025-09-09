"Für Massaker vom 7. Oktober verantwortlich" Israel greift Hamas-Führung an – Explosion in Doha
Israel hat erneut hochrangige Vertreter der Terrororganisation Hamas angegriffen. Zuvor war über Explosionen in Doha berichtet worden.
Das israelische Militär hat mit einem Anschlag mehrere hochrangige Vertreter der Terrororganisation Hamas im katarischen Doha angegriffen. Das Militär bestätigte einen gezielten Angriff auf die Führungsspitze der Hamas.
"Jahrelang leiteten diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation, sind direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich und orchestrierten und steuerten den Krieg gegen den Staat Israel", teilte das Militär mit.
Den Ort des Angriffs nannte das Militär nicht. Es seien Schritte unternommen worden, um Unbeteiligte nicht zu gefährden, heißt es weiter. Zuvor hatte es Berichte über Explosionen in der katarischen Hauptstadt gegeben. Nach der Explosion in der katarischen Hauptstadt war eine große Rauchwolke zu sehen, wie die Fernsehsender Al-Arabija und Al Jazeera berichteten. Die katarische Nachrichtenseite Doha News zeigte ein zerstörtes Gebäude, vor dem ein schwarzer Geländewagen parkt. Auch Doha News berichtete, dass Israel das Hamas-Verhandlungsteam angegriffen habe.
- Feuer in Bus eröffnet: Attentäter töten mindestens sechs Menschen in Jerusalem
- Video zeigt: Drohne trifft israelischen Flughafen
Der Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete, dass bei dem Angriff nach vorläufigen Informationen Chalil al-Haja getötet worden sei. Eine Bestätigung für den Tod al-Hajas oder anderer Hamas-Funktionäre gab es zunächst nicht. Al-Haja ist der höchste Hamas-Führer im Ausland, der auch die Hamas-Delegation bei den indirekten Verhandlungen mit Israel um eine Waffenruhe leitet. Al-Haja hielt sich die meiste Zeit in Katar auf. Andere höhere Hamas-Funktionäre im Ausland leben ebenfalls zumeist in Katar oder in der Türkei.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Der Nachrichtensender Al Jazeera berichtete unter Berufung auf einen Hamas-Insider, es sei das Verhandlungsteam der radikalislamischen Organisation angegriffen worden. In Katar laufen Gespräche zwischen Israel und der Hamas zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen.
Katar verurteilt Angriff
Katar verurteilte den Angriff scharf. Dieser habe auf Wohngegenden gezielt, in denen Mitglieder des politischen Büros der Hamas wohnten, erklärte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari. Er sprach von einem "eklatanten Verstoß gegen alle internationalen Rechte und Normen" und einer "ernsthaften Gefahr für die Sicherheit" der Bevölkerung in Katar. Der Angriff sei "feige und eine eklatante Verletzung des Völkerrechts".
Auch die Regierung des Iran verurteilte den Angriff auf die Hamas-Führung scharf. Dieser stelle einen "Verstoß gegen die Prinzipien, Ziele und Regeln der Charta der Vereinten Nationen" dar, erklärte Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte den Angriff in Katar als "eklatante Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität" des Golfstaates. Katar spiele eine sehr positive Rolle bei den Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung aller von der Hamas gehaltenen Geiseln, sagt Guterres vor Journalisten. "Alle Parteien müssen auf einen dauerhaften Waffenstillstand hinarbeiten, nicht ihn zerstören."
Der Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar war nach israelischen Angaben eine rein israelische Operation. Israel habe sie initiiert, ausgeführt und übernehme die volle Verantwortung, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf der Plattform X mit.
Als erster ranghoher Minister lobte der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich den Angriff in Katar. "Für die Terroristen gibt es keine und wird es niemals Immunität vor dem langen Arm Israels geben – an keinem Ort der Welt", schrieb der ultrarechte Minister Smotrich in einem Post auf der Plattform X. "Eine richtige Entscheidung, die wir getroffen haben, und eine perfekte Ausführung durch die Armee und den (Inlandsgeheimdienst) Schin Bet."
US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge sein Einverständnis für den Angriff auf die Hamas-Führung in Katar gegeben. Das berichtet der israelische Fernsehsender Channel 12 unter Berufung auf einen israelischen Regierungsvertreter.
Israels Angriff auf die Hamas-Führungsspitze in Doha ist der erste Angriff auf den Golfstaat Katar seit dessen Unabhängigkeit vor mehr als 50 Jahren. Das am Persischen Golf gelegene Emirat war ab 1916 britisches Protektorat und wurde im Jahr 1971 unabhängig. Im selben Jahr wurde Katar Mitglied der Arabischen Liga und Mitgliedstaat bei den Vereinten Nationen.
Forderungen an Katar, das Hamas-Büro zu schließen
Nach den Unruhen der arabischen Aufstände in der Region eröffnete die Hamas 2012 ein politisches Büro in Katar. Schon vorher war aus dem Golfemirat viel Geld an die Hamas geflossen, die 2007 die Macht im Gazastreifen übernommen hatte. Nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 auf Israel wurden Forderungen an die Regierung Katars lauter, das Büro zu schließen.
Der israelische Generalstabschef Ejal Zamir hatte vor zehn Tagen Angriffe auf Hamas-Führer im Ausland angedroht. "Mit unseren Aktionen sind wir noch nicht fertig", sagte er nach einem Angriff auf den Hamas-Sprecher Abu Obaida. "Die meisten Hamas-Führer sind im Ausland, und wir werden auch zu ihnen vordringen."
Auch der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte erst am Montag eine scharfe Warnung an die Hamas ausgesprochen. "Heute wird ein gewaltiger Hurrikan über den Himmel der Stadt Gaza hereinbrechen, und die Dächer der Terror-Hochhäuser werden beben", schrieb Katz in einem Post auf der Plattform X. "Dies ist die letzte Warnung an die Mörder und Vergewaltiger der Hamas in Gaza und in den Luxushotels im Ausland: Lasst die Geiseln frei und legt die Waffen nieder – oder Gaza wird zerstört und ihr werdet vernichtet", schrieb Katz weiter.
Warnungen an die Hamas von Israel und USA
Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump eine "letzte Warnung" an die Hamas ausgesprochen, um kurz vor Israels weiterem Vorstoß in der Stadt Gaza eine diplomatische Lösung zu erzwingen. Israel habe seine Bedingungen akzeptiert, es sei an der Zeit, dass auch die Hamas sie akzeptiere, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Hamas zeigte sich daraufhin zu "sofortigen Verhandlungen" bereit. Man begrüße "jeden Schritt, der dazu beiträgt, die Aggression gegen unser Volk zu beenden".
Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren hat Israel bereits zahlreiche ranghohe Hamas-Anführer und Kommandeure im Gazastreifen getötet, unter ihnen Jihia al-Sinwar und Mohammed Deif. Den damaligen politischen Führer der Hamas, Ismail Hanija, tötete Israel bei einem Anschlag in Teheran.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters