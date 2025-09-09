Nach Attacke in Doha Trump zeigt sich "sehr bestürzt" über israelischen Angriff
Deutschland und andere Staaten haben den israelischen Angriff in Katar scharf verurteilt. Donald Trump ist "bestürzt".
Israel hat erstmals ein Quartier der Hamas in Katar angegriffen. Das ist Land auch Verbündeter vieler westlicher Staaten. So gibt es international viel Kritik an dem israelischen Vorgehen.
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat den israelischen Angriff Israels in Katar als "inakzeptabel" kritisiert. "Der Angriff Israels in Doha verletzt nicht nur die territoriale Souveränität Katars, sondern gefährdet auch unser aller Bemühungen zur Freilassung der Geiseln", erklärte Wadephul am Dienstagabend in Berlin. "Dieser Schlag ist inakzeptabel."
Donald Trump "sehr bestürzt" über Angriff
US-Präsident Donald Trump betrachte Katar "als einen starken Verbündeten und Freund der Vereinigten Staaten" und sei "über den Ort dieses Angriffs sehr bestürzt", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Dienstag in Washington. Der Präsident habe Katar versichert, dass "so etwas nie wieder vorkommen werde", so Leavitt. Israel hatte nach eigenen Angaben in Katars Hauptstadt Doha ranghohe Hamas-Mitglieder angegriffen.
Die USA sollen den verbündeten Golfstaat Katar nach Angaben des Weißen Hauses vor dem Luftangriff durch Israel gewarnt haben. Katar bestreitet diese Aussagen: "Der Anruf eines amerikanischen Beamten erfolgte während der Explosionen, die durch den israelischen Angriff in Doha verursacht wurden", teilte der Sprecher des katarischen Außenministeriums auf der Nachrichtenplattform X mit.
Die neue Präsidentin der UN-Generalversammlung und frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verurteilte den israelischen Luftangriff auf ranghohe Hamas-Mitglieder in Katar. "Die Eskalation von heute ist offensichtlich besorgniserregend", sagte Baerbock in New York. "Die Souveränität und territoriale Integrität aller Mitgliedstaaten muss respektiert und darf von keinem Mitgliedstaat verletzt werden", betonte sie.
Auch UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte den Angriff in Katar als "eklatante Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität" des Golfstaates. Katar spiele eine sehr positive Rolle bei den Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung aller von der Hamas gehaltenen Geiseln, sagt Guterres vor Journalisten. "Alle Parteien müssen auf einen dauerhaften Waffenstillstand hinarbeiten, nicht ihn zerstören."
Die EU erklärte, der Luftangriff Israels auf Hamas-Anführer in Doha breche internationales Recht und verletze die territoriale Integrität Katars. Zudem steige durch den Angriff das Risiko einer weiteren Eskalation der Gewalt in der Region.
Der französische Präsident Emmanuel Macron kritisierte das israelische Vorgehen scharf. Die Angriffe vom Dienstag seien "inakzeptabel, unabhängig vom Grund", schrieb Macron am Abend im Onlinedienst X. "Der Krieg darf sich in keinem Fall in der Region ausbreiten", betonte der französische Präsident und drückte seine "Solidarität mit Katar und seinem Emir, Scheich Tamim Al-Thani" aus.
Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilte die israelischen Militärschläge, "die die Souveränität Katars verletzen und eine weitere Eskalation in der gesamten Region riskieren".
Katar nennt Angriff "feige"
Das angegriffene Katar verurteilt den israelischen Angriff auf Vertreter der Hamas in Doha als "feige". Die Attacke sei eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, teilt die Regierung mit. Eine Untersuchung auf höchster Ebene sei im Gange.
Insbesondere die arabischen Staaten haben den israelischen Angriff deutlich verurteilt. Jordanien bezeichnete die Aktion als "feige Aggression". Außenminister Aiman al-Safadi sagte auf X, der Angriff stelle einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht dar. Der Angriff sei eine Fortsetzung der "brutalen israelischen Aggression", die die Sicherheit und Stabilität der gesamten Region gefährde.
Der einflussreiche Golfstaat Saudi-Arabien sprach von einem eklatanten Verstoß gegen die katarische Souveränität. Das Außenministerium warnte vor den "schwerwiegenden Folgen" Israels anhaltender Angriffe für die Region. Riad bekundete volle Solidarität mit Katar. Saudi-Arabiens Kronprinz und faktischer Herrscher, Mohammed bin Salman, bekräftigte, dass das Königreich alle Mittel einsetzt, um Katar bei der Wahrung seiner Sicherheit und Souveränität zu unterstützen.
Ägypten forderte die internationale Gemeinschaft auf, zu handeln und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. Der Angriff stelle eine "gefährlichen Präzedenzfall" dar und sei eine inakzeptable Entwicklung, teilte das Büro des Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi mit. Die Eskalation Israels untergrabe die internationalen Bemühungen zur Deeskalation. Neben den USA und Katar vermittelt auch Ägypten zwischen den Konfliktparteien im Gaza-Krieg.
Der emiratische Präsidentenberater Anwar Gargasch nannte den Angriff eine "heimtückische israelische Attacke". Die Vereinigten Arabischen Staaten ständen fest an der Seite ihres Schwesterstaats Katar. "In voller Solidarität mit dem lieben Katar", postete auch der emiratische Außenminister Abdullah bin Sajid.
Für Irans Regierung stellt der Angriff einen "Verstoß gegen die Prinzipien, Ziele und Regeln der Charta der Vereinten Nationen" dar, erklärte Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.
Auch der Irak, der Oman und Kuwait verurteilten den Angriff. Die Arabische Liga bezeichnete den Angriff als inakzeptable Verletzung der katarischen Souveränität.
Auch der palästinensische Präsident Mahmud Abbas kritisierte den "brutalen Angriff auf Katar", der die Sicherheit und Stabilität der Region gefährde.
Glückwünsche aus Israel
Positive Reaktionen kamen derweil aus Israel. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich lobte den Angriff auf die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation. "Für die Terroristen gibt es keine und wird es niemals Immunität vor dem langen Arm Israels geben – an keinem Ort der Welt", schrieb der ultrarechte Minister Smotrich in einem Post auf der Plattform X. "Eine richtige Entscheidung, die wir getroffen haben, und eine perfekte Ausführung durch die Armee und den (Inlandsgeheimdienst) Schin Bet."
Auch der israelische Oppositionsführer Jair Lapid schrieb bei X: "Ich beglückwünsche die Luftwaffe, die Armee, den Schin Bet und alle Sicherheitskräfte zu einer außergewöhnlichen Operation zur Zerschlagung unserer Feinde."
Israel übernimmt laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die volle Verantwortung für den Angriff auf die Führungsspitze der Islamistenorganisation Hamas in Katar. "Die heutige Aktion gegen die führenden Terroristenführer der Hamas war eine völlig unabhängige israelische Operation. Israel hat sie initiiert, Israel hat sie durchgeführt", hieß es in einer Stellungnahme von Netanjahus Büro. In einer gemeinsamen Erklärung mit Verteidigungsminister Israel Katz hatte Netanjahu zuvor erklärt, er habe die Angriffe infolge des Attentats auf eine Bushaltestelle in Jerusalem am Vortag angeordnet, bei dem sechs Menschen getötet worden waren.
Netanjahu äußerte Kritik an mehreren westlichen Ländern für deren Haltung im Nahostkonflikt. "Ein Großteil der Welt, darunter auch ein Großteil der demokratischen Welt, oder zumindest die Regierungen, haben den 7. Oktober auf schändliche Weise vergessen", sagte Netanjahu in einer Rede in der US-Botschaft in Jerusalem in Anspielung auf den Großangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 mit rund 1200 Todesopfern.
Die islamistische Terrororganisation Hamas bezeichnete den israelischen Angriff auf ihre Führungsspitze in Katar als "gescheitert". Kein Mitglied ihres Verhandlungsteams sei dabei getötet worden, hieß es in einer Mitteilung der Hamas. Bei dem Angriff in Doha, der als "abscheuliches Verbrechen" beschrieben wurde, seien aber sechs Menschen getötet worden. Darunter seien der Sohn des höchstrangigen Hamas-Anführers im Ausland, Chalil al-Haja, sowie dessen Büroleiter.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters