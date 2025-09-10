Netanjahu erreicht damit, dass das Land auch künftig mit vielen seiner Nachbarn in Feindschaft leben wird. Die Gewalt und die vielen Todesopfer führen zu Rachegelüsten, und so wird es auch in Zukunft keine Sicherheit für Israel geben. Israel muss bessere Antworten finden. Die militärischen und politischen Fähigkeiten hätte das Land eigentlich, um den Konflikt nachhaltig zu lösen.

Aber offensichtlich will Netanjahu keine Lösung, er will nicht verhandeln. Er setzt auf die Fortführung des Krieges, auf Gewalt – auch für den eigenen Machterhalt. Denn er möchte seine Koalition mit seinen rechtsextremen Koalitionspartnern fortführen, und die bestehen auf maximaler Gewalt – nicht nur gegen die Hamas, sondern auch gegen die Palästinenser. Aus ihm ist ein Premier geworden, dessen Legitimation von der Fortführung dieses Krieges abhängt. Und das ist brandgefährlich für sein Land und die gesamte Region.

Deutschland muss reagieren

Die Symbolik dieses Luftangriffes darf daher nicht unterschätzt werden. Es war eine Attacke auf den Verhandlungsprozess und ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die sich in den vergangenen Jahren für Frieden und das Überleben der Geiseln eingesetzt haben.

Dabei war Israel nicht einmal erfolgreich. Die politische Hamas-Führung soll überlebt haben, was die gesamte Aktion zu einem strategischen Desaster macht. Hohe politische Kosten, kein Ertrag, ein schwarzer Tag für Netanjahu und sein Land.

Es ist daher nur folgerichtig, dass die Europäische Union und auch Deutschland auf dieses israelische Vorgehen reagieren und Strafmaßnahmen gegen die israelische Regierung und ihre Politiker ankündigen. Die EU-Kommission setzte ihre Unterstützung für das Land aus. Man werde alle entsprechenden Zahlungen stoppen, kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament an.

Auch Kanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul (beide CDU) verurteilten den israelischen Angriff mit deutlichen Worten und sprachen Katar ihre Solidarität aus. Was an sich bemerkenswert ist, weil Israel ein enger Verbündeter ist. Aber markige Worte allein reichen nicht mehr aus. Die Bundesregierung sollte jetzt endlich ihre Blockadehaltung aufgeben und es der EU ermöglichen, zusätzlich das Assoziierungsabkommen mit Israel teilweise auszusetzen. Das wäre ein wichtiges Signal, auch für die politische Einheit Europas in der Frage.