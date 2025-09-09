Auch der Irak, der Oman und Kuwait verurteilten den Angriff. Die Arabische Liga bezeichnete den Angriff als inakzeptable Verletzung der katarischen Souveränität.

Auch der palästinensische Präsident Mahmud Abbas kritisierte den "brutalen Angriff auf Katar", der die Sicherheit und Stabilität der Region gefährde.

Glückwünsche aus Israel

Positive Reaktionen kamen derweil aus Israel. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich lobte den Angriff auf die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation. "Für die Terroristen gibt es keine und wird es niemals Immunität vor dem langen Arm Israels geben – an keinem Ort der Welt", schrieb der ultrarechte Minister Smotrich in einem Post auf der Plattform X. "Eine richtige Entscheidung, die wir getroffen haben, und eine perfekte Ausführung durch die Armee und den (Inlandsgeheimdienst) Schin Bet."

Auch der israelische Oppositionsführer Jair Lapid schrieb bei X: "Ich beglückwünsche die Luftwaffe, die Armee, den Schin Bet und alle Sicherheitskräfte zu einer außergewöhnlichen Operation zur Zerschlagung unserer Feinde."

Israel übernimmt laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die volle Verantwortung für den Angriff auf die Führungsspitze der Islamistenorganisation Hamas in Katar. "Die heutige Aktion gegen die führenden Terroristenführer der Hamas war eine völlig unabhängige israelische Operation. Israel hat sie initiiert, Israel hat sie durchgeführt", hieß es in einer Stellungnahme von Netanjahus Büro. In einer gemeinsamen Erklärung mit Verteidigungsminister Israel Katz hatte Netanjahu zuvor erklärt, er habe die Angriffe infolge des Attentats auf eine Bushaltestelle in Jerusalem am Vortag angeordnet, bei dem sechs Menschen getötet worden waren.

Netanjahu äußerte Kritik an mehreren westlichen Ländern für deren Haltung im Nahostkonflikt. "Ein Großteil der Welt, darunter auch ein Großteil der demokratischen Welt, oder zumindest die Regierungen, haben den 7. Oktober auf schändliche Weise vergessen", sagte Netanjahu in einer Rede in der US-Botschaft in Jerusalem in Anspielung auf den Großangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 mit rund 1200 Todesopfern.