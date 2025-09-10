Nato

Die Nato will vorerst noch kein abschließendes Urteil fällen. Die Prüfung des Vorfalls sei noch im Gange, sagte Generalsekretär Mark Rutte bei einem kurzfristig anberaumten Pressetermin in Brüssel. Das Vorgehen Russlands sei allerdings absolut rücksichtslos – ganz gleich, ob die Luftraumverletzung absichtlich erfolgt sei oder nicht. An die Adresse von Wladimir Putin gerichtet sagte er, die Luftraumverletzungen müssten aufhören. Er wies dabei darauf hin, dass die Ereignisse in der vergangenen Nacht kein Einzelfall gewesen seien.

An dem Abwehreinsatz gegen die Luftraumverletzung waren laut Rutte neben polnischen F-16-Kampfjets auch niederländische F-35, italienische Flugzeuge sowie deutsche Patriot-Flugabwehrsysteme beteiligt. Zudem nannte er auch ein Awacs-Spezialflugzeug der Nato zur Luftraumüberwachung sowie militärische Tank- und Transportflugzeuge. "Ich spreche den Piloten und allen, die zu dieser schnellen und professionellen Reaktion beigetragen haben, meine Anerkennung aus", sagte Rutte. Was man in der Nacht gesehen habe, sei eine sehr erfolgreiche Reaktion der Nato und der Alliierten gewesen. Es habe sich gezeigt, dass man in der Lage sei, jeden Zentimeter Nato-Gebiets zu verteidigen, einschließlich des Luftraums.

EU

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach in einer Rede zur Lage der EU in Straßburg von einer "rücksichtslosen und beispiellosen" Verletzung des polnischen Luftraums "durch mehr als zehn russische Shahed-Drohnen". Sie fügte hinzu: "Europa steht Polen in voller Solidarität bei."

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nannte den Drohnenvorfall in Polen die "schwerste Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland" seit Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine. "Es gibt Hinweise darauf, dass dies nicht zufällig, sondern vorsätzlich geschah", schrieb Kallas auf X. Sie stehe in Kontakt mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte und dem polnischen Außenminister Radek Sikorski.

Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte eine starke Reaktion. Moskau teste immer die Grenzen des Möglichen und bleibe, wenn es keine starke Reaktion gebe, auf einer neuen Eskalationsstufe, schrieb er in den sozialen Medien. Er sprach von einem "äußerst gefährlichen Präzedenzfall für Europa". Selenskyj warnte, wenn Maßnahmen gegen Russland und dessen Verbündete verzögert würden, nähme die Brutalität der Angriffe nur zu. Ausreichend Waffen seien nötig, um Russland abzuschrecken.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erklärte, das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum zeige, "dass Putins Gefühl der Straffreiheit immer weiter wächst, weil er für seine früheren Verbrechen nicht angemessen bestraft wurde". Der Kremlchef eskaliere schlicht weiter und teste den Westen: "Je länger er keine Gegenwehr erfährt, desto aggressiver wird er." Auf X fügte Sybiha hinzu: "Eine schwache Reaktion jetzt wird Russland noch mehr provozieren – und dann werden russische Raketen und Drohnen noch weiter nach Europa fliegen."