Der Nahe Osten ist erneut in Aufruhr, nachdem Israel Hamas-Funktionäre in Katar angegriffen hat. Droht nun die Eskalation? Ein Experte ordnet ein.

Es war ein Angriff von einer neuen Dimension: Erstmals seit dem Ausbruch des Krieges gegen die Terrororganisation Hamas griff Israel am Dienstag auch bei einem US-Verbündeten an. Das hat Folgen für die Region, schließlich solidarisieren sich die anderen Golfstaaten mit dem angegriffenen Katar.

Israel wird sich davon aber kaum abbringen lassen, weiter offensiv gegen die Hamas vorzugehen, erklärt der Nahostexperte Thomas Volk im t-online-Interview. Das könne in der Zukunft vermehrt auch in anderen Staaten passieren. Zudem erläutert er, ob es deshalb nun zu einer Eskalation in der Region kommt und wie sich die Rolle der USA geändert hat.

t-online: Herr Volk, Israel hat Hamas-Funktionäre in Katar angegriffen, als Reaktion auf ein Attentat in Jerusalem, zu dem sich die Hamas bekannt hat. Allerdings ist Katar kein Kriegsakteur und nimmt eine Vermittlerrolle ein. Es wurde auch ein Angehöriger des katarischen Sicherheitspersonals getötet. War dieser Angriff für Katar vorhersehbar?

Thomas Volk: Es ist ein überraschender und beachtlicher Angriff gewesen, insbesondere weil Israel sich im Anschluss unmittelbar dazu bekannt hat. Allerdings muss man beachten: Zwar war Katar seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 ein wichtiger Vermittler, um Verhandler von Israel und der Hamas zusammenzubringen. In Israel wurde Katar zuletzt aber immer kritischer gesehen – wegen einer zu starken Nähe zur Hamas.

In der Golfregion wurde der israelische Angriff umgehend verurteilt und es gab Solidaritätsbekundungen mit Katar. Kommt es dort nun zur Eskalation?

Zunächst gibt es vor allem Besuche und Konsultationen innerhalb des Golfkooperationsrates. Dabei werden sich die Staaten insbesondere rhetorisch stark gegen Israel positionieren. Man wird aber gewiss versuchen, eine militärische Eskalation oder womöglich eine direkte Gegenantwort Katars gegen Israel zu vermeiden. Vor allem die USA haben als ein Hauptakteur in der Region kein Interesse an einer Eskalation.

(Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung) Zur Person Dr. Thomas Volk ist Leiter der Abteilung Naher Osten und Nordafrika der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Zuvor leitete er das Israel-Büro der Stiftung. So ist der Nahostkonflikt einer der Themenschwerpunkte des promovierten Nahostwissenschaftlers.

Israel ist zwar militärisch die stärkste Macht im Nahen Osten. Aber wird das Risiko nicht zu groß, wenn sich die Regierung immer mehr Feinde in der Nachbarschaft macht?