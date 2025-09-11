Bereits im Ukraine-Krieg eingesetzt Diese Drohnen schickte Russland nach Polen
Erstmals schickte Russland am Mittwoch Drohnen in den Nato-Luftraum. Um welche Geräte handelt es sich? Und können die Drohnen womöglich noch weiter fliegen?
Mindestens 19 russische Drohnen sind nach Angaben der polnischen Regierung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Luftraum des Landes eingedrungen. Der Vorfall ist gleich in zweierlei Hinsicht neuartig. Erstmals in Russlands mehr als dreieinhalb Jahren andauerndem Angriffskrieg gegen die Ukraine flogen mehrere Drohnen der Kremltruppen in den Luftraum Polens und damit der Nato. Und erstmals schossen die polnische Luftwaffe und Nato-Kräfte in dem Land diese Drohnen ab.
Angesichts dessen wachsen die Sorgen der Europäer und der Nato vor möglichen weiteren Vorfällen dieser Art. Polen rief für diesen Donnerstag den nationalen Sicherheitsrat ein. Bereits am Mittwoch beantragte das Land außerdem Konsultationen der Nato-Partner nach Artikel 4. Das russische Verteidigungsministerium bestritt derweil, dass Angriffe in Polen beabsichtigt gewesen seien.
- Fast 200 deutsche Soldaten beteiligt: Diese Länder halfen Polen bei der Drohnenabwehr
- Polen schießt Drohnen aus Russland ab: "Der US-Präsident wird vorgeführt"
Aus der Ukraine, die mit solchen Angriffen bereits vertraut ist, kommen indes Warnungen und Appelle. Außenminister Andrij Sybiha forderte am Mittwoch auf der Plattform X eine starke Reaktion: Alles andere würde Russland nur weiter provozieren – "und dann würden russische Raketen und Drohnen noch weiter nach Europa vordringen".
Welche Drohnen sind in den polnischen Luftraum eingedrungen? Und über was für Fluggeräte, die bis in andere europäische Staaten hineinreichen könnten, verfügt Russland noch? t-online gibt einen Überblick.
Gerbera-Drohnen zur Ablenkung und Aufklärung
Unter Berufung auf einen polnischen Militärangehörigen berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, dass es sich zumindest bei einem Teil der abgefangenen russischen Fluggeräte um Drohnen des Typs Gerbera handelt. Auch erste Fotos der in Polen geborgenen Drohnen deuten auf diesen Typ hin.
Bei den Gerberas handelt es sich um Langstreckendrohnen mit einer geschätzten Reichweite von 600 Kilometern. Zumeist werden sie aus kostengünstigen Materialien wie Sperrholz und Schaumstoff hergestellt. Produziert werden sie in Jelabuga in der russischen Teilrepublik Tatarstan. Russland unterhält dort eine große Anlage zur Herstellung verschiedener Drohnentypen, die bereits mehrfach von der Ukraine angegriffen wurde.
Die Gerbera-Drohne ähnelt in ihrer Delta-Flügelform der Kamikazedrohne Shahed (in Russland auch "Geran" genannt). Die Gerbera hat eine Spannweite von 2,5 Metern und ein Gewicht von 18 Kilogramm. Sie soll Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde erreichen und wird mittels eines Motors am Heck durch einen Propeller angetrieben.
Ursprünglich setzte Russland diese Art von Drohnen vor allem als Lockvogel ein. Sie trugen keinen Sprengstoff und dienten dazu, dass die ukrainische Flugabwehr einerseits kostbare Munition verschoss und andererseits ihre Standorte verriet.
Gerbera-Drohnen können wohl Sprengstoff tragen
Mittlerweile sollen manche der in der Ukraine eingesetzten Drohnen jedoch auch bis zu fünf Kilogramm Sprengstoff und Gerätschaften zur militärischen Aufklärung tragen. Erste Berichte über den Einsatz der Gerbera-Drohnen gab es im vergangenen Jahr.
In einigen der Gerberas sollen seit Juli bereits polnische und litauische SIM-Karten gefunden worden sein. Das deutet auf Aufklärungszwecke hin, denn so könnten Verbindungen zu Mobilfunknetzen getestet werden, berichtet etwa das ukrainische Portal "Defense Express".
Embed
Mit ihrer Reichweite können Gerberas – je nachdem, wo Russland sie in die Luft bringt – zwar polnisches Territorium erreichen. Zumindest für Zentraleuropa stellen diese Drohnen jedoch bisher keine größere Bedrohung dar. Anders verhält es sich mit den russischen Kamikazedrohnen des Typs Shahed-136 (Geran-2): Nach EU-Angaben wurden in Polen bereits mehrere dieser Flugobjekte identifiziert.
Shahed-Drohnen: Russland entwickelt Kamikazeflieger immer weiter
Ursprünglich kommen die Shahed-Drohnen aus dem Iran. Früh im russischen Angriffskrieg lieferte das Land die Drohnen nach Russland, übergab dazu außerdem Baupläne. Seitdem produziert die russische Kriegswirtschaft die Drohnen unter dem Namen Geran-2 in immer größerem Maß. Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR teilte erst Anfang September mit, dass Russland mittlerweile bis zu 2.700 Geran-Drohnen monatlich herstellen könne.
Der Iran gab die Reichweite der Shahed-136-Drohnen je nach Modell mit bis zu 2.500 Kilometern an. Laut Angaben des HUR soll auch die russische Version Geran-2 einen ähnlichen Kampfradius besitzen. Westliche Experten schätzen die reale Reichweite im Kampfeinsatz jedoch geringer ein, da die Drohnen nicht immer auf geradem Wege, sondern auch Manöver fliegen. Die ersten Modelle dieser Kamikazedrohnen trugen in der Regel 50 Kilogramm Sprengstoff mit sich.
Mittlerweile gibt es eine Weiterentwicklung der Geran-Drohne, die dem Geheimdienst zufolge mit bis zu 90 Kilogramm größere Mengen Sprengstoff bei sich trägt, dadurch aber auch an Reichweite einbüßt. Diese Drohnen fliegen laut HUR bis zu 650 Kilometer weit.
Embed
Außerdem gibt es Unterschiede bei der Motorisierung der Geran-Drohnen. Ursprünglich waren diese mit einem Zweitaktmotor ausgerüstet, der einen Propeller antrieb. Dieser verlieh den Drohnen ihren charakteristischen Klang, der bereits auf mehreren Kilometern Entfernung zu hören ist. Allerdings waren die Drohnen so auch verhältnismäßig träge und langsam: Sie erreichen Berichten zufolge Geschwindigkeiten zwischen 180 und 240 Kilometern pro Stunde.
Mittlerweile hat Russland aber auch den Antrieb weiterentwickelt. Laut ukrainischen Angaben befindet sich die russische Geran-3-Drohne aktuell in der Entwicklung. Das Modell soll auch bereits in der Ukraine eingesetzt worden sein. Geran-3 soll dieselbe Reichweite haben, jedoch durch ein Strahltriebwerk angetrieben werden. Das ermögliche Geschwindigkeiten von bis zu 600 Kilometern pro Stunde.
Drohnen sollen auch aus Belarus gekommen sein
Russland unterhält drei größere Drohnenstützpunkte auf seinem eigenen Territorium und einen weiteren auf der völkerrechtswidrig besetzten Halbinsel Krim. Berichten zufolge sollen jedoch manche der Drohnen, die in den polnischen Luftraum eingedrungen sind, aus Belarus gekommen sein, was die Distanz zu dem EU-Land deutlich verkürzen würde. Die russischen Anlagen befinden sich in den Regionen Orjol, Brjansk und Krasnodar.
Von dort starten die Kremltruppen die Geran- und Gerbera-Drohnen zumeist in großen Schwärmen. Erst in der Nacht von Samstag zu Sonntag flogen laut ukrainischen Angaben mehr als 800 solcher Drohnen in den ukrainischen Luftraum. Hinzu kamen weitere Drohnen und Marschflugkörper – insgesamt war es der größte Luftangriff des bisherigen Kriegsverlaufs.
Solche Mengen überfordern die ukrainische Flugabwehr regelmäßig, die unter einem chronischen Mangel an Munition leidet. Experten gehen jedoch davon aus, dass angesichts steigender Produktionszahlen in Russland auch die Drohnenschwärme immer größer werden. Der Militärfachmann Nico Lange sagte dem ZDF am Wochenende: "Ich befürchte, wir werden noch Angriffe mit 1.000, 1.500 und 2.000 Drohnen sehen."
- kyivindependent.com: "Russian drones have entered several NATO countries’ airspace. Far more may be within their range" (englisch)
- reuters.com: "What are the Gerbera drones used in Poland incursion?" (englisch)
- pravda.com.ua: "Newly released photos show Russian Gerbera drone that crashed in Poland without exploding" (englisch)
- united24media.com: "How Russia Launches Its Deadliest Drones—And Where They’re Hiding" (englisch)
- businessinsider.com: "Satellite images show Russia's new launch sites for exploding attack drones" (englisch)
- kyivindependent.com: "Russia’s rocket-powered kamikaze drones are now hitting Kyiv — here's everything we know" (englisch)
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa