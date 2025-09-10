Internationale Reaktionen "Dann werden russische Raketen noch weiter nach Europa fliegen"
Russische Drohnen sind in den polnischen Luftraum eingedrungen. Die westlichen Verbündeten verurteilen den Vorfall teils als "kriegerischen Akt".
Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum ist die internationale Kritik groß. Flugzeuge der polnischen Luftwaffe hatten die Drohnen in der Nacht abgeschossen. Die Suche nach den Trümmerteilen läuft.
Westliche Staaten und Bündnisse sind sich weitgehend einig: Bei den Vorfällen handelt es sich um Absicht, nicht um einen Zufall. In Polen wertet man das Eindringen der russischen Fluggeräte als eindeutige Provokation. Das Land ruft die Bündnispartner zu Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags zusammen.
- Drohnenjagd: Polen schießt "feindliche" Drohnen ab – Wohnhaus getroffen
- Drohnen-Abschuss in Polen: So wahrscheinlich ist jetzt der Nato-Bündnisfall
Embed
t-online gibt einen Überblick über die ersten Reaktionen auf die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen.
Polen
Ministerpräsident Donald Tusk äußerte sich deutlich: "Dies ist der erste Fall, in dem russische Drohnen über dem Gebiet eines Nato-Staates abgeschossen wurden, weshalb alle unsere Verbündeten die Situation sehr ernst nehmen", erklärte er nach einer Krisensitzung der Regierung. Er sei im ständigen Kontakt mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte und den anderen Bündnispartnern. "Wir haben es höchstwahrscheinlich mit einer Provokation im großen Maßstab zu tun." Der Regierungschef appellierte an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren, nicht in Panik auszubrechen oder auf russische Desinformationskampagnen hereinzufallen.
Präsident Karol Nawrocki kündigte eine Sitzung des Sicherheitsrats an und schrieb auf X, er habe an einer Besprechung des Einsatzkommandos der Streitkräfte teilgenommen. "Die Sicherheit unseres Landes hat für uns höchste Priorität und erfordert eine enge Zusammenarbeit", schrieb der nationalkonservative Präsident.
Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz spricht von einer sehr schweren Provokation. Er sei in ständigem Kontakt mit seinen Amtskollegen in den Bündnisstaaten, sagte er am Morgen vor Journalisten. "Wir haben die Situation unter Kontrolle", versicherte er.
Innenminister Tomasz Siemoniak rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren und die Mitteilungen der Behörden aufmerksam zu verfolgen. Gleichzeitig warnte er davor, sich von Emotionen, Manipulation und Desinformation überwältigen zu lassen.
Der Vorsitzende der Oppositionspartei PiS, Jarosław Kaczyński, sagte: "Heute ist ein besonderer Tag. Wir haben es mit einem Angriff auf Polen zu tun. Das ist kein Zufall mehr, es ist nichts, was auf unvorhergesehene Aktionen zurückzuführen ist, es ist einfach ein Angriff."
Nato
Die Nato will vorerst noch kein abschließendes Urteil fällen. Die Prüfung des Vorfalls sei noch im Gange, sagte Generalsekretär Mark Rutte bei einem kurzfristig anberaumten Pressetermin in Brüssel. Das Vorgehen Russlands sei allerdings absolut rücksichtslos – ganz gleich, ob die Luftraumverletzung absichtlich erfolgt sei oder nicht. An die Adresse von Wladimir Putin gerichtet sagte er, die Luftraumverletzungen müssten aufhören. Er wies dabei darauf hin, dass die Ereignisse in der vergangenen Nacht kein Einzelfall gewesen seien.
An dem Abwehreinsatz gegen die Luftraumverletzung waren laut Rutte neben polnischen F-16-Kampfjets auch niederländische F-35, italienische Flugzeuge sowie deutsche Patriot-Flugabwehrsysteme beteiligt. Zudem nannte er auch ein Awacs-Spezialflugzeug der Nato zur Luftraumüberwachung sowie militärische Tank- und Transportflugzeuge. "Ich spreche den Piloten und allen, die zu dieser schnellen und professionellen Reaktion beigetragen haben, meine Anerkennung aus", sagte Rutte. Was man in der Nacht gesehen habe, sei eine sehr erfolgreiche Reaktion der Nato und der Alliierten gewesen. Es habe sich gezeigt, dass man in der Lage sei, jeden Zentimeter Nato-Gebiets zu verteidigen, einschließlich des Luftraums.
EU
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach in einer Rede zur Lage der EU in Straßburg von einer "rücksichtslosen und beispiellosen" Verletzung des polnischen Luftraums "durch mehr als zehn russische Shahed-Drohnen". Sie fügte hinzu: "Europa steht Polen in voller Solidarität bei."
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nannte den Drohnenvorfall in Polen die "schwerste Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland" seit Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine. "Es gibt Hinweise darauf, dass dies nicht zufällig, sondern vorsätzlich geschah", schrieb Kallas auf X. Sie stehe in Kontakt mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte und dem polnischen Außenminister Radek Sikorski.
Ukraine
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte eine starke Reaktion. Moskau teste immer die Grenzen des Möglichen und bleibe, wenn es keine starke Reaktion gebe, auf einer neuen Eskalationsstufe, schrieb er in den sozialen Medien. Er sprach von einem "äußerst gefährlichen Präzedenzfall für Europa". Selenskyj warnte, wenn Maßnahmen gegen Russland und dessen Verbündete verzögert würden, nähme die Brutalität der Angriffe nur zu. Ausreichend Waffen seien nötig, um Russland abzuschrecken.
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erklärte, das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum zeige, "dass Putins Gefühl der Straffreiheit immer weiter wächst, weil er für seine früheren Verbrechen nicht angemessen bestraft wurde". Der Kremlchef eskaliere schlicht weiter und teste den Westen: "Je länger er keine Gegenwehr erfährt, desto aggressiver wird er." Auf X fügte Sybiha hinzu: "Eine schwache Reaktion jetzt wird Russland noch mehr provozieren – und dann werden russische Raketen und Drohnen noch weiter nach Europa fliegen."
Frankreich
Der französische Präsident Emmanuel Macron nannte den Drohnenvorfall in Polen "schlicht inakzeptabel". Auf X fügte er hinzu: "Ich verurteile es aufs Schärfste." Macron forderte Russland auf, "diesem überstürzten Vorgehen ein Ende zu setzen". Er sprach Polen seine "uneingeschränkte Solidarität" aus und kündigte ein Gespräch mit Nato-Generalsekretär Rutte an. "Wir werden bei der Sicherheit unserer Verbündeten keine Kompromisse eingehen."
Großbritannien
Der britische Premierminister Keir Starmer hat das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als "ungeheuerlich und beispiellos" kritisiert. "Das war ein extrem rücksichtsloser Schritt von Russland und ist eine Erinnerung daran, wie offenkundig Präsident Putin den Frieden missachtet (...)", sagte der Labour-Politiker einer Mitteilung zufolge. Er habe Polens Ministerpräsident Donald Tusk die Unterstützung Großbritanniens zugesichert, so Starmer weiter. Man werde gemeinsam mit den Verbündeten den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin erhöhen.
Verteidigungsminister John Healey sprach von einem "neuen Level der Feindseligkeit" aus Moskau. Die Verteidigungsminister der E5-Gruppe (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen) treffen sich heute in London zu Gesprächen. Dabei solle es auch um Unterstützung für Warschau gehen, so Healey laut einer Mitteilung.
Niederlande
Der niederländische Außenminister David van Weel stimmte mit Macron überein und sagte, dass die Verletzung des Nato-Luftraums durch russische Drohnen "inakzeptabel" sei. Dies stelle "eine Bedrohung für die Sicherheit Europas dar". Er bekräftigte die Unterstützung seines Landes für Polen. "Die Nato muss weiterhin bereit sein, und schärfere Sanktionen müssen den Druck auf die russische Kriegswirtschaft erhöhen."
Die niederländische Regierung bestätigte zudem eine Beteiligung niederländischer Kampfflugzeuge am Einsatz der polnischen Luftwaffe zum Abschuss russischer Drohnen. "Es ist gut, dass die niederländischen F-35-Kampfjets Unterstützung leisten konnten", erklärte Ministerpräsident Dick Schoof am Mittwoch im Onlinedienst X.
USA
Der republikanische Abgeordnete Joe Wilson bettete den Drohnenvorfall in Polen in einer Erklärung auf X in den Kontext des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem polnischen Amtskollegen Nawrocki von vor einer Woche ein. "Dies ist ein kriegerischer Akt, und wir sind den Nato-Partnern dankbar für ihre schnelle Reaktion auf die anhaltende, grundlose Aggression des Kriegsverbrechers Putin gegen freie und produktive Nationen."
Wilson appellierte an Trump, er solle "mit verbindlichen Sanktionen reagieren, die die russische Kriegsmaschinerie bankrottmachen, und die Ukraine mit Waffen ausstatten, die Russland schlagen können". Putin gebe sich nicht länger damit zufrieden, "in der Ukraine zu verlieren und Mütter und Babys zu bombardieren", so der Abgeordnete. "Er stellt nun unsere Entschlossenheit auf Nato-Gebiet direkt auf die Probe."
Litauen
Das litauische Staatsoberhaupt Gitanas Nausėda erklärte auf X: "Russland weitet seine Aggression gezielt aus und stellt damit eine immer größere Bedrohung für Europa dar." Der Präsident fügte hinzu: "Der Drohnenschwarm über polnischem Territorium ist ein weiterer Beweis dafür, ebenso wie die Drohrhetorik an der Ostflanke der Nato." Nausėda forderte, die Welt solle Russland stoppen – "seine Kriegswirtschaft und seine Fähigkeit zu zerstören und zu töten".
Lettland
Der lettische Präsident Edgars Rinkēvičs sprach Polen seine Unterstützung und Solidarität aus. Das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum sei "ein klares Zeichen dafür, dass die russische Aggression in der Ukraine uns direkt betrifft und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden müssen".
Schweden
Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson versicherte Polen der "ungebrochenen" Unterstützung seines Landes, die Sicherheit von Nato und EU hingen davon ab. "Der beste Weg, Russland entgegenzutreten, ist anhaltende Geschlossenheit und Unterstützung für die Ukraine", so Jonson. "Jedes gelieferte Waffensystem, jede aufrechterhaltene Sanktion und jede gemeinsame Maßnahme erhöht den Druck auf Moskau und stärkt die europäische Sicherheit nachhaltig."
Tschechien
Der tschechische Regierungschef Petr Fiala bekundete seine Solidarität mit dem Nachbarland und Nato-Partner Polen. Der russische Präsident Wladimir Putin bedrohe ganz Europa und teste systematisch, wie weit er gehen könne, kritisierte der liberalkonservative Politiker bei X. Fiala betonte: "Wir stehen hinter Polen, denn die Polen sind unsere Verbündeten an der Frontlinie." Der nächtliche Drohnenangriff sei ein Test der Verteidigungsfähigkeit des Nato-Bündnisses gewesen. "Es ist schwer zu glauben, dass dies nur ein reiner Zufall war", mahnte Fiala.
Der tschechische Außenminister Jan Lipavsky forderte konkrete Konsequenzen. Die Nato müsse unverzüglich ihre Luftverteidigungsfähigkeiten an der Ostflanke verstärken. "Putin wird nicht aufhören, solange wir ihn nicht Hand in Hand stoppen – mit den härtesten Sanktionen", teilte der Chefdiplomat mit.
Ungarn
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán bekundete die "volle Solidarität" seines Landes mit Polen. "Die Verletzung der territorialen Integrität Polens ist inakzeptabel", schrieb der Rechtspopulist auf der Plattform Facebook. Dass es sich, wie Warschau angibt, um russische Drohnen gehandelt habe und dass Moskau im russisch-ukrainischen Krieg der Aggressor ist, erwähnte der Rechtspopulist nicht. Orbáns Regierung pflegt gute Beziehungen zum Kreml und hat mehrfach versucht, EU-Sanktionen gegen Russland zu verhindern.
Der jüngste Vorfall beweise, dass "unsere (Ungarns) friedensfördernde Politik begründet und vernünftig ist". Der Krieg müsse beendet werden. "Deswegen unterstützen wir die Bemühungen von (US-)Präsident Trump um den Frieden", schrieb Orbán weiter.
- Nachrichtenagenturen dpa und AFP
- Eigene Recherche