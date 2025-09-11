Ursprünglich setzte Russland diese Art von Drohnen vor allem als Lockvogel ein. Sie trugen keinen Sprengstoff und dienten dazu, dass die ukrainische Flugabwehr einerseits kostbare Munition verschoss und andererseits ihre Standorte verriet.

Gerbera-Drohnen können wohl Sprengstoff tragen

Mittlerweile sollen manche der in der Ukraine eingesetzten Drohnen jedoch auch bis zu fünf Kilogramm Sprengstoff und Gerätschaften zur militärischen Aufklärung tragen. Erste Berichte über den Einsatz der Gerbera-Drohnen gab es im vergangenen Jahr.

In einigen der Gerberas sollen seit Juli bereits polnische und litauische SIM-Karten gefunden worden sein. Das deutet auf Aufklärungszwecke hin, denn so könnten Verbindungen zu Mobilfunknetzen getestet werden, berichtet etwa das ukrainische Portal "Defense Express".

Loading... Embed

Mit ihrer Reichweite können Gerberas – je nachdem, wo Russland sie in die Luft bringt – zwar polnisches Territorium erreichen. Zumindest für Zentraleuropa stellen diese Drohnen jedoch bisher keine größere Bedrohung dar. Anders verhält es sich mit den russischen Kamikazedrohnen des Typs Shahed-136 (Geran-2): Nach EU-Angaben wurden in Polen bereits mehrere dieser Flugobjekte identifiziert.

Shahed-Drohnen: Russland entwickelt Kamikazeflieger immer weiter

Ursprünglich kommen die Shahed-Drohnen aus dem Iran. Früh im russischen Angriffskrieg lieferte das Land die Drohnen nach Russland, übergab dazu außerdem Baupläne. Seitdem produziert die russische Kriegswirtschaft die Drohnen unter dem Namen Geran-2 in immer größerem Maß. Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR teilte erst Anfang September mit, dass Russland mittlerweile bis zu 2.700 Geran-Drohnen monatlich herstellen könne.

Der Iran gab die Reichweite der Shahed-136-Drohnen je nach Modell mit bis zu 2.500 Kilometern an. Laut Angaben des HUR soll auch die russische Version Geran-2 einen ähnlichen Kampfradius besitzen. Westliche Experten schätzen die reale Reichweite im Kampfeinsatz jedoch geringer ein, da die Drohnen nicht immer auf geradem Wege, sondern auch Manöver fliegen. Die ersten Modelle dieser Kamikazedrohnen trugen in der Regel 50 Kilogramm Sprengstoff mit sich.

Mittlerweile gibt es eine Weiterentwicklung der Geran-Drohne, die dem Geheimdienst zufolge mit bis zu 90 Kilogramm größere Mengen Sprengstoff bei sich trägt, dadurch aber auch an Reichweite einbüßt. Diese Drohnen fliegen laut HUR bis zu 650 Kilometer weit.